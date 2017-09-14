Я ее вижу как жизнь без гражданства. Пусть для меня все будет платным - медицина,
Це ж черговий інфантилізм, нє? На окупованих бурятами з кадирками територіях не питали який паспорт , і чи є він взагалі. Просто грабували і забирали що хотіли. Ти позбавлений такого «щастя» завдяки роботі ЗСУ по захисту тебе. Вже 11 років. Ти готовий оплатити і цей чек? А щодо діток? Мене не цікавить «персональна інформація «)), але ти згадував їх наявність. Їм держава не дає нічого безкоштовно? Освіту? Медицину? Кому викочувати цей чек? Особливо якщо вони в 23 , після безкоштовного ВНЗ , майнуть за кордон?
Кому викочувати чек за те, що у нас як мінімум як пугало, але існує правоохоронна система і судова влада. Завдяки яким халамидники не лізуть у твоє вікно з даху твого будинку по вірьовці. Завдяки якій ти вільно ходиш ввечері, не пограбований. Завдяки якій ти їздиш по дорогам з мінімальною вірогідністю натрапити на синьолобого. Завдяки якій в школі не лежать прямо на парті розложені солі для продажу , і твоя дитина не купує їх у вільному доступі.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 28 лют, 2025 20:56, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Если вы не о женщинах, а о чём-то другом, тогда уточните вопрос.
Я не знаю как уточнить простой вопрос - считаете ли Вы, что права и обязанности граждан Украины должны быть взаимосвязаны? Да или нет. Повторять свою позицию о том, должны ли воевать женщины, не стоит. Я об этом вообще Вас не спрашивал. Ваша позиция по этому вопросу мне давно известна.
Wirująświatła написав:мой идеал потратить до конца жизни всё до копейки никому ничего не оставляя. это как пришел ни с чем и ушел ни с чем. Но для этого нужна точная дата смерти чтобы не потратить все на недельку раньше
я верю в перевоплощения и торчать здесь после 60 лет - напрасная трата времени. Лучше родиться еще раз, и побыстрее испытать детскую EQ радость, не омраченную работой IQ
внєзапно попадає дід з бабкою в рай, ідуть оглядають шо да как, і тут бац, дідо затрєщіну бабі з вєртушки, баба "за шо"? - "якби не твої дієти, кашки, то вже давно тут були"