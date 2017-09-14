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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:47

Wirująświatła

Я ее вижу как жизнь без гражданства. Пусть для меня все будет платным - медицина,


Це ж черговий інфантилізм, нє? На окупованих бурятами з кадирками територіях не питали який паспорт , і чи є він взагалі. Просто грабували і забирали що хотіли. Ти позбавлений такого «щастя» завдяки роботі ЗСУ по захисту тебе. Вже 11 років. Ти готовий оплатити і цей чек? А щодо діток? Мене не цікавить «персональна інформація «)), але ти згадував їх наявність. Їм держава не дає нічого безкоштовно? Освіту? Медицину? Кому викочувати цей чек? Особливо якщо вони в 23 , після безкоштовного ВНЗ , майнуть за кордон?

Кому викочувати чек за те, що у нас як мінімум як пугало, але існує правоохоронна система і судова влада. Завдяки яким халамидники не лізуть у твоє вікно з даху твого будинку по вірьовці. Завдяки якій ти вільно ходиш ввечері, не пограбований. Завдяки якій ти їздиш по дорогам з мінімальною вірогідністю натрапити на синьолобого.
Завдяки якій в школі не лежать прямо на парті розложені солі для продажу , і твоя дитина не купує їх у вільному доступі.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 28 лют, 2025 20:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:52

Зеленський Трампу: «Я можу сказати, містере президенте?».

Трамп: «Не можеш. Ти й так уже багато сказав!».
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:54

  ЛАД написав:Если вы не о женщинах, а о чём-то другом, тогда уточните вопрос.

Я не знаю как уточнить простой вопрос - считаете ли Вы, что права и обязанности граждан Украины должны быть взаимосвязаны? Да или нет. Повторять свою позицию о том, должны ли воевать женщины, не стоит. Я об этом вообще Вас не спрашивал. Ваша позиция по этому вопросу мне давно известна.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:55

  Wirująświatła написав:
Зеленський Трампу: «Я можу сказати, містере президенте?».

Трамп: «Не можеш. Ти й так уже багато сказав!».

У москалів сьогодні свято ... похмілля буде, потім ... дуже важке )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:58

  fler написав:Всі вже бачили, як Трамп особисто :!: зустрів Зе біля входу в Білий Дім?
А Макрона у понеділок зустрічала якась жіночка-білявка... Отож 8)

Перемога?
А гочаренко чомусь бузить
Добре, що переодягся. Добре, що приніс пояс Усика. Добре - почав.

А далі.

Це просто жах.

По суті, ми побачили прям зараз кінець нашим відносинам з Трампом.

Абсолютний ідіотизм був почати СВАРИТИСЬ з Президентом США перед камерами.

Це можна робити і напевно треба робити, але не перед камерами.

Те що сталось тільки що - це може мати ДУЖЕ ПОГАНІ НАСЛІДКИ.

Від відключення Старлінку до блокування всієї розвідувальної інформації, яку дає нам США.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:59

  Wirująświatła написав:
Зеленський Трампу: «Я можу сказати, містере президенте?».
Трамп: «Не можеш. Ти й так уже багато сказав!».



Господь услышал мои молитвы.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:01

лицо у трампа красное как помидор от злобы

Зображення
Посол України Маркарова вытирает слёзы
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açık resim
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 21:09, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:04

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:
Зеленський Трампу: «Я можу сказати, містере президенте?».
Трамп: «Не можеш. Ти й так уже багато сказав!».



Господь услышал мои молитвы.

в данном случае это нехорошая ситуация.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:04

Banderlog


Від відключення Старлінку до блокування всієї розвідувальної інформації, яку дає нам США.


Ну побачимо тоді фронт у Дніпрі, як молиться і радіє один наш дніпрянин тут. Ділов-то
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:05

  Wirująświatła написав:мой идеал потратить до конца жизни всё до копейки никому ничего не оставляя. это как пришел ни с чем и ушел ни с чем. Но для этого нужна точная дата смерти чтобы не потратить все на недельку раньше :D

я верю в перевоплощения и торчать здесь после 60 лет - напрасная трата времени. Лучше родиться еще раз, и побыстрее испытать детскую EQ радость, не омраченную работой IQ

внєзапно попадає дід з бабкою в рай,
ідуть оглядають шо да как, і тут бац, дідо затрєщіну бабі з вєртушки,
баба "за шо"? - "якби не твої дієти, кашки, то вже давно тут були"
flyman
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