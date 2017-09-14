Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:58
fler написав:
Всі вже бачили, як Трамп особисто
зустрів Зе біля входу в Білий Дім?
А Макрона у понеділок зустрічала якась жіночка-білявка... Отож
Перемога?
А гочаренко чомусь бузить
Добре, що переодягся. Добре, що приніс пояс Усика. Добре - почав.
А далі.
Це просто жах.
По суті, ми побачили прям зараз кінець нашим відносинам з Трампом.
Абсолютний ідіотизм був почати СВАРИТИСЬ з Президентом США перед камерами.
Це можна робити і напевно треба робити, але не перед камерами.
Те що сталось тільки що - це може мати ДУЖЕ ПОГАНІ НАСЛІДКИ.
Від відключення Старлінку до блокування всієї розвідувальної інформації, яку дає нам США.
Banderlog
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:59
Wirująświatła написав:
Зеленський Трампу: «Я можу сказати, містере президенте?».
Трамп: «Не можеш. Ти й так уже багато сказав!».
Господь услышал мои молитвы.
Господар Вельзевула
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:01
Посол України Маркарова вытирает слёзы
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Wirująświatła
в П'ят 28 лют, 2025 21:09, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:04
Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав:
Зеленський Трампу: «Я можу сказати, містере президенте?».
Трамп: «Не можеш. Ти й так уже багато сказав!».
Господь услышал мои молитвы.
в данном случае это нехорошая ситуация.
Wirująświatła
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:04
Banderlog Від відключення Старлінку до блокування всієї розвідувальної інформації, яку дає нам США.
Ну побачимо тоді фронт у Дніпрі, як молиться і радіє один наш дніпрянин тут. Ділов-то
Hotab
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:05
Wirująświatła написав:
мой идеал потратить до конца жизни всё до копейки никому ничего не оставляя. это как пришел ни с чем и ушел ни с чем. Но для этого нужна точная дата смерти чтобы не потратить все на недельку раньше
я верю в перевоплощения и торчать здесь после 60 лет - напрасная трата времени. Лучше родиться еще раз, и побыстрее испытать детскую EQ радость, не омраченную работой IQ
внєзапно попадає дід з бабкою в рай,
ідуть оглядають шо да как, і тут бац, дідо затрєщіну бабі з вєртушки,
баба "за шо"? - "якби не твої дієти, кашки, то вже давно тут були"
flyman
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:06
Banderlog написав: fler написав:
Всі вже бачили, як Трамп особисто
зустрів Зе біля входу в Білий Дім?
А Макрона у понеділок зустрічала якась жіночка-білявка... Отож
Перемога?
А гочаренко чомусь бузить
Добре, що переодягся. Добре, що приніс пояс Усика. Добре - почав.
А далі.
Це просто жах.
По суті, ми побачили прям зараз кінець нашим відносинам з Трампом.
Абсолютний ідіотизм був почати СВАРИТИСЬ з Президентом США перед камерами.
Це можна робити і напевно треба робити, але не перед камерами.
Те що сталось тільки що - це може мати ДУЖЕ ПОГАНІ НАСЛІДКИ.
Від відключення Старлінку до блокування всієї розвідувальної інформації, яку дає нам США.
Шпектакль це все.
Для публіки.
Всі показали те, що й хотіли показати зі сцени. Кожен своїм глядачам.
Все порішалось ще вчора Стармером та Трампом.
detroytred
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:12
Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав:
в данном случае это нехорошая ситуация.
Почему? Вам нравится парагвай? Мне нет. Вслад за обострением часто следует излечение или смерть. Это лучше чем паралитик на ШВЛ.
Так а що сталося-то?
Трамп продемонстрував, що тисне, намагається добитися.
Зе продемонстрував, що опирається акі лев.
Всі задоволені.
А дії та плани визначилися вчора Стармером і Трампом.
Тепер лише шпектакля, як це преподнести публиці.
Героїчно виглядають обидва.
detroytred
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:14
yama написав: холява написав:
...я перепрошую , що вліз в розмову , ще треба вітамін В12 тому що після десь 70 років організм його не виробляє .
Тому його споживання обов'язкове.
краще розкажіть вітаміни групи Б треба пити в активних формах чи будь-які варіанти підійдуть .
.... нейрорубін форте ...
холява
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:19
detroytred написав:
А дії та плани визначилися вчора Стармером і Трампом.
Тепер лише шпектакля, як це преподнести публиці.
Героїчно виглядають обидва
я специально выложил гифку чтобы вы посмотрели на выражение лица трампа. Это не спектакль, он реально был в ярости. и поза зеленского напряженная, как будто его вот-вот будут бить и он готов бежать. Это неосознанно, поза выдаёт ощущения. Когда все заготовлено заранее оно и выглядит иначе.
Wirująświatła
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