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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 129601296112962129631296412965>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:06

  Banderlog написав:
  fler написав:Всі вже бачили, як Трамп особисто :!: зустрів Зе біля входу в Білий Дім?
А Макрона у понеділок зустрічала якась жіночка-білявка... Отож 8)

Перемога?
А гочаренко чомусь бузить
Добре, що переодягся. Добре, що приніс пояс Усика. Добре - почав.

А далі.

Це просто жах.

По суті, ми побачили прям зараз кінець нашим відносинам з Трампом.

Абсолютний ідіотизм був почати СВАРИТИСЬ з Президентом США перед камерами.

Це можна робити і напевно треба робити, але не перед камерами.

Те що сталось тільки що - це може мати ДУЖЕ ПОГАНІ НАСЛІДКИ.

Від відключення Старлінку до блокування всієї розвідувальної інформації, яку дає нам США.

Шпектакль це все.
Для публіки.

Всі показали те, що й хотіли показати зі сцени. Кожен своїм глядачам.
Все порішалось ще вчора Стармером та Трампом.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:06

  Wirująświatła написав:в данном случае это нехорошая ситуация.


Почему? Вам нравится парагвай? Мне нет. Вслад за обострением часто следует излечение или смерть. Это лучше чем паралитик на ШВЛ.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:12

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:в данном случае это нехорошая ситуация.


Почему? Вам нравится парагвай? Мне нет. Вслад за обострением часто следует излечение или смерть. Это лучше чем паралитик на ШВЛ.

Так а що сталося-то?

Трамп продемонстрував, що тисне, намагається добитися.
Зе продемонстрував, що опирається акі лев.
Всі задоволені.

А дії та плани визначилися вчора Стармером і Трампом.
Тепер лише шпектакля, як це преподнести публиці.
Героїчно виглядають обидва.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:14

  yama написав:
  холява написав:...я перепрошую , що вліз в розмову , ще треба вітамін В12 тому що після десь 70 років організм його не виробляє .
Тому його споживання обов'язкове.
краще розкажіть вітаміни групи Б треба пити в активних формах чи будь-які варіанти підійдуть .



.... нейрорубін форте ...
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:15

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:в данном случае это нехорошая ситуация.


Почему? Вам нравится парагвай? Мне нет. Вслад за обострением часто следует излечение или смерть. Это лучше чем паралитик на ШВЛ.

а нарисуйте примерный вариант излечения. мож я чего то не вижу. Имхо либо подпишут ту писульку суть которой передача 50% ископаемых путину за перемирие, либо будут воевать без помощи США. За штатами остается право запретить нам использование старлинка, пэтриот, ф-16, хаймарсов и другого оружия. То есть лопаты как обещал кулеба.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:19

  detroytred написав:А дії та плани визначилися вчора Стармером і Трампом.
Тепер лише шпектакля, як це преподнести публиці.
Героїчно виглядають обидва
я специально выложил гифку чтобы вы посмотрели на выражение лица трампа. Это не спектакль, он реально был в ярости. и поза зеленского напряженная, как будто его вот-вот будут бить и он готов бежать. Это неосознанно, поза выдаёт ощущения. Когда все заготовлено заранее оно и выглядит иначе.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:21

  budivelnik написав:
  konstantin kirovograd написав:кажись это не перемога(((
те кто нас обещал защитить и помочь нас просто декласируют.
Головна і ЄДИНА претензія Венса- у вас не вистарчає людей....
На пропозицію приїхати і подивитись що це не так( як не як а 1+млн осіб в ЗСУ у нас Є)-венс сказав що йому їхати не треба він і так знає..
Питання до корисних ідіотів..
А звідки про нестачу людей знає людина яка не хоче дивитись в реалі?

600К воєнпєнсів мірного врємєні кажуть що воно несчітаюццо
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:21

Wirująświatła
Если зеленский поломает планы рыжего на Нобелевскую премию то скорее всего его либо по корупции сольют или друзья сместят за взятку
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:22

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:
  холява написав:..........
...я перепрошую , що вліз в розмову , ще треба вітамін В12 тому що після десь 70 років організм його не виробляє .
Тому його споживання обов'язкове.

Посмотрел.
МОЗ рекомендует даже с 50 лет. :)
Но пишет, что: "Вітамін В12 міститься в їжі тваринного походження, передусім в червоному м’ясі, печінці та рибі. Він також є в яйцях, молоці" (https://moz.gov.ua/uk/scho-treba-znati-pro-vitamin-b12).
Так лучше есть печёнку. Хотя бы куриную, можно и свиную. :) Заодно и наешься.

Організм (людини) і до 70 років його не виробляє. А після 70 хіба погіршується його засвоєння.


Все вірно ви написали .
Організм не сінтезірує В12 , а лише поступає в організм з тваринною їжею .
Моя помилка !
ВИБАЧАЮСЬ .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:24

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:А дії та плани визначилися вчора Стармером і Трампом.
Тепер лише шпектакля, як це преподнести публиці.
Героїчно виглядають обидва
я специально выложил гифку чтобы вы посмотрели на выражение лица трампа. Это не спектакль, он реально был в ярости. и поза зеленского напряженная, как будто его вот-вот будут бить и он готов бежать. Это неосознанно, поза выдаёт ощущения. Когда все заготовлено заранее оно и выглядит иначе.

Виталик, уже всем известно, что психолог из тебя ни-ка-кой

Не пиши о том, о чём не имеешь ни малейшего понятия

Смотри лучше мавп, но сам, не тащи мавп на форум
pesikot
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