Wirująświatła написав:в данном случае это нехорошая ситуация.
Почему? Вам нравится парагвай? Мне нет. Вслад за обострением часто следует излечение или смерть. Это лучше чем паралитик на ШВЛ.
а нарисуйте примерный вариант излечения. мож я чего то не вижу. Имхо либо подпишут ту писульку суть которой передача 50% ископаемых путину за перемирие, либо будут воевать без помощи США. За штатами остается право запретить нам использование старлинка, пэтриот, ф-16, хаймарсов и другого оружия. То есть лопаты как обещал кулеба.
detroytred написав:А дії та плани визначилися вчора Стармером і Трампом. Тепер лише шпектакля, як це преподнести публиці. Героїчно виглядають обидва
я специально выложил гифку чтобы вы посмотрели на выражение лица трампа. Это не спектакль, он реально был в ярости. и поза зеленского напряженная, как будто его вот-вот будут бить и он готов бежать. Это неосознанно, поза выдаёт ощущения. Когда все заготовлено заранее оно и выглядит иначе.
konstantin kirovograd написав:кажись это не перемога((( те кто нас обещал защитить и помочь нас просто декласируют.
Головна і ЄДИНА претензія Венса- у вас не вистарчає людей.... На пропозицію приїхати і подивитись що це не так( як не як а 1+млн осіб в ЗСУ у нас Є)-венс сказав що йому їхати не треба він і так знає.. Питання до корисних ідіотів.. А звідки про нестачу людей знає людина яка не хоче дивитись в реалі?
600К воєнпєнсів мірного врємєні кажуть що воно несчітаюццо
холява написав:.......... ...я перепрошую , що вліз в розмову , ще треба вітамін В12 тому що після десь 70 років організм його не виробляє . Тому його споживання обов'язкове.
Посмотрел. МОЗ рекомендует даже с 50 лет. Но пишет, что: "Вітамін В12 міститься в їжі тваринного походження, передусім в червоному м’ясі, печінці та рибі. Він також є в яйцях, молоці" (https://moz.gov.ua/uk/scho-treba-znati-pro-vitamin-b12). Так лучше есть печёнку. Хотя бы куриную, можно и свиную. Заодно и наешься.
Організм (людини) і до 70 років його не виробляє. А після 70 хіба погіршується його засвоєння.
Все вірно ви написали . Організм не сінтезірує В12 , а лише поступає в організм з тваринною їжею . Моя помилка ! ВИБАЧАЮСЬ .
detroytred написав:А дії та плани визначилися вчора Стармером і Трампом. Тепер лише шпектакля, як це преподнести публиці. Героїчно виглядають обидва
я специально выложил гифку чтобы вы посмотрели на выражение лица трампа. Это не спектакль, он реально был в ярости. и поза зеленского напряженная, как будто его вот-вот будут бить и он готов бежать. Это неосознанно, поза выдаёт ощущения. Когда все заготовлено заранее оно и выглядит иначе.
Виталик, уже всем известно, что психолог из тебя ни-ка-кой
Не пиши о том, о чём не имеешь ни малейшего понятия