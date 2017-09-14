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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:24
Трамп уничтожил невменяемого зеда
Вот и вернулся бумеранг
Вспомнили когда ЗЕд парню рот затыкал и слова не давал сказать, а потом вырыгал -я ж не ЛОХ
Аналогичная ситуация, только теперь наоборо
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Бетон
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:25
Banderlog написав: fler написав:
Всі вже бачили, як Трамп особисто
зустрів Зе біля входу в Білий Дім?
А Макрона у понеділок зустрічала якась жіночка-білявка... Отож
Перемога?
А гочаренко чомусь бузить
Добре, що переодягся. Добре, що приніс пояс Усика. Добре - почав.
А далі.
Це просто жах.
По суті, ми побачили прям зараз кінець нашим відносинам з Трампом.
Абсолютний ідіотизм був почати СВАРИТИСЬ з Президентом США перед камерами.
Це можна робити і напевно треба робити, але не перед камерами.
Те що сталось тільки що - це може мати ДУЖЕ ПОГАНІ НАСЛІДКИ.
Від відключення Старлінку до блокування всієї розвідувальної інформації, яку дає нам США.
Ви ще скажіть, що "Слуга народу" документальний фільм
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flyman
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:27
Заява Трампа після зустрічі із Зеленським:
«Сьогодні в нас була дуже значуща зустріч у Білому домі. Ми дізналися багато такого, чого ніколи не зрозуміти без розмови під таким вогнем і тиском. Дивно, що виходить через емоції, і я визначив, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо Америка буде залучена, тому що він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу в переговорах. Мені не потрібна перевага, я хочу МИРУ. Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки в їхньому заповітному Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру».
❗️Зеленський достроково залишає Білий дім
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:29
Бетон написав:
Трамп уничтожил невменяемого зеда
Вот и вернулся бумеранг
Вспомнили когда ЗЕд парню рот затыкал и слова не давал сказать, а потом вырыгал -я ж не ЛОХ
Аналогичная ситуация, только теперь наоборо
Привет.
Выгнали с Белого Дома в прямом смысле.
Пох что будет,но это будет недолго.
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Господар Вельзевула
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:30
Wirująświatła написав:
Заява Трампа після зустрічі із Зеленським:
«Сьогодні в нас була дуже значуща зустріч у Білому домі. Ми дізналися багато такого, чого ніколи не зрозуміти без розмови під таким вогнем і тиском. Дивно, що виходить через емоції, і я визначив, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо Америка буде залучена, тому що він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу в переговорах. Мені не потрібна перевага, я хочу МИРУ. Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки в їхньому заповітному Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру».
❗️Зеленський достроково залишає Білий дім
Выгнали))
Хоть кто-то ему закрыл пасть.
Браво Трамп
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Бетон
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:30
Wirująświatła написав: detroytred написав:
А дії та плани визначилися вчора Стармером і Трампом.
Тепер лише шпектакля, як це преподнести публиці.
Героїчно виглядають обидва
я специально выложил гифку чтобы вы посмотрели на выражение лица трампа. Это не спектакль, он реально был в ярости. и поза зеленского напряженная, как будто его вот-вот будут бить и он готов бежать. Это неосознанно, поза выдаёт ощущения. Когда все заготовлено заранее оно и выглядит иначе.
Він учора Стармеру, а позавчора Макрону обіцяв не кидати сильно Україну та європейців у цій боротьбі з рфією.
Зе вже знає розклад.
І трохи прибурів.
Трамп розлючений більш норми саме за це. Що Зе знає і буріє.
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detroytred
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:31
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Трамп уничтожил невменяемого зеда
Вот и вернулся бумеранг
Вспомнили когда ЗЕд парню рот затыкал и слова не давал сказать, а потом вырыгал -я ж не ЛОХ
Аналогичная ситуация, только теперь наоборо
Привет.
Выгнали с Белого Дома в прямом смысле.
Пох что будет,но это будет недолго.
Бежать отсюда нужно. Как можно скорее
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Бетон
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:33
flyman написав: budivelnik написав: konstantin kirovograd написав:
кажись это не перемога(((
те кто нас обещал защитить и помочь нас просто декласируют.
Головна і ЄДИНА претензія Венса- у вас не вистарчає людей....
На пропозицію приїхати і подивитись що це не так( як не як а 1+млн осіб в ЗСУ у нас Є)-венс сказав що йому їхати не треба він і так знає..
Питання до корисних ідіотів..
А звідки про нестачу людей знає людина яка не хоче дивитись в реалі?
600К воєнпєнсів мірного врємєні кажуть що воно несчітаюццо
1 Деякі з воєнпенсів мені не подобається але це не говорить про те що я поведусь на примітивну маніпуляцію..
Хотаб вже разів 5 розписував що не служить БЕЗ логічного обгрунтування(бо мають придатне здоровья і військову професію) максимум 50000 воєнпенсів. Ця цифра також велика..але не треба забувати що частина цих людей мають ті чи інші депутатські чи кабмінівські корочки.
2 Після того як кілька разів переглянув-в мене СТВОРИЛОСЬ враження що венс СПЕЦІАЛЬНО діставав .. і добився свого , а далі Трамп вже пішов по накатаній...
Правда те що було використаноВи повинні бути вдячними.
.. - так це вже було ще 2 роки тому при чому по другий бік океану -звідси висновок дипломатія сильно недопрацювала і 5-6 генітальних менеджерів все таки не в стані контролювати всі процеси в воюючій 40 мільйонній Державі
3 Діставали Зеленського щвидше за все тому що в Стамбулі НЕ ЗМОГЛИ отримати від педераційників жодних поступок.
А раз так - що не виглядати пришелепкуватими яких пуло надурило -Трамп вирішив умити руки...
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:36
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Трамп уничтожил невменяемого зеда
Вот и вернулся бумеранг
Вспомнили когда ЗЕд парню рот затыкал и слова не давал сказать, а потом вырыгал -я ж не ЛОХ
Аналогичная ситуация, только теперь наоборо
Привет.
Выгнали с Белого Дома в прямом смысле.
Пох что будет,но это будет недолго.
Прогноз про півруки здійснився.
Навіть з перебільшенням.
Зе показав всю руку. Від плеча.
Все за планом.
Не хвилюйтеся.
Буде довго і нудно.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:36
Бетон написав:
Выгнали))
Хоть кто-то ему закрыл пасть.
Браво Трамп
Вот вся интелигентность с Бетона и слетала ... "закрыл пасть"
Сколько было скулежа от Бетона, какой он честный, правильный, сколько на него грязи выливали на суде
Но видно птицу по помёту ... )
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