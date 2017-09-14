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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1296112962129631296412965>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:24

Трамп уничтожил невменяемого зеда

Вот и вернулся бумеранг
Вспомнили когда ЗЕд парню рот затыкал и слова не давал сказать, а потом вырыгал -я ж не ЛОХ
Аналогичная ситуация, только теперь наоборо
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:25

  Banderlog написав:
  fler написав:Всі вже бачили, як Трамп особисто :!: зустрів Зе біля входу в Білий Дім?
А Макрона у понеділок зустрічала якась жіночка-білявка... Отож 8)

Перемога?
А гочаренко чомусь бузить
Добре, що переодягся. Добре, що приніс пояс Усика. Добре - почав.

А далі.

Це просто жах.

По суті, ми побачили прям зараз кінець нашим відносинам з Трампом.

Абсолютний ідіотизм був почати СВАРИТИСЬ з Президентом США перед камерами.

Це можна робити і напевно треба робити, але не перед камерами.

Те що сталось тільки що - це може мати ДУЖЕ ПОГАНІ НАСЛІДКИ.

Від відключення Старлінку до блокування всієї розвідувальної інформації, яку дає нам США.

Ви ще скажіть, що "Слуга народу" документальний фільм
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:27

Заява Трампа після зустрічі із Зеленським:

«Сьогодні в нас була дуже значуща зустріч у Білому домі. Ми дізналися багато такого, чого ніколи не зрозуміти без розмови під таким вогнем і тиском. Дивно, що виходить через емоції, і я визначив, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо Америка буде залучена, тому що він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу в переговорах. Мені не потрібна перевага, я хочу МИРУ. Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки в їхньому заповітному Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру».

❗️Зеленський достроково залишає Білий дім
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:29

  Бетон написав:Трамп уничтожил невменяемого зеда

Вот и вернулся бумеранг
Вспомнили когда ЗЕд парню рот затыкал и слова не давал сказать, а потом вырыгал -я ж не ЛОХ
Аналогичная ситуация, только теперь наоборо


Привет.
Выгнали с Белого Дома в прямом смысле.
Пох что будет,но это будет недолго.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:30

  Wirująświatła написав:
Заява Трампа після зустрічі із Зеленським:

«Сьогодні в нас була дуже значуща зустріч у Білому домі. Ми дізналися багато такого, чого ніколи не зрозуміти без розмови під таким вогнем і тиском. Дивно, що виходить через емоції, і я визначив, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо Америка буде залучена, тому що він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу в переговорах. Мені не потрібна перевага, я хочу МИРУ. Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки в їхньому заповітному Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру».

❗️Зеленський достроково залишає Білий дім

Выгнали))
Хоть кто-то ему закрыл пасть.
Браво Трамп
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:30

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:А дії та плани визначилися вчора Стармером і Трампом.
Тепер лише шпектакля, як це преподнести публиці.
Героїчно виглядають обидва
я специально выложил гифку чтобы вы посмотрели на выражение лица трампа. Это не спектакль, он реально был в ярости. и поза зеленского напряженная, как будто его вот-вот будут бить и он готов бежать. Это неосознанно, поза выдаёт ощущения. Когда все заготовлено заранее оно и выглядит иначе.


Він учора Стармеру, а позавчора Макрону обіцяв не кидати сильно Україну та європейців у цій боротьбі з рфією.
Зе вже знає розклад.
І трохи прибурів.
Трамп розлючений більш норми саме за це. Що Зе знає і буріє.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:31

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Трамп уничтожил невменяемого зеда

Вот и вернулся бумеранг
Вспомнили когда ЗЕд парню рот затыкал и слова не давал сказать, а потом вырыгал -я ж не ЛОХ
Аналогичная ситуация, только теперь наоборо


Привет.
Выгнали с Белого Дома в прямом смысле.
Пох что будет,но это будет недолго.

Бежать отсюда нужно. Как можно скорее
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:33

  flyman написав:
  budivelnik написав:
  konstantin kirovograd написав:кажись это не перемога(((
те кто нас обещал защитить и помочь нас просто декласируют.
Головна і ЄДИНА претензія Венса- у вас не вистарчає людей....
На пропозицію приїхати і подивитись що це не так( як не як а 1+млн осіб в ЗСУ у нас Є)-венс сказав що йому їхати не треба він і так знає..
Питання до корисних ідіотів..
А звідки про нестачу людей знає людина яка не хоче дивитись в реалі?
600К воєнпєнсів мірного врємєні кажуть що воно несчітаюццо
1 Деякі з воєнпенсів мені не подобається але це не говорить про те що я поведусь на примітивну маніпуляцію..
Хотаб вже разів 5 розписував що не служить БЕЗ логічного обгрунтування(бо мають придатне здоровья і військову професію) максимум 50000 воєнпенсів. Ця цифра також велика..але не треба забувати що частина цих людей мають ті чи інші депутатські чи кабмінівські корочки.
2 Після того як кілька разів переглянув-в мене СТВОРИЛОСЬ враження що венс СПЕЦІАЛЬНО діставав .. і добився свого , а далі Трамп вже пішов по накатаній...
Правда те що було використано
Ви повинні бути вдячними... - так це вже було ще 2 роки тому при чому по другий бік океану -звідси висновок дипломатія сильно недопрацювала і 5-6 генітальних менеджерів все таки не в стані контролювати всі процеси в воюючій 40 мільйонній Державі
3 Діставали Зеленського щвидше за все тому що в Стамбулі НЕ ЗМОГЛИ отримати від педераційників жодних поступок.
А раз так - що не виглядати пришелепкуватими яких пуло надурило -Трамп вирішив умити руки...
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:36

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Трамп уничтожил невменяемого зеда

Вот и вернулся бумеранг
Вспомнили когда ЗЕд парню рот затыкал и слова не давал сказать, а потом вырыгал -я ж не ЛОХ
Аналогичная ситуация, только теперь наоборо


Привет.
Выгнали с Белого Дома в прямом смысле.
Пох что будет,но это будет недолго.

Прогноз про півруки здійснився.
Навіть з перебільшенням.
Зе показав всю руку. Від плеча.

Все за планом.
Не хвилюйтеся.
Буде довго і нудно.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:36

  Бетон написав:Выгнали))
Хоть кто-то ему закрыл пасть.
Браво Трамп

Вот вся интелигентность с Бетона и слетала ... "закрыл пасть"

Сколько было скулежа от Бетона, какой он честный, правильный, сколько на него грязи выливали на суде

Но видно птицу по помёту ... )
pesikot
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