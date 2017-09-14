Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:33

flyman написав: budivelnik написав: konstantin kirovograd написав: кажись это не перемога(((

те кто нас обещал защитить и помочь нас просто декласируют. кажись это не перемога(((те кто нас обещал защитить и помочь нас просто декласируют. Головна і ЄДИНА претензія Венса- у вас не вистарчає людей....

На пропозицію приїхати і подивитись що це не так( як не як а 1+млн осіб в ЗСУ у нас Є)-венс сказав що йому їхати не треба він і так знає..

Питання до корисних ідіотів..

А звідки про нестачу людей знає людина яка не хоче дивитись в реалі? Головна і ЄДИНА претензія Венса- у вас не вистарчає людей....На пропозицію приїхати і подивитись що це не так( як не як а 1+млн осіб в ЗСУ у нас Є)-венс сказав що йому їхати не треба він і так знає..Питання до корисних ідіотів..А звідки про нестачу людей знає людина яка не хоче дивитись в реалі? 600К воєнпєнсів мірного врємєні кажуть що воно несчітаюццо 600К воєнпєнсів мірного врємєні кажуть що воно несчітаюццо

1 Деякі з воєнпенсів мені не подобається але це не говорить про те що я поведусь на примітивну маніпуляцію..Хотаб вже разів 5 розписував що не служить БЕЗ логічного обгрунтування(бо мають придатне здоровья і військову професію) максимум 50000 воєнпенсів. Ця цифра також велика..але не треба забувати що частина цих людей мають ті чи інші депутатські чи кабмінівські корочки.2 Після того як кілька разів переглянув-в мене СТВОРИЛОСЬ враження що венс СПЕЦІАЛЬНО діставав .. і добився свого , а далі Трамп вже пішов по накатаній...Правда те що було використано.. - так це вже було ще 2 роки тому при чому по другий бік океану -звідси висновок дипломатія сильно недопрацювала і 5-6 генітальних менеджерів все таки не в стані контролювати всі процеси в воюючій 40 мільйонній Державі3 Діставали Зеленського щвидше за все тому що в Стамбулі НЕ ЗМОГЛИ отримати від педераційників жодних поступок.А раз так - що не виглядати пришелепкуватими яких пуло надурило -Трамп вирішив умити руки...