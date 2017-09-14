холява написав:.......... ...я перепрошую , що вліз в розмову , ще треба вітамін В12 тому що після десь 70 років організм його не виробляє . Тому його споживання обов'язкове.
Посмотрел. МОЗ рекомендует даже с 50 лет. Но пишет, что: "Вітамін В12 міститься в їжі тваринного походження, передусім в червоному м’ясі, печінці та рибі. Він також є в яйцях, молоці" (https://moz.gov.ua/uk/scho-treba-znati-pro-vitamin-b12). Так лучше есть печёнку. Хотя бы куриную, можно и свиную. Заодно и наешься.
Організм (людини) і до 70 років його не виробляє. А після 70 хіба погіршується його засвоєння.
Все вірно ви написали . Організм не сінтезірує В12 , а лише поступає в організм з тваринною їжею . Моя помилка ! ВИБАЧАЮСЬ .
detroytred написав:А дії та плани визначилися вчора Стармером і Трампом. Тепер лише шпектакля, як це преподнести публиці. Героїчно виглядають обидва
я специально выложил гифку чтобы вы посмотрели на выражение лица трампа. Это не спектакль, он реально был в ярости. и поза зеленского напряженная, как будто его вот-вот будут бить и он готов бежать. Это неосознанно, поза выдаёт ощущения. Когда все заготовлено заранее оно и выглядит иначе.
Виталик, уже всем известно, что психолог из тебя ни-ка-кой
Не пиши о том, о чём не имеешь ни малейшего понятия
«Сьогодні в нас була дуже значуща зустріч у Білому домі. Ми дізналися багато такого, чого ніколи не зрозуміти без розмови під таким вогнем і тиском. Дивно, що виходить через емоції, і я визначив, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо Америка буде залучена, тому що він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу в переговорах. Мені не потрібна перевага, я хочу МИРУ. Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки в їхньому заповітному Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру».
detroytred написав:А дії та плани визначилися вчора Стармером і Трампом. Тепер лише шпектакля, як це преподнести публиці. Героїчно виглядають обидва
я специально выложил гифку чтобы вы посмотрели на выражение лица трампа. Это не спектакль, он реально был в ярости. и поза зеленского напряженная, как будто его вот-вот будут бить и он готов бежать. Это неосознанно, поза выдаёт ощущения. Когда все заготовлено заранее оно и выглядит иначе.
Він учора Стармеру, а позавчора Макрону обіцяв не кидати сильно Україну та європейців у цій боротьбі з рфією. Зе вже знає розклад. І трохи прибурів. Трамп розлючений більш норми саме за це. Що Зе знає і буріє.
konstantin kirovograd написав:кажись это не перемога((( те кто нас обещал защитить и помочь нас просто декласируют.
Головна і ЄДИНА претензія Венса- у вас не вистарчає людей.... На пропозицію приїхати і подивитись що це не так( як не як а 1+млн осіб в ЗСУ у нас Є)-венс сказав що йому їхати не треба він і так знає.. Питання до корисних ідіотів.. А звідки про нестачу людей знає людина яка не хоче дивитись в реалі?
600К воєнпєнсів мірного врємєні кажуть що воно несчітаюццо
1 Деякі з воєнпенсів мені не подобається але це не говорить про те що я поведусь на примітивну маніпуляцію.. Хотаб вже разів 5 розписував що не служить БЕЗ логічного обгрунтування(бо мають придатне здоровья і військову професію) максимум 50000 воєнпенсів. Ця цифра також велика..але не треба забувати що частина цих людей мають ті чи інші депутатські чи кабмінівські корочки. 2 Після того як кілька разів переглянув-в мене СТВОРИЛОСЬ враження що венс СПЕЦІАЛЬНО діставав .. і добився свого , а далі Трамп вже пішов по накатаній... Правда те що було використано Ви повинні бути вдячними... - так це вже було ще 2 роки тому при чому по другий бік океану -звідси висновок дипломатія сильно недопрацювала і 5-6 генітальних менеджерів все таки не в стані контролювати всі процеси в воюючій 40 мільйонній Державі 3 Діставали Зеленського щвидше за все тому що в Стамбулі НЕ ЗМОГЛИ отримати від педераційників жодних поступок. А раз так - що не виглядати пришелепкуватими яких пуло надурило -Трамп вирішив умити руки...
Подписание соглашения о редкоземельных металлах также отсрочено
до 2й минуты всё развивается нормально пока Зеленский не начинает спориить с вэнсом
- У вас нехватка людей, мужчин, - Ди Вэнс - Вы приезжайте, и посмотрите сами, - Зеленский ❗️Вы не имеете права диктовать нам то, что мы будем чувствовать. Мы на грани третьей мировой, но вы не уважаете США, — Трамп Зеленскому
ошибка была говорить
Вы приезжайте, и посмотрите сами,
как будто у сша нет данных разведки о некомплекте личного состава на нуле. Зеля их попытался выставить дураками. Ему не нужно было вступать в перепалку, достаточно было нейтральных фраз о скорейшем мире и огромной роли США/Трампа..
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 22:05, всього редагувалось 5 разів.