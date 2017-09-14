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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:38
Бетон написав:
Бежать отсюда нужно. Как можно скорее
Беги, беги .... )
Тиса скоро прогреется
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pesikot
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:38
Бетон написав: Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Трамп уничтожил невменяемого зеда
Вот и вернулся бумеранг
Вспомнили когда ЗЕд парню рот затыкал и слова не давал сказать, а потом вырыгал -я ж не ЛОХ
Аналогичная ситуация, только теперь наоборо
Привет.
Выгнали с Белого Дома в прямом смысле.
Пох что будет,но это будет недолго.
Бежать отсюда нужно. Как можно скорее
АГА .
Через Тису , ласти , маску , ХРЕСТ в руки
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:39
Пресс-конференция Зеленского и Трампа отменена
Подписание соглашения о редкоземельных металлах также отсрочено
до 2й минуты всё развивается нормально пока Зеленский не начинает спориить с вэнсом
- У вас нехватка людей, мужчин, - Ди Вэнс
- Вы приезжайте, и посмотрите сами, - Зеленский
❗️Вы не имеете права диктовать нам то, что мы будем чувствовать. Мы на грани третьей мировой, но вы не уважаете США, — Трамп Зеленскому
ошибка была говорить
Вы приезжайте, и посмотрите сами,
как будто у сша нет данных разведки о некомплекте личного состава на нуле. Зеля их попытался выставить дураками. Ему ну нужно было вступать в перепалку, достаточно было нейтральных фраз о скорейшем мире и огромной роли США/Трампа..
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 28 лют, 2025 21:50, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:39
❗️❗️ Трамп вигнав Зеленського, — BILD
))
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Бетон
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:40
Дел
Востаннє редагувалось Бетон
в П'ят 28 лют, 2025 21:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:41
ЛАД написав: АндрейМ написав: ЛАД написав:
Т.е. проблема та же - почему женщин не призывают.
Вообще-то вопрос был о зависимости объёма прав от объёма обязанностей, а не о том, почему кого-то не призывают защищать страну. Вы сами написали, что нормально когда у человека меньше прав, если и обязанностей меньше, но упорно не хотите применять этот принцип к гражданам Украины. Причём тут «рожать» я понять не могу. Вопрос был достаточно простой и прямой, и деторождения он точно не касался.
Если вы не о женщинах, а о чём-то другом, тогда уточните вопрос.А если всё же о женщинах, то я уже ответил. Когда родите, тогда приходите.
То, что вы не можете понять, не моя проблема. Ответил я вам прямо и не один раз.
До тих, що народили - питань зовсім нема.
А от питання є до тих, хто НЕ народив і НЕ бажає народжувати!(привіт СТМ
)
Питання є до так званих чайлдфрі!
Чому саме ВОНИ мають мати більше прав від умовного Флаймана, який наприклад, зараз НЕ може виїхати/поїхати у Філіпіни?))
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:42
Wirująświatła написав:
как будто у сша нет данных разведки о некомплекте личного состава на нуле. Зеля их попытался выставить дураками. Ему ну нужно было вступать в перепалку, достаточно было нейтральных фраз о скорейшем мире и огромной роли США/Трампа..
Такое происходит когда в руководстве не дипломаты и всяких там ваших академиев международных отношений не заканчивали
Он мог еще прикрикнуть - я вам не лох (странно что не сказал)
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:43
detroytred написав: Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Трамп уничтожил невменяемого зеда
Вот и вернулся бумеранг
Вспомнили когда ЗЕд парню рот затыкал и слова не давал сказать, а потом вырыгал -я ж не ЛОХ
Аналогичная ситуация, только теперь наоборо
Привет.
Выгнали с Белого Дома в прямом смысле.
Пох что будет,но это будет недолго.
Прогноз про півруки здійснився.
Навіть з перебільшенням.
Зе показав всю руку. Від плеча.
Все за планом.
Не хвилюйтеся.
Буде довго і нудно.
Показав всім незламницям хто в хаті мачо.
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Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 28 лют, 2025 21:44, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:43
Wirująświatła написав:
Пресс-конференция Зеленского и Трампа отменена
Подписание соглашения о редкоземельных металлах также отсрочено
вот тут полное видео. до 2й минуты всё развивается нормально пока Зеленский не начинает спориить с вэнсом
- У вас нехватка людей, мужчин, - Ди Вэнс
- Вы приезжайте, и посмотрите сами, - Зеленский
❗️Вы не имеете права диктовать нам то, что мы будем чувствовать. Мы на грани третьей мировой, но вы не уважаете США, — Трамп Зеленскому
ошибка была говорить
Вы приезжайте, и посмотрите сами,
как будто у сша нет данных разведки о некомплекте личного состава на нуле. Зеля их попытался выставить дураками. Ему ну нужно было вступать в перепалку, достаточно было нейтральных фраз о скорейшем мире и огромной роли США/Трампа..
после того как он назвал гнома кремлёвского долб...ом я понял что дипломатия не его конёк
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:44
pesikot написав: Бетон написав:
Выгнали))
Хоть кто-то ему закрыл пасть.
Браво Трамп
Вот вся интелигентность с Бетона и слетала ... "закрыл пасть"
Сколько было скулежа от Бетона, какой он честный, правильный, сколько на него грязи выливали на суде
Но видно птицу по помёту ... )
Найцікавіше те, що він задоволено потер руки, типу «Ура, Зеленського і всю Україну продинамили», і додав «О, тепер треба тікати з України».
Хто він є , виходячи з цього, кожен зробить висновок сам.
Цікаво, він ще буде лити крокодилячі сльози, коли в результаті кидка України війська будуть гинути в якихось котлах? Почекаємо.
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