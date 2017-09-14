Wirująświatła написав:

Пресс-конференция Зеленского и Трампа отменена



Подписание соглашения о редкоземельных металлах также отсрочено

- У вас нехватка людей, мужчин, - Ди Вэнс

- Вы приезжайте, и посмотрите сами, - Зеленский

❗️Вы не имеете права диктовать нам то, что мы будем чувствовать. Мы на грани третьей мировой, но вы не уважаете США, — Трамп Зеленскому





Вы приезжайте, и посмотрите сами,

вот тут полное видео. до 2й минуты всё развивается нормально пока Зеленский не начинает спориить с вэнсомошибка была говоритькак будто у сша нет данных разведки о некомплекте личного состава на нуле. Зеля их попытался выставить дураками. Ему ну нужно было вступать в перепалку, достаточно было нейтральных фраз о скорейшем мире и огромной роли США/Трампа..