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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:38

  Бетон написав:Бежать отсюда нужно. Как можно скорее


Беги, беги .... )
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pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:38

  Бетон написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Трамп уничтожил невменяемого зеда

Вот и вернулся бумеранг
Вспомнили когда ЗЕд парню рот затыкал и слова не давал сказать, а потом вырыгал -я ж не ЛОХ
Аналогичная ситуация, только теперь наоборо


Привет.
Выгнали с Белого Дома в прямом смысле.
Пох что будет,но это будет недолго.

Бежать отсюда нужно. Как можно скорее


АГА .
Через Тису , ласти , маску , ХРЕСТ в руки
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:39

Пресс-конференция Зеленского и Трампа отменена

Подписание соглашения о редкоземельных металлах также отсрочено


до 2й минуты всё развивается нормально пока Зеленский не начинает спориить с вэнсом

- У вас нехватка людей, мужчин, - Ди Вэнс
- Вы приезжайте, и посмотрите сами, - Зеленский
❗️Вы не имеете права диктовать нам то, что мы будем чувствовать. Мы на грани третьей мировой, но вы не уважаете США, — Трамп Зеленскому


ошибка была говорить
Вы приезжайте, и посмотрите сами,
как будто у сша нет данных разведки о некомплекте личного состава на нуле. Зеля их попытался выставить дураками. Ему не нужно было вступать в перепалку, достаточно было нейтральных фраз о скорейшем мире и огромной роли США/Трампа..
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 22:05, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️❗️ Трамп вигнав Зеленського, — BILD

))
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дел
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 28 лют, 2025 21:43, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:42

  Wirująświatła написав:как будто у сша нет данных разведки о некомплекте личного состава на нуле. Зеля их попытался выставить дураками. Ему ну нужно было вступать в перепалку, достаточно было нейтральных фраз о скорейшем мире и огромной роли США/Трампа..

Такое происходит когда в руководстве не дипломаты и всяких там ваших академиев международных отношений не заканчивали

Он мог еще прикрикнуть - я вам не лох (странно что не сказал)
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:43

  Wirująświatła написав:
Пресс-конференция Зеленского и Трампа отменена

Подписание соглашения о редкоземельных металлах также отсрочено


вот тут полное видео. до 2й минуты всё развивается нормально пока Зеленский не начинает спориить с вэнсом

- У вас нехватка людей, мужчин, - Ди Вэнс
- Вы приезжайте, и посмотрите сами, - Зеленский
❗️Вы не имеете права диктовать нам то, что мы будем чувствовать. Мы на грани третьей мировой, но вы не уважаете США, — Трамп Зеленскому


ошибка была говорить
Вы приезжайте, и посмотрите сами,
как будто у сша нет данных разведки о некомплекте личного состава на нуле. Зеля их попытался выставить дураками. Ему ну нужно было вступать в перепалку, достаточно было нейтральных фраз о скорейшем мире и огромной роли США/Трампа..

после того как он назвал гнома кремлёвского долб...ом я понял что дипломатия не его конёк :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:44

  pesikot написав:
  Бетон написав:Выгнали))
Хоть кто-то ему закрыл пасть.
Браво Трамп

Вот вся интелигентность с Бетона и слетала ... "закрыл пасть"

Сколько было скулежа от Бетона, какой он честный, правильный, сколько на него грязи выливали на суде

Но видно птицу по помёту ... )

Найцікавіше те, що він задоволено потер руки, типу «Ура, Зеленського і всю Україну продинамили», і додав «О, тепер треба тікати з України».
Хто він є , виходячи з цього, кожен зробить висновок сам.
Цікаво, він ще буде лити крокодилячі сльози, коли в результаті кидка України війська будуть гинути в якихось котлах? Почекаємо.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:45

Все було готове до підписання угоди про копалини, після чого мала бути прес-конференція. Столи були, ручки стояли на столах. Все розвалилось, – Sky News (https://news.sky.com/story/trump-zelens ... eblog-body)

Трамп вигнав Зеленського, – BILD (https://www.bild.de/politik/donald-trum ... 7b1ae99bcc)

Кореспондент New York Times Пітер Бейкер:

🗣«Ще ніколи американський президент так не повчав лідера країни-союзника, не кажучи про лідера країни, що воює. Я висвітлював роботу Білого дому з 1996 року. За весь цей час в Овальному кабінеті такого не відбувалося в присутності камер».

Зустріч Трампа і Зеленського була «повною ганьбою», — сенатор США Мерфі

Це виходить за межі найгіршого сценарію для України, — The Telegraph про перепалку між Трампом та Зеленським

Момент, коли Трамп кривляв нашого Президента Зеленського: «Я не хочу припинення вогню, я не хочу припинення вогню. Я не хочу це, я не хочу те...»

https://t.me/tgsn_news/95237


До того, как Зеленский ушел, президенты успели еще пообщаться с прессой. Касательно долгосрочных гарантий безопасности для Украины Трамп сказал: «Думаю, когда мы заключим соглашение, вероятность того, что они не станут воевать снова, — 95%. Я говорил с президентом Путиным, и я уверен, что они настроены очень серьёзно. И если мы заключим сделку… Мы говорим о безопасности, но дайте мне сперва заключить сделку! Прямо сейчас меня не волнует безопасность, мы должны заключить сделку. На прошлой неделе две тысячи солдат погибли с обеих сторон. Две тысячи. Пока мы тут сидим и разговариваем, в людей стреляют, и они умирают. Это не американские солдаты, это российские и украинские солдаты — и мы хотим это остановить».

«Это невероятный договор для Украины, потому что мы инвестируем много в эту страну. То, что у них есть, есть не у очень многих», — добавил Трамп.

«США на нашей стороне с самого начала войны, и я думаю, что президент Трамп на нашей стороне. И президент говорит о солдатах, которые умирают… Но это они пришли в нашу страну, они начали эту войну — и остановиться должны они. Самый важный вопрос — сможет ли президент Трамп, а я надеюсь, что он сможет, — вместе с нашими другими союзниками заставить Путина отвести войска из нашей страны», — заявил Зеленский.

«Мы заключили сделку, вот что изменилось сегодня», — заключил Трамп.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 21:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:46

  pesikot написав:
  Бетон написав:Бежать отсюда нужно. Как можно скорее


Беги, беги .... )
Тиса скоро прогреется

Кацо відспіває «Таааапііііліііі в Тііііісссєєєє».
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