До того, как Зеленский ушел, президенты успели еще пообщаться с прессой. Касательно долгосрочных гарантий безопасности для Украины Трамп сказал: «Думаю, когда мы заключим соглашение, вероятность того, что они не станут воевать снова, — 95%. Я говорил с президентом Путиным, и я уверен, что они настроены очень серьёзно. И если мы заключим сделку… Мы говорим о безопасности, но дайте мне сперва заключить сделку! Прямо сейчас меня не волнует безопасность, мы должны заключить сделку. На прошлой неделе две тысячи солдат погибли с обеих сторон. Две тысячи. Пока мы тут сидим и разговариваем, в людей стреляют, и они умирают. Это не американские солдаты, это российские и украинские солдаты — и мы хотим это остановить».



«Это невероятный договор для Украины, потому что мы инвестируем много в эту страну. То, что у них есть, есть не у очень многих», — добавил Трамп.



«США на нашей стороне с самого начала войны, и я думаю, что президент Трамп на нашей стороне. И президент говорит о солдатах, которые умирают… Но это они пришли в нашу страну, они начали эту войну — и остановиться должны они. Самый важный вопрос — сможет ли президент Трамп, а я надеюсь, что он сможет, — вместе с нашими другими союзниками заставить Путина отвести войска из нашей страны», — заявил Зеленский.



«Мы заключили сделку, вот что изменилось сегодня», — заключил Трамп.