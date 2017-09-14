Подписание соглашения о редкоземельных металлах также отсрочено
до 2й минуты всё развивается нормально пока Зеленский не начинает спориить с вэнсом
- У вас нехватка людей, мужчин, - Ди Вэнс - Вы приезжайте, и посмотрите сами, - Зеленский ❗️Вы не имеете права диктовать нам то, что мы будем чувствовать. Мы на грани третьей мировой, но вы не уважаете США, — Трамп Зеленскому
ошибка была говорить
Вы приезжайте, и посмотрите сами,
как будто у сша нет данных разведки о некомплекте личного состава на нуле. Зеля их попытался выставить дураками. Ему не нужно было вступать в перепалку, достаточно было нейтральных фраз о скорейшем мире и огромной роли США/Трампа..
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 22:05, всього редагувалось 5 разів.
Wirująświatła написав:как будто у сша нет данных разведки о некомплекте личного состава на нуле. Зеля их попытался выставить дураками. Ему ну нужно было вступать в перепалку, достаточно было нейтральных фраз о скорейшем мире и огромной роли США/Трампа..
Такое происходит когда в руководстве не дипломаты и всяких там ваших академиев международных отношений не заканчивали
Он мог еще прикрикнуть - я вам не лох (странно что не сказал)
Подписание соглашения о редкоземельных металлах также отсрочено
вот тут полное видео. до 2й минуты всё развивается нормально пока Зеленский не начинает спориить с вэнсом
- У вас нехватка людей, мужчин, - Ди Вэнс - Вы приезжайте, и посмотрите сами, - Зеленский ❗️Вы не имеете права диктовать нам то, что мы будем чувствовать. Мы на грани третьей мировой, но вы не уважаете США, — Трамп Зеленскому
ошибка была говорить
Вы приезжайте, и посмотрите сами,
как будто у сша нет данных разведки о некомплекте личного состава на нуле. Зеля их попытался выставить дураками. Ему ну нужно было вступать в перепалку, достаточно было нейтральных фраз о скорейшем мире и огромной роли США/Трампа..
после того как он назвал гнома кремлёвского долб...ом я понял что дипломатия не его конёк
Бетон написав:Выгнали)) Хоть кто-то ему закрыл пасть. Браво Трамп
Вот вся интелигентность с Бетона и слетала ... "закрыл пасть"
Сколько было скулежа от Бетона, какой он честный, правильный, сколько на него грязи выливали на суде
Но видно птицу по помёту ... )
Найцікавіше те, що він задоволено потер руки, типу «Ура, Зеленського і всю Україну продинамили», і додав «О, тепер треба тікати з України». Хто він є , виходячи з цього, кожен зробить висновок сам. Цікаво, він ще буде лити крокодилячі сльози, коли в результаті кидка України війська будуть гинути в якихось котлах? Почекаємо.
🗣«Ще ніколи американський президент так не повчав лідера країни-союзника, не кажучи про лідера країни, що воює. Я висвітлював роботу Білого дому з 1996 року. За весь цей час в Овальному кабінеті такого не відбувалося в присутності камер».
Зустріч Трампа і Зеленського була «повною ганьбою», — сенатор США Мерфі
Це виходить за межі найгіршого сценарію для України, — The Telegraph про перепалку між Трампом та Зеленським
Момент, коли Трамп кривляв нашого Президента Зеленського: «Я не хочу припинення вогню, я не хочу припинення вогню. Я не хочу це, я не хочу те...»
До того, как Зеленский ушел, президенты успели еще пообщаться с прессой. Касательно долгосрочных гарантий безопасности для Украины Трамп сказал: «Думаю, когда мы заключим соглашение, вероятность того, что они не станут воевать снова, — 95%. Я говорил с президентом Путиным, и я уверен, что они настроены очень серьёзно. И если мы заключим сделку… Мы говорим о безопасности, но дайте мне сперва заключить сделку! Прямо сейчас меня не волнует безопасность, мы должны заключить сделку. На прошлой неделе две тысячи солдат погибли с обеих сторон. Две тысячи. Пока мы тут сидим и разговариваем, в людей стреляют, и они умирают. Это не американские солдаты, это российские и украинские солдаты — и мы хотим это остановить».
«Это невероятный договор для Украины, потому что мы инвестируем много в эту страну. То, что у них есть, есть не у очень многих», — добавил Трамп.
«США на нашей стороне с самого начала войны, и я думаю, что президент Трамп на нашей стороне. И президент говорит о солдатах, которые умирают… Но это они пришли в нашу страну, они начали эту войну — и остановиться должны они. Самый важный вопрос — сможет ли президент Трамп, а я надеюсь, что он сможет, — вместе с нашими другими союзниками заставить Путина отвести войска из нашей страны», — заявил Зеленский.
«Мы заключили сделку, вот что изменилось сегодня», — заключил Трамп.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 21:48, всього редагувалось 1 раз.