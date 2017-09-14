RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1296312964129651296612967 ... 12970>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:46

  konstantin kirovograd написав:
  Wirująświatła написав:
Пресс-конференция Зеленского и Трампа отменена

Подписание соглашения о редкоземельных металлах также отсрочено


вот тут полное видео. до 2й минуты всё развивается нормально пока Зеленский не начинает спориить с вэнсом

- У вас нехватка людей, мужчин, - Ди Вэнс
- Вы приезжайте, и посмотрите сами, - Зеленский
❗️Вы не имеете права диктовать нам то, что мы будем чувствовать. Мы на грани третьей мировой, но вы не уважаете США, — Трамп Зеленскому


ошибка была говорить
Вы приезжайте, и посмотрите сами,
как будто у сша нет данных разведки о некомплекте личного состава на нуле. Зеля их попытался выставить дураками. Ему ну нужно было вступать в перепалку, достаточно было нейтральных фраз о скорейшем мире и огромной роли США/Трампа..

после того как он назвал гнома кремлёвского долб...ом я понял что дипломатия не его конёк :roll:

Це "постмодерн", як каже Щєлін.
Ви ще не вловили тренди.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38622
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:48

  Wirująświatła написав:
Все було готове до підписання угоди про копалини, після чого мала бути прес-конференція. Столи були, ручки стояли на столах. Все розвалилось, – Sky News (https://news.sky.com/story/trump-zelens ... eblog-body)

Трамп вигнав Зеленського, – BILD (https://www.bild.de/politik/donald-trum ... 7b1ae99bcc)

Кореспондент New York Times Пітер Бейкер:

🗣«Ще ніколи американський президент так не повчав лідера країни-союзника, не кажучи про лідера країни, що воює. Я висвітлював роботу Білого дому з 1996 року. За весь цей час в Овальному кабінеті такого не відбувалося в присутності камер».

Зустріч Трампа і Зеленського була «повною ганьбою», — сенатор США Мерфі

Це виходить за межі найгіршого сценарію для України, — The Telegraph про перепалку між Трампом та Зеленським

Момент, коли Трамп кривляв нашого Президента Зеленського: «Я не хочу припинення вогню, я не хочу припинення вогню. Я не хочу це, я не хочу те...»

https://t.me/tgsn_news/95237

Не вистачає Охри.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38622
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:49

посмотрим что завтра старушка европа скажет...чтобы вообще торба нам не была....а там не дай бог могут начать принимать решения а ля 18-24 на фронт или вклады забирать или что там ермакам и советникам кофепийцам крымским в голову придёт.

Хер его знаяет но я верил в мир скорый как рыжий говорил но кажется я был наивен(((
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1573
З нами з: 20.01.09
Подякував: 57 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:51

Ну никаких перемирий и переговоров терерь точно не будет, во всяком случае в ближайшие 4 года.
Поэтому теперь только 2 варианта или капитуляция раши или...не раши
Xenon
 
Повідомлень: 5087
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Яке ж Зеленський тупе створіння! Ну переведи ж на жарт, ти ж комік, приверни до себе людей. Макрон зміг до себе привернути Трампа, в т.ч. і жартами, там була дружелюбна обстановка. А тут вийшов як імператор, кричить на всіх. Це у Європі тебе слухають, для США ти президент якогось Зімбабве, а ти сперечаєшся з ним чим втрачаєш бали не тільки адміністрації, а всіх американців. Тупак!
Якщо приїде ні з чим, то нафіг ти туди їхав? Ти що думав внесеш зміни в угоду прямо на підписанні? Чорнилом допишеш гарантії і Трамп підпише? Доки ще є шанс, треба вибачитися і прийти на нову зустріч. Може Маркарова домовиться, минулого разу вже було таке. Недороблений наполеончик, нема слів. Макрон та Стармер стараються для нього, підлизуються до Трампа і він уже після зустрічей з ними зовсім по іншому поговорив, а цей тупак все просрав
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 665
З нами з: 01.06.19
Подякував: 77 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:54

  konstantin kirovograd написав:посмотрим что завтра старушка европа скажет...чтобы вообще торба нам не была....а там не дай бог могут начать принимать решения а ля 18-24 на фронт или вклады забирать или что там ермакам и советникам кофепийцам крымским в голову придёт.

Хер его знаяет но я верил в мир скорый как рыжий говорил но кажется я был наивен(((

Європа ж сказала, що поки Україна воює, вони в безпеці.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38622
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:54

прямо сейчас голосование
https://t.me/nexta_live/90723
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28576
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Шпектакль це все.
Для публіки.
Всі показали те, що й хотіли показати зі сцени. Кожен своїм глядачам.
Все порішалось ще вчора Стармером та Трампом.

а який сенс так сильно перегравати, розігрувати дикий скандал?
я думаю Зе або пішов ва-банк, або свідомо йшов публічно зірвати спробу досягти угоди/закінчення, щоб навіть 0.1% шансів нелишилось
Востаннє редагувалось Letusrock в П'ят 28 лют, 2025 21:56, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock
 
Повідомлень: 2131
З нами з: 03.05.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:56

Відео, як Зеленський покидає Білий Дім
https://t.me/irpingrisha/44782

почему его не провожает Трамп? Шо за спешка? Вокруг куча прессы можно было и с ними пообщаться
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28576
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:56

  Wirująświatła написав:вот тут полное видео. до 2й минуты всё развивается нормально пока Зеленский не начинает спориить с вэнсом
Пару слів, ніби вся інформація викладена...
але є ОДИН малюсінький нюанс , який ставить з голови на ноги...
Першим ПОЧАВ ВЕНС... при чому почав жорстко , провокативно і нахраписто..
і це при тому що я погоджуюсь
1 Перед поїздкою треба було взнати в Трампа не тільки фасон костюма а й колір шкарпеток щоб його витончений смак не пошкодити
2 Для того щоб розібратись з п1-одної маркарової там точно замало

Звідси висновок
Якщо завтра Європа не вибухне ТЕРМІНОВИМИ підтвердженнями що бере на себе частку США- то після-завтра пан Зеленський повинен заявити щось типу
я устал-я ухожу.... і на передвиборчий час(який відбудеться після війни пропоную та нехай навіть Залужному ) в якого вищий рейтинг ніж в мене -прийняти на себе всю повноту влади.. по Указу який я підписую...
Тоді США зайвий раз вякати не будуть , та й європейцям зміна підписальника на виконавця -якось більш з руки.
А битись Україна все одно буде
Друге питання де і чим
На лінії ОРДЛО Хаймарсами і Ф16 чи в лісах Житомирщини і Карпатах шмайсерами і сокирами..
пс
топірець в гуцула це смерть....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25765
З нами з: 15.01.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 1296312964129651296612967 ... 12970>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: osafly, Господар Вельзевула, The_Rebel і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 88169
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 262323
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 909040
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7754)
28.02.2025 22:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.