Подписание соглашения о редкоземельных металлах также отсрочено
вот тут полное видео. до 2й минуты всё развивается нормально пока Зеленский не начинает спориить с вэнсом
- У вас нехватка людей, мужчин, - Ди Вэнс - Вы приезжайте, и посмотрите сами, - Зеленский ❗️Вы не имеете права диктовать нам то, что мы будем чувствовать. Мы на грани третьей мировой, но вы не уважаете США, — Трамп Зеленскому
ошибка была говорить
Вы приезжайте, и посмотрите сами,
как будто у сша нет данных разведки о некомплекте личного состава на нуле. Зеля их попытался выставить дураками. Ему ну нужно было вступать в перепалку, достаточно было нейтральных фраз о скорейшем мире и огромной роли США/Трампа..
после того как он назвал гнома кремлёвского долб...ом я понял что дипломатия не его конёк
Це "постмодерн", як каже Щєлін. Ви ще не вловили тренди.
🗣«Ще ніколи американський президент так не повчав лідера країни-союзника, не кажучи про лідера країни, що воює. Я висвітлював роботу Білого дому з 1996 року. За весь цей час в Овальному кабінеті такого не відбувалося в присутності камер».
Зустріч Трампа і Зеленського була «повною ганьбою», — сенатор США Мерфі
Це виходить за межі найгіршого сценарію для України, — The Telegraph про перепалку між Трампом та Зеленським
Момент, коли Трамп кривляв нашого Президента Зеленського: «Я не хочу припинення вогню, я не хочу припинення вогню. Я не хочу це, я не хочу те...»
посмотрим что завтра старушка европа скажет...чтобы вообще торба нам не была....а там не дай бог могут начать принимать решения а ля 18-24 на фронт или вклады забирать или что там ермакам и советникам кофепийцам крымским в голову придёт.
Хер его знаяет но я верил в мир скорый как рыжий говорил но кажется я был наивен(((
Яке ж Зеленський тупе створіння! Ну переведи ж на жарт, ти ж комік, приверни до себе людей. Макрон зміг до себе привернути Трампа, в т.ч. і жартами, там була дружелюбна обстановка. А тут вийшов як імператор, кричить на всіх. Це у Європі тебе слухають, для США ти президент якогось Зімбабве, а ти сперечаєшся з ним чим втрачаєш бали не тільки адміністрації, а всіх американців. Тупак! Якщо приїде ні з чим, то нафіг ти туди їхав? Ти що думав внесеш зміни в угоду прямо на підписанні? Чорнилом допишеш гарантії і Трамп підпише? Доки ще є шанс, треба вибачитися і прийти на нову зустріч. Може Маркарова домовиться, минулого разу вже було таке. Недороблений наполеончик, нема слів. Макрон та Стармер стараються для нього, підлизуються до Трампа і він уже після зустрічей з ними зовсім по іншому поговорив, а цей тупак все просрав
konstantin kirovograd написав:посмотрим что завтра старушка европа скажет...чтобы вообще торба нам не была....а там не дай бог могут начать принимать решения а ля 18-24 на фронт или вклады забирать или что там ермакам и советникам кофепийцам крымским в голову придёт.
Хер его знаяет но я верил в мир скорый как рыжий говорил но кажется я был наивен(((
Європа ж сказала, що поки Україна воює, вони в безпеці.
Wirująświatła написав:вот тут полное видео. до 2й минуты всё развивается нормально пока Зеленский не начинает спориить с вэнсом
Пару слів, ніби вся інформація викладена... але є ОДИН малюсінький нюанс , який ставить з голови на ноги... Першим ПОЧАВ ВЕНС... при чому почав жорстко , провокативно і нахраписто.. і це при тому що я погоджуюсь 1 Перед поїздкою треба було взнати в Трампа не тільки фасон костюма а й колір шкарпеток щоб його витончений смак не пошкодити 2 Для того щоб розібратись з п1-одної маркарової там точно замало
Звідси висновок Якщо завтра Європа не вибухне ТЕРМІНОВИМИ підтвердженнями що бере на себе частку США- то після-завтра пан Зеленський повинен заявити щось типу я устал-я ухожу.... і на передвиборчий час(який відбудеться після війни пропоную та нехай навіть Залужному ) в якого вищий рейтинг ніж в мене -прийняти на себе всю повноту влади.. по Указу який я підписую... Тоді США зайвий раз вякати не будуть , та й європейцям зміна підписальника на виконавця -якось більш з руки. А битись Україна все одно буде Друге питання де і чим На лінії ОРДЛО Хаймарсами і Ф16 чи в лісах Житомирщини і Карпатах шмайсерами і сокирами.. пс топірець в гуцула це смерть....