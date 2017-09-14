Бетон написав:Выгнали)) Хоть кто-то ему закрыл пасть. Браво Трамп
Вот вся интелигентность с Бетона и слетала ... "закрыл пасть"
Сколько было скулежа от Бетона, какой он честный, правильный, сколько на него грязи выливали на суде
Но видно птицу по помёту ... )
Найцікавіше те, що він задоволено потер руки, типу «Ура, Зеленського і всю Україну продинамили», і додав «О, тепер треба тікати з України». Хто він є , виходячи з цього, кожен зробить висновок сам. Цікаво, він ще буде лити крокодилячі сльози, коли в результаті кидка України війська будуть гинути в якихось котлах? Почекаємо.
🗣«Ще ніколи американський президент так не повчав лідера країни-союзника, не кажучи про лідера країни, що воює. Я висвітлював роботу Білого дому з 1996 року. За весь цей час в Овальному кабінеті такого не відбувалося в присутності камер».
Зустріч Трампа і Зеленського була «повною ганьбою», — сенатор США Мерфі
Це виходить за межі найгіршого сценарію для України, — The Telegraph про перепалку між Трампом та Зеленським
Момент, коли Трамп кривляв нашого Президента Зеленського: «Я не хочу припинення вогню, я не хочу припинення вогню. Я не хочу це, я не хочу те...»
До того, как Зеленский ушел, президенты успели еще пообщаться с прессой. Касательно долгосрочных гарантий безопасности для Украины Трамп сказал: «Думаю, когда мы заключим соглашение, вероятность того, что они не станут воевать снова, — 95%. Я говорил с президентом Путиным, и я уверен, что они настроены очень серьёзно. И если мы заключим сделку… Мы говорим о безопасности, но дайте мне сперва заключить сделку! Прямо сейчас меня не волнует безопасность, мы должны заключить сделку. На прошлой неделе две тысячи солдат погибли с обеих сторон. Две тысячи. Пока мы тут сидим и разговариваем, в людей стреляют, и они умирают. Это не американские солдаты, это российские и украинские солдаты — и мы хотим это остановить».
«Это невероятный договор для Украины, потому что мы инвестируем много в эту страну. То, что у них есть, есть не у очень многих», — добавил Трамп.
«США на нашей стороне с самого начала войны, и я думаю, что президент Трамп на нашей стороне. И президент говорит о солдатах, которые умирают… Но это они пришли в нашу страну, они начали эту войну — и остановиться должны они. Самый важный вопрос — сможет ли президент Трамп, а я надеюсь, что он сможет, — вместе с нашими другими союзниками заставить Путина отвести войска из нашей страны», — заявил Зеленский.
«Мы заключили сделку, вот что изменилось сегодня», — заключил Трамп.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 21:48, всього редагувалось 1 раз.
посмотрим что завтра старушка европа скажет...чтобы вообще торба нам не была....а там не дай бог могут начать принимать решения а ля 18-24 на фронт или вклады забирать или что там ермакам и советникам кофепийцам крымским в голову придёт.
Хер его знаяет но я верил в мир скорый как рыжий говорил но кажется я был наивен(((
Яке ж Зеленський тупе створіння! Ну переведи ж на жарт, ти ж комік, приверни до себе людей. Макрон зміг до себе привернути Трампа, в т.ч. і жартами, там була дружелюбна обстановка. А тут вийшов як імператор, кричить на всіх. Це у Європі тебе слухають, для США ти президент якогось Зімбабве, а ти сперечаєшся з ним чим втрачаєш бали не тільки адміністрації, а всіх американців. Тупак! Якщо приїде ні з чим, то нафіг ти туди їхав? Ти що думав внесеш зміни в угоду прямо на підписанні? Чорнилом допишеш гарантії і Трамп підпише? Доки ще є шанс, треба вибачитися і прийти на нову зустріч. Може Маркарова домовиться, минулого разу вже було таке. Недороблений наполеончик, нема слів. Макрон та Стармер стараються для нього, підлизуються до Трампа і він уже після зустрічей з ними зовсім по іншому поговорив, а цей тупак все просрав
konstantin kirovograd написав:посмотрим что завтра старушка европа скажет...чтобы вообще торба нам не была....а там не дай бог могут начать принимать решения а ля 18-24 на фронт или вклады забирать или что там ермакам и советникам кофепийцам крымским в голову придёт.
Хер его знаяет но я верил в мир скорый как рыжий говорил но кажется я был наивен(((
Європа ж сказала, що поки Україна воює, вони в безпеці.
Wirująświatła написав:вот тут полное видео. до 2й минуты всё развивается нормально пока Зеленский не начинает спориить с вэнсом
Пару слів, ніби вся інформація викладена... але є ОДИН малюсінький нюанс , який ставить з голови на ноги... Першим ПОЧАВ ВЕНС... при чому почав жорстко , провокативно і нахраписто.. і це при тому що я погоджуюсь 1 Перед поїздкою треба було взнати в Трампа не тільки фасон костюма а й колір шкарпеток щоб його витончений смак не пошкодити 2 Для того щоб розібратись з п1-одної маркарової там точно замало
Звідси висновок Якщо завтра Європа не вибухне ТЕРМІНОВИМИ підтвердженнями що бере на себе частку США- то після-завтра пан Зеленський повинен заявити щось типу я устал-я ухожу.... і на передвиборчий час(який відбудеться після війни пропоную та нехай навіть Залужному ) в якого вищий рейтинг ніж в мене -прийняти на себе всю повноту влади.. по Указу який я підписую... Тоді США зайвий раз вякати не будуть , та й європейцям зміна підписальника на виконавця -якось більш з руки. А битись Україна все одно буде Друге питання де і чим На лінії ОРДЛО Хаймарсами і Ф16 чи в лісах Житомирщини і Карпатах шмайсерами і сокирами.. пс топірець в гуцула це смерть....