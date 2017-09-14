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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 73
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
26
Це загроза
15%
11
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:44

  pesikot написав:
  Бетон написав:Выгнали))
Хоть кто-то ему закрыл пасть.
Браво Трамп

Вот вся интелигентность с Бетона и слетала ... "закрыл пасть"

Сколько было скулежа от Бетона, какой он честный, правильный, сколько на него грязи выливали на суде

Но видно птицу по помёту ... )

Найцікавіше те, що він задоволено потер руки, типу «Ура, Зеленського і всю Україну продинамили», і додав «О, тепер треба тікати з України».
Хто він є , виходячи з цього, кожен зробить висновок сам.
Цікаво, він ще буде лити крокодилячі сльози, коли в результаті кидка України війська будуть гинути в якихось котлах? Почекаємо.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:45

Все було готове до підписання угоди про копалини, після чого мала бути прес-конференція. Столи були, ручки стояли на столах. Все розвалилось, – Sky News (https://news.sky.com/story/trump-zelens ... eblog-body)

Трамп вигнав Зеленського, – BILD (https://www.bild.de/politik/donald-trum ... 7b1ae99bcc)

Кореспондент New York Times Пітер Бейкер:

🗣«Ще ніколи американський президент так не повчав лідера країни-союзника, не кажучи про лідера країни, що воює. Я висвітлював роботу Білого дому з 1996 року. За весь цей час в Овальному кабінеті такого не відбувалося в присутності камер».

Зустріч Трампа і Зеленського була «повною ганьбою», — сенатор США Мерфі

Це виходить за межі найгіршого сценарію для України, — The Telegraph про перепалку між Трампом та Зеленським

Момент, коли Трамп кривляв нашого Президента Зеленського: «Я не хочу припинення вогню, я не хочу припинення вогню. Я не хочу це, я не хочу те...»

https://t.me/tgsn_news/95237


До того, как Зеленский ушел, президенты успели еще пообщаться с прессой. Касательно долгосрочных гарантий безопасности для Украины Трамп сказал: «Думаю, когда мы заключим соглашение, вероятность того, что они не станут воевать снова, — 95%. Я говорил с президентом Путиным, и я уверен, что они настроены очень серьёзно. И если мы заключим сделку… Мы говорим о безопасности, но дайте мне сперва заключить сделку! Прямо сейчас меня не волнует безопасность, мы должны заключить сделку. На прошлой неделе две тысячи солдат погибли с обеих сторон. Две тысячи. Пока мы тут сидим и разговариваем, в людей стреляют, и они умирают. Это не американские солдаты, это российские и украинские солдаты — и мы хотим это остановить».

«Это невероятный договор для Украины, потому что мы инвестируем много в эту страну. То, что у них есть, есть не у очень многих», — добавил Трамп.

«США на нашей стороне с самого начала войны, и я думаю, что президент Трамп на нашей стороне. И президент говорит о солдатах, которые умирают… Но это они пришли в нашу страну, они начали эту войну — и остановиться должны они. Самый важный вопрос — сможет ли президент Трамп, а я надеюсь, что он сможет, — вместе с нашими другими союзниками заставить Путина отвести войска из нашей страны», — заявил Зеленский.

«Мы заключили сделку, вот что изменилось сегодня», — заключил Трамп.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 21:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:46

  pesikot написав:
  Бетон написав:Бежать отсюда нужно. Как можно скорее


Беги, беги .... )
Тиса скоро прогреется

Кацо відспіває «Таааапііііліііі в Тііііісссєєєє».
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:49

посмотрим что завтра старушка европа скажет...чтобы вообще торба нам не была....а там не дай бог могут начать принимать решения а ля 18-24 на фронт или вклады забирать или что там ермакам и советникам кофепийцам крымским в голову придёт.

Хер его знаяет но я верил в мир скорый как рыжий говорил но кажется я был наивен(((
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Яке ж Зеленський тупе створіння! Ну переведи ж на жарт, ти ж комік, приверни до себе людей. Макрон зміг до себе привернути Трампа, в т.ч. і жартами, там була дружелюбна обстановка. А тут вийшов як імператор, кричить на всіх. Це у Європі тебе слухають, для США ти президент якогось Зімбабве, а ти сперечаєшся з ним чим втрачаєш бали не тільки адміністрації, а всіх американців. Тупак!
Якщо приїде ні з чим, то нафіг ти туди їхав? Ти що думав внесеш зміни в угоду прямо на підписанні? Чорнилом допишеш гарантії і Трамп підпише? Доки ще є шанс, треба вибачитися і прийти на нову зустріч. Може Маркарова домовиться, минулого разу вже було таке. Недороблений наполеончик, нема слів. Макрон та Стармер стараються для нього, підлизуються до Трампа і він уже після зустрічей з ними зовсім по іншому поговорив, а цей тупак все просрав
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:54

  konstantin kirovograd написав:посмотрим что завтра старушка европа скажет...чтобы вообще торба нам не была....а там не дай бог могут начать принимать решения а ля 18-24 на фронт или вклады забирать или что там ермакам и советникам кофепийцам крымским в голову придёт.

Хер его знаяет но я верил в мир скорый как рыжий говорил но кажется я был наивен(((

Європа ж сказала, що поки Україна воює, вони в безпеці.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:54

прямо сейчас голосование
https://t.me/nexta_live/90723
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Шпектакль це все.
Для публіки.
Всі показали те, що й хотіли показати зі сцени. Кожен своїм глядачам.
Все порішалось ще вчора Стармером та Трампом.

а який сенс так сильно перегравати, розігрувати дикий скандал?
я думаю Зе або пішов ва-банк, або свідомо йшов публічно зірвати спробу досягти угоди/закінчення, щоб навіть 0.1% шансів нелишилось
Востаннє редагувалось Letusrock в П'ят 28 лют, 2025 21:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:56

Відео, як Зеленський покидає Білий Дім
https://t.me/irpingrisha/44782

почему его не провожает Трамп? Шо за спешка? Вокруг куча прессы можно было и с ними пообщаться
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:56

  Wirująświatła написав:вот тут полное видео. до 2й минуты всё развивается нормально пока Зеленский не начинает спориить с вэнсом
Пару слів, ніби вся інформація викладена...
але є ОДИН малюсінький нюанс , який ставить з голови на ноги...
Першим ПОЧАВ ВЕНС... при чому почав жорстко , провокативно і нахраписто..
і це при тому що я погоджуюсь
1 Перед поїздкою треба було взнати в Трампа не тільки фасон костюма а й колір шкарпеток щоб його витончений смак не пошкодити
2 Для того щоб розібратись з п1-одної маркарової там точно замало

Звідси висновок
Якщо завтра Європа не вибухне ТЕРМІНОВИМИ підтвердженнями що бере на себе частку США- то після-завтра пан Зеленський повинен заявити щось типу
я устал-я ухожу.... і на передвиборчий час(який відбудеться після війни пропоную та нехай навіть Залужному ) в якого вищий рейтинг ніж в мене -прийняти на себе всю повноту влади.. по Указу який я підписую...
Тоді США зайвий раз вякати не будуть , та й європейцям зміна підписальника на виконавця -якось більш з руки.
А битись Україна все одно буде
Друге питання де і чим
На лінії ОРДЛО Хаймарсами і Ф16 чи в лісах Житомирщини і Карпатах шмайсерами і сокирами..
пс
топірець в гуцула це смерть....
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