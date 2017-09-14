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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:57

  The_Rebel написав:Яке ж Зеленський тупе створіння! Ну переведи ж на жарт, ти ж комік, приверни до себе людей. Макрон зміг до себе привернути Трампа, в т.ч. і жартами, там була дружелюбна обстановка. А тут вийшов як імператор, кричить на всіх. Це у Європі тебе слухають, для США ти президент якогось Зімбабве, а ти сперечаєшся з ним чим втрачаєш бали не тільки адміністрації, а всіх американців. Тупак!
Якщо приїде ні з чим, то нафіг ти туди їхав? Ти що думав внесеш зміни в угоду прямо на підписанні? Чорнилом допишеш гарантії і Трамп підпише? Доки ще є шанс, треба вибачитися і прийти на нову зустріч. Може Маркарова домовиться, минулого разу вже було таке. Недороблений наполеончик, нема слів. Макрон та Стармер стараються для нього, підлизуються до Трампа і він уже після зустрічей з ними зовсім по іншому поговорив, а цей тупак все просрав

Не так. Для інших може виглядати, що США весь час просувало демократичні цінності, а як дійшло діла, то виявилося що воно не краще гопника. Ганьба.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 28 лют, 2025 22:00, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:58

  The_Rebel написав:Яке ж Зеленський тупе створіння! Ну переведи ж на жарт, ти ж комік, приверни до себе людей. Макрон зміг до себе привернути Трампа, в т.ч. і жартами, там була дружелюбна обстановка. А тут вийшов як імператор, кричить на всіх. Це у Європі тебе слухають, для США ти президент якогось Зімбабве, а ти сперечаєшся з ним чим втрачаєш бали не тільки адміністрації, а всіх американців. Тупак!
Якщо приїде ні з чим, то нафіг ти туди їхав? Ти що думав внесеш зміни в угоду прямо на підписанні? Чорнилом допишеш гарантії і Трамп підпише? Доки ще є шанс, треба вибачитися і прийти на нову зустріч. Може Маркарова домовиться, минулого разу вже було таке. Недороблений наполеончик, нема слів. Макрон та Стармер стараються для нього, підлизуються до Трампа і він уже після зустрічей з ними зовсім по іншому поговорив, а цей тупак все просрав


Може вам не зрозуміло , що нас заставляють підписати вирок самім собі ...

А потім натякнути , ви же самі підписали ....

ЗЕ , я підтримую тебе .

.... навіть коли мені треба буде поїхати звідси...
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 22:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Реакция пророссийских форумчан и так понятна ...
Они, наперегонки, начали тащить зраду ..



Но ... у Трампа ничего не получается с завершением войны, как он обещал
И ему был нужен тот, кого назначат виновником, почему у Трампа неполучилось

Зеленский был таким назначен ещё заранее

Путина, назначить таким виновником, Трамп сцится ...
Трамп перед Путин стелится, как ковёр под ногами
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 22:02

  холява написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Трамп уничтожил невменяемого зеда

Вот и вернулся бумеранг
Вспомнили когда ЗЕд парню рот затыкал и слова не давал сказать, а потом вырыгал -я ж не ЛОХ
Аналогичная ситуация, только теперь наоборо

Привет.
Выгнали с Белого Дома в прямом смысле.
Пох что будет,но это будет недолго.

Бежать отсюда нужно. Как можно скорее


АГА .
Через Тису , ласти , маску , ХРЕСТ в руки

Я в твоих советах не нуждаюсь.
Свои советы себе посоветуй.
Понял?
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 22:02

Обозреватель the Guardian Якуб Крупа о ситуации в Белом Доме и о дальнейшей реакции.

▪️Сегодня вечером Зеленский должен был выступить в Институте Хадсона — посмотрим, придет ли он на эту встречу после того, как его визит в Белый дом был прерван.

▪️Ожидается, что в воскресенье он прибудет в Лондон для дальнейших переговоров с европейскими лидерами, где представит им абсолютно неотфильтрованный отчет о переговорах с Трампом.

▪️Мы можем только догадываться, что он собирается сказать.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 22:06

  холява написав:ЗЕ , я підтримую тебе .
.... навіть коли мені треба буде поїхати звідси...
Що сталось - те сталось..
Хоч я й не підтримував Зеленського .. але їхати нікуди , тому тут Залишусь...
І якщо в ЗСУ я проживу пів-дня і безтолку , то в себе дома довше і з десятком москальських жмуриків на совісті.( а як повезе то й більше)
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 22:07

  холява написав:
  The_Rebel написав:Яке ж Зеленський тупе створіння! Ну переведи ж на жарт, ти ж комік, приверни до себе людей. Макрон зміг до себе привернути Трампа, в т.ч. і жартами, там була дружелюбна обстановка. А тут вийшов як імператор, кричить на всіх. Це у Європі тебе слухають, для США ти президент якогось Зімбабве, а ти сперечаєшся з ним чим втрачаєш бали не тільки адміністрації, а всіх американців. Тупак!
Якщо приїде ні з чим, то нафіг ти туди їхав? Ти що думав внесеш зміни в угоду прямо на підписанні? Чорнилом допишеш гарантії і Трамп підпише? Доки ще є шанс, треба вибачитися і прийти на нову зустріч. Може Маркарова домовиться, минулого разу вже було таке. Недороблений наполеончик, нема слів. Макрон та Стармер стараються для нього, підлизуються до Трампа і він уже після зустрічей з ними зовсім по іншому поговорив, а цей тупак все просрав


Може вам не зрозуміло , що нас заставляють підписати вирок самім собі ...

А потім натякнути , ви же самі підписали ....

ЗЕ , я підтримую тебе .

.... навіть коли мені треба буде поїхати звідси...

Можливо. Але тоді не треба було і їхати, або продовжувати торгуватися, або вийти з угоди, або дочекатися доки США самим не набридне і вони вийдуть. А зараз виходить гості зібралися на весілля, ресторан замовлений, кожен з них запланував свій вечір, підготував подарунки молодим. А молодиця каже я ще подумаю, може й кращого знайду
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 22:08

нерадушный приём

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 22:10

  The_Rebel написав:
  холява написав:
  The_Rebel написав:Яке ж Зеленський тупе створіння! Ну переведи ж на жарт, ти ж комік, приверни до себе людей. Макрон зміг до себе привернути Трампа, в т.ч. і жартами, там була дружелюбна обстановка. А тут вийшов як імператор, кричить на всіх. Це у Європі тебе слухають, для США ти президент якогось Зімбабве, а ти сперечаєшся з ним чим втрачаєш бали не тільки адміністрації, а всіх американців. Тупак!
Якщо приїде ні з чим, то нафіг ти туди їхав? Ти що думав внесеш зміни в угоду прямо на підписанні? Чорнилом допишеш гарантії і Трамп підпише? Доки ще є шанс, треба вибачитися і прийти на нову зустріч. Може Маркарова домовиться, минулого разу вже було таке. Недороблений наполеончик, нема слів. Макрон та Стармер стараються для нього, підлизуються до Трампа і він уже після зустрічей з ними зовсім по іншому поговорив, а цей тупак все просрав


Може вам не зрозуміло , що нас заставляють підписати вирок самім собі ...

А потім натякнути , ви же самі підписали ....

ЗЕ , я підтримую тебе .

.... навіть коли мені треба буде поїхати звідси...

Можливо. Але тоді не треба було і їхати, або продовжувати торгуватися, або вийти з угоди, або дочекатися доки США самим не набридне і вони вийдуть. А зараз виходить гості зібралися на весілля, ресторан замовлений, кожен з них запланував свій вечір, підготував подарунки молодим. А молодиця каже я ще подумаю, може й кращого знайду


НЕ ЇХАТИ ?

... та ви що ?
Ви перший би сказали що що він спотворив перемовини між країнами ...
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 22:11

Нічого особистого, тільки бізнес ;)

  Wirująświatła написав:
До того, как Зеленский ушел, президенты успели еще пообщаться с прессой. Касательно долгосрочных гарантий безопасности для Украины Трамп сказал: «Думаю, когда мы заключим соглашение, вероятность того, что они не станут воевать снова, — 95%. Я говорил с президентом Путиным, и я уверен, что они настроены очень серьёзно. И если мы заключим сделку… Мы говорим о безопасности, но дайте мне сперва заключить сделку! Прямо сейчас меня не волнует безопасность, мы должны заключить сделку. На прошлой неделе две тысячи солдат погибли с обеих сторон. Две тысячи. Пока мы тут сидим и разговариваем, в людей стреляют, и они умирают. Это не американские солдаты, это российские и украинские солдаты — и мы хотим это остановить».

«Это невероятный договор для Украины, потому что мы инвестируем много в эту страну. То, что у них есть, есть не у очень многих», — добавил Трамп.

«Мы заключили сделку, вот что изменилось сегодня», — заключил Трамп.

Обидно, досадно, но ладно.. Наш - молодой, вспыльчивый, шо поделать. Было бы неплохо, если б он извинился перед Трампом. Надо ему пословицу напомнить: покірне телятко двох мамок смокче. :wink:
А Трамп сам захотел стать миротворцем, никто за язык не тянул (мир за 24 часа) - тяжко, но надо выполнять, шоб не стать посмешищем на весь мир.
fler
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