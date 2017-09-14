До того, как Зеленский ушел, президенты успели еще пообщаться с прессой. Касательно долгосрочных гарантий безопасности для Украины Трамп сказал: «Думаю, когда мы заключим соглашение, вероятность того, что они не станут воевать снова, — 95%. Я говорил с президентом Путиным, и я уверен, что они настроены очень серьёзно. И если мы заключим сделку… Мы говорим о безопасности, но дайте мне сперва заключить сделку! Прямо сейчас меня не волнует безопасность, мы должны заключить сделку. На прошлой неделе две тысячи солдат погибли с обеих сторон. Две тысячи. Пока мы тут сидим и разговариваем, в людей стреляют, и они умирают. Это не американские солдаты, это российские и украинские солдаты — и мы хотим это остановить».
«Это невероятный договор для Украины, потому что мы инвестируем много в эту страну. То, что у них есть, есть не у очень многих», — добавил Трамп.
«Мы заключили сделку, вот что изменилось сегодня», — заключил Трамп.
Обидно, досадно, но ладно.. Наш - молодой, вспыльчивый, шо поделать. Было бы неплохо, если б он извинился перед Трампом. Надо ему пословицу напомнить: покірне телятко двох мамок смокче. А Трамп сам захотел стать миротворцем, никто за язык не тянул (мир за 24 часа) - тяжко, но надо выполнять, шоб не стать посмешищем на весь мир.
ПЛЯ .... сосать ніхто не збирається , краще сдохнути .
холява написав:ЗЕ , я підтримую тебе . .... навіть коли мені треба буде поїхати звідси...
Що сталось - те сталось.. Хоч я й не підтримував Зеленського .. але їхати нікуди , тому тут Залишусь... І якщо в ЗСУ я проживу пів-дня і безтолку , то в себе дома довше і з десятком москальських жмуриків на совісті.( а як повезе то й більше)
Не тіште себе. Не буде ніяких москальських жмуриків. До вас прийдуть сусіди, а можливо і деякі родичі, хто першим переметнеться того і поставлять наглядачем. При Голодоморі хліб відбирали свої ж, хоч і по наказу з москви
The_Rebel написав:Яке ж Зеленський тупе створіння! Ну переведи ж на жарт, ти ж комік, приверни до себе людей. Макрон зміг до себе привернути Трампа, в т.ч. і жартами, там була дружелюбна обстановка. А тут вийшов як імператор, кричить на всіх. Це у Європі тебе слухають, для США ти президент якогось Зімбабве, а ти сперечаєшся з ним чим втрачаєш бали не тільки адміністрації, а всіх американців. Тупак! Якщо приїде ні з чим, то нафіг ти туди їхав? Ти що думав внесеш зміни в угоду прямо на підписанні? Чорнилом допишеш гарантії і Трамп підпише? Доки ще є шанс, треба вибачитися і прийти на нову зустріч. Може Маркарова домовиться, минулого разу вже було таке. Недороблений наполеончик, нема слів. Макрон та Стармер стараються для нього, підлизуються до Трампа і він уже після зустрічей з ними зовсім по іншому поговорив, а цей тупак все просрав
У 2019 було зрозуміло, що цей потужний лідор заведе країну в яму. Тепер тільки відставка або потягне насу усіх на дно.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 28 лют, 2025 22:18, всього редагувалось 1 раз.
Реакція закордонних ЗМІ на зустріч Трампа та Зеленського:
📍AP: зустріч Трампа з Зеленським в Овальному кабінеті переросла у відкриту ворожнечу; 📍CNN: зустріч Трампа та Зеленського переросла у перепалку; 📍NBC: зустріч Зеленського з Трампом та Венсом переросла у надзвичайне зіткнення; 📍Reuters: Зеленський та Трамп влаштували перепалку в Овальному кабінеті; 📍Telegraph: дипломатична катастрофа, іншими словами це не описати; 📍NYT: Зеленський, лідер країни, яка зазнала нападу з боку Росії, вирішив не утихомирювати Трампа, і президент вибухнув; 📍WSJ: напруженість між Трампом та Зеленським загострилася на зустрічі у Білому домі. 📍WP: ця чудова зустріч часом більше нагадувала бійку в барі, коли Трамп та Джей Ді Венс вимагали поваги та подяки від Зеленського.
холява написав:ЗЕ , я підтримую тебе . .... навіть коли мені треба буде поїхати звідси...
Що сталось - те сталось.. Хоч я й не підтримував Зеленського .. але їхати нікуди , тому тут Залишусь... І якщо в ЗСУ я проживу пів-дня і безтолку , то в себе дома довше і з десятком москальських жмуриків на совісті.( а як повезе то й більше)
Не тіште себе. Не буде ніяких москальських жмуриків. До вас прийдуть сусіди, а можливо і деякі родичі, хто першим переметнеться того і поставлять наглядачем. При Голодоморі хліб відбирали свої ж, хоч і по наказу з москви
Ті хто переметнеться першим-ті позачергою в жмурики, з ними ж легше, я їх і так знаю.... а от з понаїхавшими трошки важче буде.. поки відслідкуєш , поки щос придумаєш...Думаю на протязі місяця справлюсь.
холява написав:ЗЕ , я підтримую тебе . .... навіть коли мені треба буде поїхати звідси...
Що сталось - те сталось.. Хоч я й не підтримував Зеленського .. але їхати нікуди , тому тут Залишусь... І якщо в ЗСУ я проживу пів-дня і безтолку , то в себе дома довше і з десятком москальських жмуриків на совісті.( а як повезе то й більше)
Не тіште себе. Не буде ніяких москальських жмуриків. До вас прийдуть сусіди, а можливо і деякі родичі, хто першим переметнеться того і поставлять наглядачем. При Голодоморі хліб відбирали свої ж, хоч і по наказу з москви
Я не знаю звідки ви , але у нас у Запоріжжі , майже кожний другий повісив би мене з задоволенням . Я навіть знаю хто буде на мені гойдатись , коли повісять .
🇵🇱«Дорогий Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самі», — написав у соцмережі Х польський прем'єр Туск.
🇫🇷«Є агресор, яким є Росія, і народ, на який напали, — це Україна», — сказав президент Франції Макрон.
🇩🇪«Сцени з Білого дому шокують. Як можна так вдарити ножем у спину президента країни, яка окупована? Вільна Європа не зрадить Україну», — зазначив заступник лідера ХДС і наступного канцлера Німеччини Вадефуль.
🇺🇸«Трамп і Венс виконують брудну роботу Путіна», — заявив лідер демократів у Сенаті Шумер.
🇺🇸«Сьогодні в Овальному кабінеті зустрілися герой і боягуз. А коли зустріч закінчиться, герой повернеться додому, в Україну», — написав сенатор від Каліфорнії Адам Шифф.
🇪🇸«Україно, Іспанія з тобою», — написав прем’єр-міністр Іспанії Санчес.
Трамп «выгнал» Зеленского из Белого дома. Украинцы «умоляли о перезагрузке» переговоров — Fox News
Об этом рассказала журналистка Fox News Джеки Хайнрих, ссылаясь на источники в администрации Трампа.
О том, что Зеленский досрочно покинул переговоры с Трампом, ранее сообщили западные СМИ. Журналисты также опубликовали видео, как президент Украины выходит из Белого дома, садится в машину, после чего кортеж украинской делегации уезжает.
По словам источников Хайнрих, Зеленский решил уйти не сам, а именно Трамп его «выгнал» (kicked out).
Собеседники журналистки Fox News также утверждают, что «украинцы умоляли о перезагрузке», но госсекретарь Марко Рубио и советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц заявили украинской делегации, что Зеленский должен покинуть территорию Белого дома и вернуться, когда будет готов к миру. Об этом говорится в заявлении Трампа по итогам переговоров.
По словам Хайнрих, президент США и чиновники его администрации «почувствовали неуважение» со стороны Зеленского из-за его риторики и поведения. Как утверждается, их недовольство вызвало то, что президент Украины «пожимал плечами и закатывал глаза» в ходе переговоров».