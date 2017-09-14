Яке ж Зеленський тупе створіння! Ну переведи ж на жарт, ти ж комік, приверни до себе людей. Макрон зміг до себе привернути Трампа, в т.ч. і жартами, там була дружелюбна обстановка. А тут вийшов як імператор, кричить на всіх. Це у Європі тебе слухають, для США ти президент якогось Зімбабве, а ти сперечаєшся з ним чим втрачаєш бали не тільки адміністрації, а всіх американців. Тупак!Якщо приїде ні з чим, то нафіг ти туди їхав? Ти що думав внесеш зміни в угоду прямо на підписанні? Чорнилом допишеш гарантії і Трамп підпише? Доки ще є шанс, треба вибачитися і прийти на нову зустріч. Може Маркарова домовиться, минулого разу вже було таке. Недороблений наполеончик, нема слів. Макрон та Стармер стараються для нього, підлизуються до Трампа і він уже після зустрічей з ними зовсім по іншому поговорив, а цей тупак все просрав