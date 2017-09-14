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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 22:15

Поки Зеленський залишається в США — від України залежить, чи можна перенести зустріч, — Sky News цитує чиновника адміністрації Трампа.

Для України та її європейських союзників це абсолютна катастрофа, єдиний хто виграв тут — росія, — Sky News


и вишенка

Трамп і Венс оголосили, що вони на боці Росії в російсько-українській війні, - Болтон
https://t.me/yb_ua/7973
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 22:17, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 22:15

  fler написав:
  Wirująświatła написав:
До того, как Зеленский ушел, президенты успели еще пообщаться с прессой. Касательно долгосрочных гарантий безопасности для Украины Трамп сказал: «Думаю, когда мы заключим соглашение, вероятность того, что они не станут воевать снова, — 95%. Я говорил с президентом Путиным, и я уверен, что они настроены очень серьёзно. И если мы заключим сделку… Мы говорим о безопасности, но дайте мне сперва заключить сделку! Прямо сейчас меня не волнует безопасность, мы должны заключить сделку. На прошлой неделе две тысячи солдат погибли с обеих сторон. Две тысячи. Пока мы тут сидим и разговариваем, в людей стреляют, и они умирают. Это не американские солдаты, это российские и украинские солдаты — и мы хотим это остановить».

«Это невероятный договор для Украины, потому что мы инвестируем много в эту страну. То, что у них есть, есть не у очень многих», — добавил Трамп.

«Мы заключили сделку, вот что изменилось сегодня», — заключил Трамп.

Обидно, досадно, но ладно.. Наш - молодой, вспыльчивый, шо поделать. Было бы неплохо, если б он извинился перед Трампом. Надо ему пословицу напомнить: покірне телятко двох мамок смокче. :wink:
А Трамп сам захотел стать миротворцем, никто за язык не тянул (мир за 24 часа) - тяжко, но надо выполнять, шоб не стать посмешищем на весь мир.


ПЛЯ .... сосать ніхто не збирається , краще сдохнути .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 22:17

  budivelnik написав:
  холява написав:ЗЕ , я підтримую тебе .
.... навіть коли мені треба буде поїхати звідси...
Що сталось - те сталось..
Хоч я й не підтримував Зеленського .. але їхати нікуди , тому тут Залишусь...
І якщо в ЗСУ я проживу пів-дня і безтолку , то в себе дома довше і з десятком москальських жмуриків на совісті.( а як повезе то й більше)

Не тіште себе. Не буде ніяких москальських жмуриків. До вас прийдуть сусіди, а можливо і деякі родичі, хто першим переметнеться того і поставлять наглядачем. При Голодоморі хліб відбирали свої ж, хоч і по наказу з москви
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 22:17

  The_Rebel написав:Яке ж Зеленський тупе створіння! Ну переведи ж на жарт, ти ж комік, приверни до себе людей. Макрон зміг до себе привернути Трампа, в т.ч. і жартами, там була дружелюбна обстановка. А тут вийшов як імператор, кричить на всіх. Це у Європі тебе слухають, для США ти президент якогось Зімбабве, а ти сперечаєшся з ним чим втрачаєш бали не тільки адміністрації, а всіх американців. Тупак!
Якщо приїде ні з чим, то нафіг ти туди їхав? Ти що думав внесеш зміни в угоду прямо на підписанні? Чорнилом допишеш гарантії і Трамп підпише? Доки ще є шанс, треба вибачитися і прийти на нову зустріч. Може Маркарова домовиться, минулого разу вже було таке. Недороблений наполеончик, нема слів. Макрон та Стармер стараються для нього, підлизуються до Трампа і він уже після зустрічей з ними зовсім по іншому поговорив, а цей тупак все просрав

У 2019 було зрозуміло, що цей потужний лідор заведе країну в яму.
Тепер тільки відставка або потягне насу усіх на дно.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 28 лют, 2025 22:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 22:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Обидно, досадно, но ладно.. Наш - молодой, вспыльчивый, шо поделать. Было бы неплохо, если б он извинился перед Трампом. Надо ему пословицу напомнить: покірне телятко двох мамок смокче

скільки до цього було президентів інших держав яких виганяли з Білого дому?
  fler написав:Надо ему пословицу напомнить: покірне телятко двох мамок смокче
а якщо спочатку думати а потім робити. а не навпаки?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 22:24

Реакція закордонних ЗМІ на зустріч Трампа та Зеленського:

📍AP: зустріч Трампа з Зеленським в Овальному кабінеті переросла у відкриту ворожнечу;
📍CNN: зустріч Трампа та Зеленського переросла у перепалку;
📍NBC: зустріч Зеленського з Трампом та Венсом переросла у надзвичайне зіткнення;
📍Reuters: Зеленський та Трамп влаштували перепалку в Овальному кабінеті;
📍Telegraph: дипломатична катастрофа, іншими словами це не описати;
📍NYT: Зеленський, лідер країни, яка зазнала нападу з боку Росії, вирішив не утихомирювати Трампа, і президент вибухнув;
📍WSJ: напруженість між Трампом та Зеленським загострилася на зустрічі у Білому домі.
📍WP: ця чудова зустріч часом більше нагадувала бійку в барі, коли Трамп та Джей Ді Венс вимагали поваги та подяки від Зеленського.
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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 22:25

  The_Rebel написав:
  budivelnik написав:
  холява написав:ЗЕ , я підтримую тебе .
.... навіть коли мені треба буде поїхати звідси...
Що сталось - те сталось..
Хоч я й не підтримував Зеленського .. але їхати нікуди , тому тут Залишусь...
І якщо в ЗСУ я проживу пів-дня і безтолку , то в себе дома довше і з десятком москальських жмуриків на совісті.( а як повезе то й більше)
Не тіште себе. Не буде ніяких москальських жмуриків. До вас прийдуть сусіди, а можливо і деякі родичі, хто першим переметнеться того і поставлять наглядачем. При Голодоморі хліб відбирали свої ж, хоч і по наказу з москви
Ті хто переметнеться першим-ті позачергою в жмурики, з ними ж легше, я їх і так знаю....
а от з понаїхавшими трошки важче буде.. поки відслідкуєш , поки щос придумаєш...Думаю на протязі місяця справлюсь.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 22:26

  The_Rebel написав:
  budivelnik написав:
  холява написав:ЗЕ , я підтримую тебе .
.... навіть коли мені треба буде поїхати звідси...
Що сталось - те сталось..
Хоч я й не підтримував Зеленського .. але їхати нікуди , тому тут Залишусь...
І якщо в ЗСУ я проживу пів-дня і безтолку , то в себе дома довше і з десятком москальських жмуриків на совісті.( а як повезе то й більше)

Не тіште себе. Не буде ніяких москальських жмуриків. До вас прийдуть сусіди, а можливо і деякі родичі, хто першим переметнеться того і поставлять наглядачем. При Голодоморі хліб відбирали свої ж, хоч і по наказу з москви


Я не знаю звідки ви , але у нас у Запоріжжі , майже кожний другий повісив би мене з задоволенням .
Я навіть знаю хто буде на мені гойдатись , коли повісять .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 22:26

  Letusrock написав:скільки до цього було президентів інших держав яких виганяли з Білого дому?


Не знаю,последний раз выгнали собаку Байдена

https://www.unian.net/world/sobaka-baydena-nemeckuyu-ovcharku-prezidenta-ssha-vygnali-iz-belogo-doma-12416358.html

сына Маска,который вытер сопли от стол в Овальном кабинете, не выгнали,а поменяли стол.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 22:27

Світові лідери реагують (https://suspilne.media/959703-zelenskij ... _medium=ps) на розмову Зеленського і Трампа у Білому домі:

🇵🇱«Дорогий Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самі», — написав у соцмережі Х польський прем'єр Туск.

🇫🇷«Є агресор, яким є Росія, і народ, на який напали, — це Україна», — сказав президент Франції Макрон.

🇩🇪«Сцени з Білого дому шокують. Як можна так вдарити ножем у спину президента країни, яка окупована? Вільна Європа не зрадить Україну», — зазначив заступник лідера ХДС і наступного канцлера Німеччини Вадефуль.

🇺🇸«Трамп і Венс виконують брудну роботу Путіна», — заявив лідер демократів у Сенаті Шумер.

🇺🇸«Сьогодні в Овальному кабінеті зустрілися герой і боягуз. А коли зустріч закінчиться, герой повернеться додому, в Україну», — написав сенатор від Каліфорнії Адам Шифф.

🇪🇸«Україно, Іспанія з тобою», — написав прем’єр-міністр Іспанії Санчес.

Трамп «выгнал» Зеленского из Белого дома. Украинцы «умоляли о перезагрузке» переговоров — Fox News

Об этом рассказала журналистка Fox News Джеки Хайнрих, ссылаясь на источники в администрации Трампа.

О том, что Зеленский досрочно покинул переговоры с Трампом, ранее сообщили западные СМИ. Журналисты также опубликовали видео, как президент Украины выходит из Белого дома, садится в машину, после чего кортеж украинской делегации уезжает.

По словам источников Хайнрих, Зеленский решил уйти не сам, а именно Трамп его «выгнал» (kicked out).

Собеседники журналистки Fox News также утверждают, что «украинцы умоляли о перезагрузке», но госсекретарь Марко Рубио и советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц заявили украинской делегации, что Зеленский должен покинуть территорию Белого дома и вернуться, когда будет готов к миру. Об этом говорится в заявлении Трампа по итогам переговоров.

По словам Хайнрих, президент США и чиновники его администрации «почувствовали неуважение» со стороны Зеленского из-за его риторики и поведения. Как утверждается, их недовольство вызвало то, что президент Украины «пожимал плечами и закатывал глаза» в ходе переговоров».

https://bit.ly/meduzamirror#/news/2025/ ... eregovorov
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 22:30, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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