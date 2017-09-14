у тебя склероз? я 2й день пишу что трамп хочет нас кинуть со своей угодой. за кого я? что никуя это не инвестиции. Почитайте мой вечерний диалог с ЛАД
Wirująświatła написав:
Байден и Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности между США и Украиной
Соглашение на 10 лет предусматривает создание и поддержание обороны и потенциала сдерживания Украины, ускорение ее евроатлантической интеграции и является «мостом» к ее членству в НАТО
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в четверг подписали историческое двустороннее соглашение о безопасности между США и Украиной.
США назвали соглашение «мощным сигналом для решительной поддержки Украины со стороны США сегодня и в будущем».
«Благодаря этому соглашению Соединенные Штаты будут работать с партнерами, чтобы укрепить способность Украины защищать себя в настоящий момент и сдерживать агрессию в будущем, – говорится в совместном заявлении, опубликованном после подписания соглашения. - Таким образом мы укрепим безопасность Украины, которая имеет центральное значение для европейской и американской безопасности».
С подписанием этого 10-летнего соглашения США и Украина будут сотрудничать в целях создания и поддержания надежной обороны и потенциала сдерживания Украины, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, а также в целях ускорения евроатлантической интеграции Украины и достижения справедливого мира.
«В соглашении, которое мы с президентом Зеленским только что подписали, также изложено наше общее видение справедливого мира, мира, основанного на Уставе ООН и принципах суверенитета и территориальной целостности, мира с глобальной базой поддержки, который заставит Россию ответить за ущерб, нанесенный ею в этой войне, – сказал Байден на совместной пресс-конференции с Зеленским после подписания документа. – Мы увидим убедительное подтверждение этого на исторической мирной конференции, которая пройдет в Швейцарии в эти выходные, где вице-президент Харрис будет представлять Соединенные Штаты».
«Это соглашение ускоряет интеграцию Украины в европейское, атлантическое и трансатлантическое сообщества. Оно включает основные обязательства Украины по проведению демократических, экономических реформ и реформ в сфере безопасности в соответствии с целями вступления в Европейский союз и программами НАТО», – подчеркнул Байден.
и чего теперь стоят подписи на этой бумажке, штаты проявили себя ненадёжным партнером, между деньгами и демократией выбрав деньги. Между деньгами и безопасностью тоже выбрав деньги, между моралью и деньгами снова выбрав деньги.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 22:51, всього редагувалось 2 разів.
А що там насправді пропонувалось, окрім якоїсь незрозумілої угоди про корисні копалини? Як, власне, пропонувалось війну зупиняти? Чи ніяк? Тільки тим, що ми тут велика держава, і ми допоможемо у разі чого? Ну там, глибоке занепокоєння висловим. А якщо ви всеж таки виживете, от тоді ми про договір і згадаємо. Я не вивчав, але з розрізнених повідомлень складається саме таке враження.
M-Audio написав:А що там насправді пропонувалось, окрім якоїсь незрозумілої угоди про корисні копалини? Як, власне, пропонувалось війну зупиняти? Чи ніяк? Тільки тим, що ми тут велика держава, і ми допоможемо у разі чого? Ну там, глибоке занепокоєння висловим. А якщо ви всеж таки виживете, от тоді ми про договір і згадаємо. Я не вивчав, але з розрізнених повідомлень складається саме таке враження.
Ніякого економічного сенсу там не було... Є можливі проблеми Педераційники зрадіють ( хоча може скандал ,якраз венс і спровокував ,щоб заховати невдачу в Стамбулі де якщо США не отримало від педераційників запевнень що хоч щось буде звільнено з наших територій то й Трампу не було що обіцяти Україні а признатись що його кинули він типовий нарцис - признатись не в стані навіть сам собі)
Wirująświatła написав:ъ у тебя склероз? я 2й день пишу что трамп хочет нас кинуть со своей угодой. за кого я? что никуя это не инвестиции. Почитайте мой вечерний диалог с ЛАД
Вы пишете еще что зе не хочет заканчивать войну. Вы "противсих"?
не совсем)
перфоманс в белом доме показал что нас к чему то принуждают в грубой форме, а Зеленский сопротивляется. на данный момент я не могу определить правильное ли это поведение потому что неизвестно к чему именно нас принуждают.
Нужны детали сделки по ископаемым и её связь с перемирием.
Если потом трамп скажет "ну всё вы нам должны 500 ярдов, далее как хотите, я умываю руки" зачем тогда эта сделка вместе с трампом?
я понимаю так, сделка идет в пакете с гарантиями мира, мы платим трампу/путину ископаемыми на 500 ярдов, за это нас перестают уничтожать. Если никаких гарантий в пакете нет, это чисто развод на бабло и зеля поступил правильно что не подписал.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 22:55, всього редагувалось 2 разів.