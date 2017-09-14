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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1296612967129681296912970>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 22:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Я не знаю звідки ви , але у нас у Запоріжжі , майже кожний другий повісив би мене з задоволенням .
Я навіть знаю хто буде на мені гойдатись , коли повісять .
А у Львові ситуація кардинально відрізняється...
Чим більше людина поважає свою націю -тим толерантніше відноситьсяч до сусідів.. які не навязують СВОЇХ правил і погоджуються з ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИМИ.

Тому в ОРДЛО і гинуть русоміровці які в очах пуйла побачили мир, а в очах педерації зарплату як в педерації і ціни як в Україні.. а подохли навіть не отримавши 2 млн підйомних.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 22:31

Wirująświatła


НУ , ЩО СКАЖЕШ ?
За кого ти ?

бетон за трампа , шляпа за трампа ,

........ ???
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 22:34

  холява написав:Wirująświatła


НУ , ЩО СКАЖЕШ ?
За кого ти ?

бетон за трампа , шляпа за трампа ,

........ ???

у тебя склероз? я 2й день пишу что трамп хочет нас кинуть со своей угодой. за кого я? что никуя это не инвестиции. Почитайте мой вечерний диалог с ЛАД
  Wirująświatła написав:
Байден и Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности между США и Украиной

Соглашение на 10 лет предусматривает создание и поддержание обороны и потенциала сдерживания Украины, ускорение ее евроатлантической интеграции и является «мостом» к ее членству в НАТО

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в четверг подписали историческое двустороннее соглашение о безопасности между США и Украиной.

США назвали соглашение «мощным сигналом для решительной поддержки Украины со стороны США сегодня и в будущем».

«Благодаря этому соглашению Соединенные Штаты будут работать с партнерами, чтобы укрепить способность Украины защищать себя в настоящий момент и сдерживать агрессию в будущем, – говорится в совместном заявлении, опубликованном после подписания соглашения. - Таким образом мы укрепим безопасность Украины, которая имеет центральное значение для европейской и американской безопасности».

С подписанием этого 10-летнего соглашения США и Украина будут сотрудничать в целях создания и поддержания надежной обороны и потенциала сдерживания Украины, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, а также в целях ускорения евроатлантической интеграции Украины и достижения справедливого мира.

«В соглашении, которое мы с президентом Зеленским только что подписали, также изложено наше общее видение справедливого мира, мира, основанного на Уставе ООН и принципах суверенитета и территориальной целостности, мира с глобальной базой поддержки, который заставит Россию ответить за ущерб, нанесенный ею в этой войне, – сказал Байден на совместной пресс-конференции с Зеленским после подписания документа. – Мы увидим убедительное подтверждение этого на исторической мирной конференции, которая пройдет в Швейцарии в эти выходные, где вице-президент Харрис будет представлять Соединенные Штаты».

«Это соглашение ускоряет интеграцию Украины в европейское, атлантическое и трансатлантическое сообщества. Оно включает основные обязательства Украины по проведению демократических, экономических реформ и реформ в сфере безопасности в соответствии с целями вступления в Европейский союз и программами НАТО», – подчеркнул Байден.

https://www.golosameriki.com/a/presiden ... 54519.html


и чего теперь стоят подписи на этой бумажке, штаты проявили себя ненадёжным партнером, между деньгами и демократией выбрав деньги. Между деньгами и безопасностью тоже выбрав деньги, между моралью и деньгами снова выбрав деньги.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 22:51, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 22:37

  Wirująświatła написав:ъ
у тебя склероз? я 2й день пишу что трамп хочет нас кинуть со своей угодой. за кого я? что никуя это не инвестиции. Почитайте мой вечерний диалог с ЛАД


Вы пишете еще что зе не хочет заканчивать войну.
Вы "противсих"?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 22:37

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НЕ ХАМИ
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 22:40

А що там насправді пропонувалось, окрім якоїсь незрозумілої угоди про корисні копалини? Як, власне, пропонувалось війну зупиняти? Чи ніяк? Тільки тим, що ми тут велика держава, і ми допоможемо у разі чого? Ну там, глибоке занепокоєння висловим. А якщо ви всеж таки виживете, от тоді ми про договір і згадаємо.
Я не вивчав, але з розрізнених повідомлень складається саме таке враження.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 22:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:А що там насправді пропонувалось, окрім якоїсь незрозумілої угоди про корисні копалини? Як, власне, пропонувалось війну зупиняти?

"а щоб покращити невигідну угоду треба публічно посваритись з іншою стороною" - мистецтво перемовин
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 22:46

  M-Audio написав:А що там насправді пропонувалось, окрім якоїсь незрозумілої угоди про корисні копалини? Як, власне, пропонувалось війну зупиняти? Чи ніяк? Тільки тим, що ми тут велика держава, і ми допоможемо у разі чого? Ну там, глибоке занепокоєння висловим. А якщо ви всеж таки виживете, от тоді ми про договір і згадаємо.
Я не вивчав, але з розрізнених повідомлень складається саме таке враження.
Ніякого економічного сенсу там не було...
Є можливі проблеми
Педераційники зрадіють ( хоча може скандал ,якраз венс і спровокував ,щоб заховати невдачу в Стамбулі де якщо США не отримало від педераційників запевнень що хоч щось буде звільнено з наших територій то й Трампу не було що обіцяти Україні а признатись що його кинули він типовий нарцис - признатись не в стані навіть сам собі)
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 22:47

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:ъ
у тебя склероз? я 2й день пишу что трамп хочет нас кинуть со своей угодой. за кого я? что никуя это не инвестиции. Почитайте мой вечерний диалог с ЛАД


Вы пишете еще что зе не хочет заканчивать войну.
Вы "противсих"?

не совсем)

перфоманс в белом доме показал что нас к чему то принуждают в грубой форме, а Зеленский сопротивляется. на данный момент я не могу определить правильное ли это поведение потому что неизвестно к чему именно нас принуждают.

Нужны детали сделки по ископаемым и её связь с перемирием.

Если потом трамп скажет "ну всё вы нам должны 500 ярдов, далее как хотите, я умываю руки" зачем тогда эта сделка вместе с трампом?

я понимаю так, сделка идет в пакете с гарантиями мира, мы платим трампу/путину ископаемыми на 500 ярдов, за это нас перестают уничтожать. Если никаких гарантий в пакете нет, это чисто развод на бабло и зеля поступил правильно что не подписал.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 22:55, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 22:49

За крок до перевороту думок©

  холява написав:Успіх

НЕ ХАМИ

Всі ми - президенти! :lol:
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