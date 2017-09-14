у тебя склероз? я 2й день пишу что трамп хочет нас кинуть со своей угодой. за кого я? что никуя это не инвестиции. Почитайте мой вечерний диалог с ЛАД
Wirująświatła написав:
Байден и Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности между США и Украиной
Соглашение на 10 лет предусматривает создание и поддержание обороны и потенциала сдерживания Украины, ускорение ее евроатлантической интеграции и является «мостом» к ее членству в НАТО
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в четверг подписали историческое двустороннее соглашение о безопасности между США и Украиной.
США назвали соглашение «мощным сигналом для решительной поддержки Украины со стороны США сегодня и в будущем».
«Благодаря этому соглашению Соединенные Штаты будут работать с партнерами, чтобы укрепить способность Украины защищать себя в настоящий момент и сдерживать агрессию в будущем, – говорится в совместном заявлении, опубликованном после подписания соглашения. - Таким образом мы укрепим безопасность Украины, которая имеет центральное значение для европейской и американской безопасности».
С подписанием этого 10-летнего соглашения США и Украина будут сотрудничать в целях создания и поддержания надежной обороны и потенциала сдерживания Украины, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, а также в целях ускорения евроатлантической интеграции Украины и достижения справедливого мира.
«В соглашении, которое мы с президентом Зеленским только что подписали, также изложено наше общее видение справедливого мира, мира, основанного на Уставе ООН и принципах суверенитета и территориальной целостности, мира с глобальной базой поддержки, который заставит Россию ответить за ущерб, нанесенный ею в этой войне, – сказал Байден на совместной пресс-конференции с Зеленским после подписания документа. – Мы увидим убедительное подтверждение этого на исторической мирной конференции, которая пройдет в Швейцарии в эти выходные, где вице-президент Харрис будет представлять Соединенные Штаты».
«Это соглашение ускоряет интеграцию Украины в европейское, атлантическое и трансатлантическое сообщества. Оно включает основные обязательства Украины по проведению демократических, экономических реформ и реформ в сфере безопасности в соответствии с целями вступления в Европейский союз и программами НАТО», – подчеркнул Байден.
и чего теперь стоят подписи на этой бумажке, штаты проявили себя ненадёжным партнером, между деньгами и демократией выбрав деньги. Между деньгами и безопасностью тоже выбрав деньги, между моралью и деньгами снова выбрав деньги.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 22:51, всього редагувалось 2 разів.
А що там насправді пропонувалось, окрім якоїсь незрозумілої угоди про корисні копалини? Як, власне, пропонувалось війну зупиняти? Чи ніяк? Тільки тим, що ми тут велика держава, і ми допоможемо у разі чого? Ну там, глибоке занепокоєння висловим. А якщо ви всеж таки виживете, от тоді ми про договір і згадаємо. Я не вивчав, але з розрізнених повідомлень складається саме таке враження.
M-Audio написав:А що там насправді пропонувалось, окрім якоїсь незрозумілої угоди про корисні копалини? Як, власне, пропонувалось війну зупиняти? Чи ніяк? Тільки тим, що ми тут велика держава, і ми допоможемо у разі чого? Ну там, глибоке занепокоєння висловим. А якщо ви всеж таки виживете, от тоді ми про договір і згадаємо. Я не вивчав, але з розрізнених повідомлень складається саме таке враження.
Ніякого економічного сенсу там не було... Є можливі проблеми Педераційники зрадіють ( хоча може скандал ,якраз венс і спровокував ,щоб заховати невдачу в Стамбулі де якщо США не отримало від педераційників запевнень що хоч щось буде звільнено з наших територій то й Трампу не було що обіцяти Україні а признатись що його кинули він типовий нарцис - признатись не в стані навіть сам собі)
Wirująświatła написав:ъ у тебя склероз? я 2й день пишу что трамп хочет нас кинуть со своей угодой. за кого я? что никуя это не инвестиции. Почитайте мой вечерний диалог с ЛАД
Вы пишете еще что зе не хочет заканчивать войну. Вы "противсих"?
не совсем)
перфоманс в белом доме показал что нас к чему то принуждают в грубой форме, а Зеленский сопротивляется. на данный момент я не могу определить правильное ли это поведение потому что неизвестно к чему именно нас принуждают.
Нужны детали сделки по ископаемым и её связь с перемирием.
Если потом трамп скажет "ну всё вы нам должны 500 ярдов, далее как хотите, я умываю руки" зачем тогда эта сделка вместе с трампом?
я понимаю так, сделка идет в пакете с гарантиями мира, мы платим трампу/путину ископаемыми на 500 ярдов, за это нас перестают уничтожать. Если никаких гарантий в пакете нет, это чисто развод на бабло и зеля поступил правильно что не подписал.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 22:55, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła Можливо слушна думка, історія все розсудить. З іншого боку так із Трампом ще ніхто не говорив, інші країни подумають "хм, що це за країна така Україна, що дозволяє собі таку у поведінку у їх ситуації". З такими яйцями вони заслуговують на життя. Були в мене такі сцени в житті, коли йшов на набагато сильнішого суперника буром. Це про пан або пропав. Якщо програєш жаліти тебе ніхто не буде, але якщо вистоїш, то будуть поважати. Історія покаже
Якби було завдання залити киплячої олії за комірець -можна булоб поцікавитись а чого США з своєю зброєю ПРОГРАЛИ в Афганістані тим більше що за 18 років вони витратили 778 млрд доларів... Це менше ніж вони витрачали на підтримку України.