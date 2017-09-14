Wirująświatła Можливо слушна думка, історія все розсудить. З іншого боку так із Трампом ще ніхто не говорив, інші країни подумають "хм, що це за країна така Україна, що дозволяє собі таку у поведінку у їх ситуації". З такими яйцями вони заслуговують на життя. Були в мене такі сцени в житті, коли йшов на набагато сильнішого суперника буром. Це про пан або пропав. Якщо програєш жаліти тебе ніхто не буде, але якщо вистоїш, то будуть поважати. Історія покаже
Якби було завдання залити киплячої олії за комірець -можна булоб поцікавитись а чого США з своєю зброєю ПРОГРАЛИ в Афганістані тим більше що за 18 років вони витратили 778 млрд доларів... Це менше ніж вони витрачали на підтримку України.
The_Rebel написав:Це про пан або пропав. Якщо програєш жаліти тебе ніхто не буде, але якщо вистоїш, то будуть поважати. Історія покаже
с той разницей что за зелей стоит 30 млн людей и если его поведение было ошибочно (на данный момент я это определить не могу, т.к. нет деталей по сделке) пострадает не он, а они.
Напевно єдине місце куди б я й близько не хотів потрапити -це місце Президента країни яка воює проти в рази переважаючого по розміру і економіці противника. До речі Саме тому я й здивований фразоб про те що Україною управляють я і 5-6 менеджерів..... В черговий раз нагадаю Як тільки на Ізраїль напали -відразу всі політсили прийшли до влади(тобто правляча партія ДОБРОВІЛЬНО віддала опозиції те що остання хотіла) Адже ймовірність не вірного рішення (тягар) легше розділити між усіма ніж тягнути самому. Може й до нашого дійде що посміхатись і підписувати зовні-це добре... але проблеми треба вирішувати всередині і якраз тут вони найбільші.
Одразу після конфлікту, Трамп зібрався зі своїми ключовими радниками в Овальному кабінеті, де консультувався з Венсом, Рубіо, Бессентом. Саме тоді Трамп вирішив, що Зеленський «не в тому місці, щоб вести переговори», та доручив держсекретареві Рубіо і своєму раднику з національної безпеки Волцу передати повідомлення: Зеленському час піти.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 23:15, всього редагувалось 2 разів.