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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12967129681296912970>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 22:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła
Можливо слушна думка, історія все розсудить. З іншого боку так із Трампом ще ніхто не говорив, інші країни подумають "хм, що це за країна така Україна, що дозволяє собі таку у поведінку у їх ситуації". З такими яйцями вони заслуговують на життя. Були в мене такі сцени в житті, коли йшов на набагато сильнішого суперника буром. Це про пан або пропав. Якщо програєш жаліти тебе ніхто не буде, але якщо вистоїш, то будуть поважати. Історія покаже
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 22:58

Якби було завдання залити киплячої олії за комірець -можна булоб поцікавитись а чого США з своєю зброєю ПРОГРАЛИ в Афганістані тим більше що за 18 років вони витратили 778 млрд доларів...
Це менше ніж вони витрачали на підтримку України.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 22:58

  The_Rebel написав:Це про пан або пропав. Якщо програєш жаліти тебе ніхто не буде, але якщо вистоїш, то будуть поважати. Історія покаже
с той разницей что за зелей стоит 30 млн людей и если его поведение было ошибочно (на данный момент я это определить не могу, т.к. нет деталей по сделке) пострадает не он, а они.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:01

  Wirująświatła написав:
  The_Rebel написав:Це про пан або пропав. Якщо програєш жаліти тебе ніхто не буде, але якщо вистоїш, то будуть поважати. Історія покаже
с той разницей что за зелей стоит 30 млн людей и если его поведение было ошибочно (на данный момент я это определить не могу, т.к. нет деталей по сделке) пострадает не он, а они.

Я це і мав на увазі - це пан або пропав для країни, для її народу
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:02

США згортають фінансування відновлення енергомережі України

Держдеп припинив ініціативу, яка вкладала сотні мільйонів доларів у українську енергетику.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:03

  Wirująświatła написав:
  The_Rebel написав:Це про пан або пропав. Якщо програєш жаліти тебе ніхто не буде, але якщо вистоїш, то будуть поважати. Історія покаже
с той разницей что за зелей стоит 30 млн людей и если его поведение было ошибочно (на данный момент я это определить не могу, т.к. нет деталей по сделке) пострадает не он, а они.
Напевно єдине місце куди б я й близько не хотів потрапити -це місце Президента країни яка воює проти в рази переважаючого по розміру і економіці противника.
До речі
Саме тому я й здивований фразоб про те що
Україною управляють я і 5-6 менеджерів.....
В черговий раз нагадаю
Як тільки на Ізраїль напали -відразу всі політсили прийшли до влади(тобто правляча партія ДОБРОВІЛЬНО віддала опозиції те що остання хотіла)
Адже ймовірність не вірного рішення (тягар) легше розділити між усіма ніж тягнути самому.
Може й до нашого дійде що посміхатись і підписувати зовні-це добре...
але проблеми треба вирішувати всередині і якраз тут вони найбільші.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:04

  Успіх написав:
  холява написав:Успіх

НЕ ХАМИ

Всі ми - президенти! :lol:


.... ти краще думай про СЗЧ ...
.... скільки тобі сроку зозуля нагадала ?
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:06

  Wirująświatła написав:
США згортають фінансування відновлення енергомережі України
Держдеп припинив ініціативу, яка вкладала сотні мільйонів доларів у українську енергетику.
Це фігня
відмінять покупку за 600 млн доларів в Болгарії російських реакторів і вийдуть на статус кво.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:06

Одразу після конфлікту, Трамп зібрався зі своїми ключовими радниками в Овальному кабінеті, де консультувався з Венсом, Рубіо, Бессентом. Саме тоді Трамп вирішив, що Зеленський «не в тому місці, щоб вести переговори», та доручив держсекретареві Рубіо і своєму раднику з національної безпеки Волцу передати повідомлення: Зеленському час піти.
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Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 23:15, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:06

  Wirująświatła написав:
США згортають фінансування відновлення енергомережі України

Держдеп припинив ініціативу, яка вкладала сотні мільйонів доларів у українську енергетику.


usid давно прикрыли
Господар Вельзевула
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