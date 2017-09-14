США згортають фінансування відновлення енергомережі України
Держдеп припинив ініціативу, яка вкладала сотні мільйонів доларів у українську енергетику.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:02
Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:03
Напевно єдине місце куди б я й близько не хотів потрапити -це місце Президента країни яка воює проти в рази переважаючого по розміру і економіці противника.
До речі
Саме тому я й здивований фразоб про те що
Україною управляють я і 5-6 менеджерів.....
В черговий раз нагадаю
Як тільки на Ізраїль напали -відразу всі політсили прийшли до влади(тобто правляча партія ДОБРОВІЛЬНО віддала опозиції те що остання хотіла)
Адже ймовірність не вірного рішення (тягар) легше розділити між усіма ніж тягнути самому.
Може й до нашого дійде що посміхатись і підписувати зовні-це добре...
але проблеми треба вирішувати всередині і якраз тут вони найбільші.
Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:04
Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:06
Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:06
Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:12
Во! Цікава думка!
Я б її розширив на обидві сторони.
Тобто можливо, що Зе отак свідомо довів ситуацію до від плеча.
Але цілком можливо, що це Трамп отак свідомо відшив Стармера-Макрона. Отак наче погодився з ними, бо їм прямо відмовити не міг, а через Зе -- типу Зе негідник все зруйнував.
Ми ж не знаємо, як воно насправді...
Лише обговорюємо можливі варіанти.
Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:12
Офіс президента Зеленського повідомив Інститут Гудзону, що він не приїде виступати сьогодні о 16:00, як це було заплановано.
Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:15
Шо он просрал?, если еще нихрена не ясно. Шо переговорный процес закончен? шо от нас отказались все остальные партнеры (какими бы они п.. ни были)?
Ну подписал бы он эту угоду, так вы ж (пусть не вы лично, а многие вечные критиканы) первые ,хто буде волати "шо цей недолугий зелебобик там понаподписывал" , "нова зрада, новий будапешт без гарантій, як так можна, злити неньку, все здавши безплатно, каравул".
С рыжим неадекватом нужно говорить на его же языке (нынешние стандарты политики и дипломатии это вполне себе позволяют) ; як то кажуть, в эту игру можно играть вдвоем. (еще кстати вопрос кто бОльший неадекват).
Похоже, пану Трампу эта угода нужна гораздо больше чем нам, поэтому пусть торгуются дальше.
П.с. а так, очень далёк от фанатизма к зе.
Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:16
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Сегодняшний день явно показал,что Трампу-таблетки уже не помогают совершенно и ему нужно лежать с утра до вечера лежать под капельницами..У президента США явно выраженное старческое слабоумие,на фоне явного колоборционизма с агрессором.Иными словами,коп и убийца,договорились вместе размародерить жертву и перевести ее из потерпевшей стороны в сторону виновную...типа..Вас изнасиловали??А нечего быть женщиной...Вас ограбили??А нечего быть богатым..К Вам вломились??А нужно было дверь двойную ставить-железную..Сами виноваты.
Украину не уважают-и это факт.Украина слабая страна- и это факт.Президент Украины-преступник,диктатор и покровитель воров- и это факт.Украинцы-терпилы,выбравшие в президенты нечто,которое распродало их землю,запороло военные программы,впустило агрессора в дом..Ответственно за сотни тысяч убитых и искалеченных судеб.За три года,ни один дрон не полетел и не упал на Москву...и это тоже факт не простой,заставляющий задуматься.Снятие с должности Залужного и сдача Донбасса...это звенья одной цепи.Закрытые границы,свободные СМИ,бусификация,нарушения законов и конституции,превратили в страну в зону беспредела...и самая большая ирония в том,что те кто на майдане боролся против всего этого,кто в бессильной злобе против совка переименовывал города и улицы,незаметно так для себя,получили СССР 2.0 в Украине в еще более уепищном виде,чем он существует сейчас в той же пидарашке...ибо там люди живут той же жизнью,что и жили.Дохнущие маргиналы-где то там...далеко.Города стоят целые у них.И вот результат...Со шкета с наполеоновскими замашками пеговорщик,как из г..на пуля..Но сегодня,его обвинять не в чем...как ни странно.Лучшим выходом для надвигающегося пздца было бы объявить добровольное сложение полномочий и назначения выборов в стране...а перед ними,создание какой то коалиции единства..И нихера с марадерами и убийцами не подписывать с обеих сторон...Европа должна помочь...теперь точно должна.Они думаю сами прикуели там...и проснулись...надеюсь.Сегодня-Америка закопала весь свой авторитет и былое доверие,постороенное десятилетиями..
Востаннє редагувалось osafly в П'ят 28 лют, 2025 23:29, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:18
В мене лише надія, що домовились на повторну зустріч з Трампом. Якщо приїде в піджаку, віджартується, що виправився, то було б добре. Зуби показав, ок, тепер час виправляти ситуацію
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