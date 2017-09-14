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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 22:58
The_Rebel написав:
Це про пан або пропав. Якщо програєш жаліти тебе ніхто не буде, але якщо вистоїш, то будуть поважати. Історія покаже
с той разницей что за зелей стоит 30 млн людей и если его поведение было ошибочно (на данный момент я это определить не могу, т.к. нет деталей по сделке) пострадает не он, а они.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:01
Wirująświatła написав: The_Rebel написав:
Це про пан або пропав. Якщо програєш жаліти тебе ніхто не буде, але якщо вистоїш, то будуть поважати. Історія покаже
с той разницей что за зелей стоит 30 млн людей и если его поведение было ошибочно (на данный момент я это определить не могу, т.к. нет деталей по сделке) пострадает не он, а они.
Я це і мав на увазі - це пан або пропав для країни, для її народу
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:02
США згортають фінансування відновлення енергомережі України
Держдеп припинив ініціативу, яка вкладала сотні мільйонів доларів у українську енергетику.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:03
Wirująświatła написав: The_Rebel написав:
Це про пан або пропав. Якщо програєш жаліти тебе ніхто не буде, але якщо вистоїш, то будуть поважати. Історія покаже
с той разницей что за зелей стоит 30 млн людей и если его поведение было ошибочно (на данный момент я это определить не могу, т.к. нет деталей по сделке) пострадает не он, а они.
Напевно єдине місце куди б я й близько не хотів потрапити -це місце Президента країни яка воює проти в рази переважаючого по розміру і економіці противника.
До речі
Саме тому я й здивований фразоб про те що
Україною управляють я і 5-6 менеджерів.....
В черговий раз нагадаю
Як тільки на Ізраїль напали -відразу всі політсили прийшли до влади(тобто правляча партія ДОБРОВІЛЬНО віддала опозиції те що остання хотіла)
Адже ймовірність не вірного рішення (тягар) легше розділити між усіма ніж тягнути самому.
Може й до нашого дійде що посміхатись і підписувати зовні-це добре...
але проблеми треба вирішувати всередині і якраз тут вони найбільші.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:04
Успіх написав: холява написав:Успіх
НЕ ХАМИ
Всі ми - президенти!
.... ти краще думай про СЗЧ ...
.... скільки тобі сроку зозуля нагадала ?
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:06
Wirująświatła написав:
США згортають фінансування відновлення енергомережі України
Держдеп припинив ініціативу, яка вкладала сотні мільйонів доларів у українську енергетику.
Це фігня
відмінять покупку за 600 млн доларів в Болгарії російських реакторів і вийдуть на статус кво.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:06
Wirująświatła написав:
США згортають фінансування відновлення енергомережі України
Держдеп припинив ініціативу, яка вкладала сотні мільйонів доларів у українську енергетику.
usid давно прикрыли
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:12
Letusrock написав: detroytred написав:
Шпектакль це все.
Для публіки.
Всі показали те, що й хотіли показати зі сцени. Кожен своїм глядачам.
Все порішалось ще вчора Стармером та Трампом.
а який сенс так сильно перегравати, розігрувати дикий скандал?
я думаю Зе або пішов ва-банк, або свідомо йшов публічно зірвати спробу досягти угоди/закінчення, щоб навіть 0.1% шансів нелишилось
Во! Цікава думка!
Я б її розширив на обидві сторони.
Тобто можливо, що Зе отак свідомо довів ситуацію до від плеча.
Але цілком можливо, що це Трамп отак свідомо відшив Стармера-Макрона. Отак наче погодився з ними, бо їм прямо відмовити не міг, а через Зе -- типу Зе негідник все зруйнував.
Ми ж не знаємо, як воно насправді...
Лише обговорюємо можливі варіанти.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:12
Офіс президента Зеленського повідомив Інститут Гудзону, що він не приїде виступати сьогодні о 16:00, як це було заплановано.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:15
The_Rebel написав:
Яке ж Зеленський тупе створіння! Ну переведи ж на жарт, ти ж комік, приверни до себе людей. Макрон зміг до себе привернути Трампа, в т.ч. і жартами, там була дружелюбна обстановка. А тут вийшов як імператор, кричить на всіх. Це у Європі тебе слухають, для США ти президент якогось Зімбабве, а ти сперечаєшся з ним чим втрачаєш бали не тільки адміністрації, а всіх американців. Тупак!
Якщо приїде ні з чим, то нафіг ти туди їхав? Ти що думав внесеш зміни в угоду прямо на підписанні? Чорнилом допишеш гарантії і Трамп підпише? Доки ще є шанс, треба вибачитися і прийти на нову зустріч. Може Маркарова домовиться, минулого разу вже було таке. Недороблений наполеончик, нема слів. Макрон та Стармер стараються для нього, підлизуються до Трампа і він уже після зустрічей з ними зовсім по іншому поговорив, а цей тупак все просрав
Шо он просрал?, если еще нихрена не ясно.
Шо переговорный процес закончен? шо от нас отказались все остальные партнеры (какими бы они п.. ни были)?
Ну подписал бы он эту угоду, так вы ж (пусть не вы лично, а многие вечные критиканы) первые ,хто буде волати "шо цей недолугий зелебобик там понаподписывал" , "нова зрада, новий будапешт без гарантій, як так можна, злити неньку, все здавши безплатно, каравул".
С рыжим неадекватом нужно говорить на его же языке (нынешние стандарты политики и дипломатии это вполне себе позволяют) ; як то кажуть, в эту игру можно играть вдвоем.
(еще кстати вопрос кто бОльший неадекват).
Похоже, пану Трампу эта угода нужна гораздо больше чем нам, поэтому пусть торгуются дальше.
П.с. а так, очень далёк от фанатизма к зе.
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