Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:16

Сегодняшний день явно показал,что Трампу-таблетки уже не помогают совершенно и ему нужно лежать с утра до вечера лежать под капельницами..У президента США явно выраженное старческое слабоумие,на фоне явного колоборционизма с агрессором.Иными словами,коп и убийца,договорились вместе размародерить жертву и перевести ее из потерпевшей стороны в сторону виновную...типа..Вас изнасиловали??А нечего быть женщиной...Вас ограбили??А нечего быть богатым..К Вам вломились??А нужно было дверь двойную ставить-железную..Сами виноваты.

Украину не уважают-и это факт.Украина слабая страна- и это факт.Президент Украины-преступник,диктатор и покровитель воров- и это факт.Украинцы-терпилы,выбравшие в президенты нечто,которое распродало их землю,запороло военные программы,впустило агрессора в дом..Ответственно за сотни тысяч убитых и искалеченных судеб.За три года,ни один дрон не полетел и не упал на Москву...и это тоже факт не простой,заставляющий задуматься.Снятие с должности Залужного и сдача Донбасса...это звенья одной цепи.Закрытые границы,свободные СМИ,бусификация,нарушения законов и конституции,превратили в страну в зону беспредела...и самая большая ирония в том,что те кто на майдане боролся против всего этого,кто в бессильной злобе против совка переименовывал города и улицы,незаметно так для себя,получили СССР 2.0 в Украине в еще более уепищном виде,чем он существует сейчас в той же пидарашке...ибо там люди живут той же жизнью,что и жили.Дохнущие маргиналы-где то там...далеко.Города стоят целые у них.И вот результат...Со шкета с наполеоновскими замашками пеговорщик,как из г..на пуля..Но сегодня,его обвинять не в чем...как ни странно.Лучшим выходом для надвигающегося пздца было бы объявить добровольное сложение полномочий и назначения выборов в стране...а перед ними,создание какой то коалиции единства..И нихера с марадерами и убийцами не подписывать с обеих сторон...Европа должна помочь...теперь точно должна.Они думаю сами прикуели там...и проснулись...надеюсь.Сегодня-Америка закопала весь свой авторитет и былое доверие,постороенное десятилетиями..