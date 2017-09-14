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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сегодняшний день явно показал,что Трампу-таблетки уже не помогают совершенно и ему нужно лежать с утра до вечера лежать под капельницами..У президента США явно выраженное старческое слабоумие,на фоне явного колоборционизма с агрессором.Иными словами,коп и убийца,договорились вместе размародерить жертву и перевести ее из потерпевшей стороны в сторону виновную...типа..Вас изнасиловали??А нечего быть женщиной...Вас ограбили??А нечего быть богатым..К Вам вломились??А нужно было дверь двойную ставить-железную..Сами виноваты.
Украину не уважают-и это факт.Украина слабая страна- и это факт.Президент Украины-преступник,диктатор и покровитель воров- и это факт.Украинцы-терпилы,выбравшие в президенты нечто,которое распродало их землю,запороло военные программы,впустило агрессора в дом..Ответственно за сотни тысяч убитых и искалеченных судеб.За три года,ни один дрон не полетел и не упал на Москву...и это тоже факт не простой,заставляющий задуматься.Снятие с должности Залужного и сдача Донбасса...это звенья одной цепи.Закрытые границы,свободные СМИ,бусификация,нарушения законов и конституции,превратили в страну в зону беспредела...и самая большая ирония в том,что те кто на майдане боролся против всего этого,кто в бессильной злобе против совка переименовывал города и улицы,незаметно так для себя,получили СССР 2.0 в Украине в еще более уепищном виде,чем он существует сейчас в той же пидарашке...ибо там люди живут той же жизнью,что и жили.Дохнущие маргиналы-где то там...далеко.Города стоят целые у них.И вот результат...Со шкета с наполеоновскими замашками пеговорщик,как из г..на пуля..Но сегодня,его обвинять не в чем...как ни странно.Лучшим выходом для надвигающегося пздца было бы объявить добровольное сложение полномочий и назначения выборов в стране...а перед ними,создание какой то коалиции единства..И нихера с марадерами и убийцами не подписывать с обеих сторон...Европа должна помочь...теперь точно должна.Они думаю сами прикуели там...и проснулись...надеюсь.Сегодня-Америка закопала весь свой авторитет и былое доверие,постороенное десятилетиями..
Востаннє редагувалось osafly в П'ят 28 лют, 2025 23:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:18

  Wirująświatła написав:Офіс президента Зеленського повідомив Інститут Гудзону, що він не приїде виступати сьогодні о 16:00, як це було заплановано.

В мене лише надія, що домовились на повторну зустріч з Трампом. Якщо приїде в піджаку, віджартується, що виправився, то було б добре. Зуби показав, ок, тепер час виправляти ситуацію
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:20

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:23

«Трагичный исторический момент в Овальном кабинете, который вызовет радость в Кремле», — комментарий Пауля Ронцхаймера о конфликте Трампа и Зеленского в Белом доме

«Когда Дональд Трамп и Дж.Д. Вэнс в прямом эфире по телевизору унижали, поучали и оскорбляли президента Украины, мой украинский друг написал мне: "Мне хочется плакать".

Это был трагичный исторический момент в Овальном кабинете, который вызовет радость в Кремле. Момент, который может изменить мир и создать огромные проблемы для Европы и Германии. Для Владимира Путина это был лучший день за долгое время. То, что сделали Трамп и Вэнс, уже не имеет ничего общего с ценностями свободного Запада.

Как мы оказались в этой максимальной эскалации? Изначально встреча должна была касаться подписания сделки по минералам, которая уже несколько недель вызывала споры, в том числе из-за того, что Трамп назвал украинского президента "диктатором". Однако последние дни показывали, что Трамп и Зеленский могут договориться, и Трамп продолжит поддержку Украины.

Максимальная эскалация — худший исход. Так Трамп больше не будет помогать Украине. Европейским лидерам нужно срочно собраться на экстренное заседание. Нам нужны чёткие ответы на вопрос, что МЫ можем сделать сейчас и как МЫ можем защищаться от угрозы Путина»
Перепалка Зеленского и Трампа выглядит, конечно, весьма несолидно, причем для обоих участников мероприятия. То, что криворожский пацан, который в украинском бизнесе своим крайне жестким ведением дел сумел выгрызть свое место под солнцем, масштабирует свой опыт без малейшей корректировки, говорит лишь о том, что у него пропала способность к обучению. Это предел его развития, и сегодня этот предел был предъявлен широкой публике.

То, что Трамп вступил в эту игру по правилам подворотни, говорит, что проблемы и у него. Опускаться на уровень дворовых разборок в публичном пространстве - это огромный минус в карму. Уровень США и Украины несопоставим, поэтому опускаться на одну доску в таких неприличных сценах - это верх несолидности.

Трамп, конечно, любит играть не по правилам и козыряет этим. Но, оказывается, есть и другие такие же отмороженные. И сегодня они встретились.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 23:27, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:23

  Wirująświatła написав:Офіс президента Зеленського повідомив Інститут Гудзону, що він не приїде виступати сьогодні о 16:00, як це було заплановано.

Інститут Гордона?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:30

  Wirująświatła написав:Трамп, конечно, любит играть не по правилам и козыряет этим. Но, оказывается, есть и другие такие же отмороженные. И сегодня они встретились.
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Посмотрите,на что букмекеры принимают ставки в течении следующих трех дней,в той же киндзазе скрин есть :mrgreen:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:36

  The_Rebel написав:
  Wirująświatła написав:Офіс президента Зеленського повідомив Інститут Гудзону, що він не приїде виступати сьогодні о 16:00, як це було заплановано.

В мене лише надія, що домовились на повторну зустріч з Трампом. Якщо приїде в піджаку, віджартується, що виправився, то було б добре. Зуби показав, ок, тепер час виправляти ситуацію

вероятно одним из условий путина по перемирию - уход зеленского, позицию зе мы знаем, я никуда не уйду, и этот перфоманс был спланирован (detroytred примерно это говорили?) чтобы его публично унизить морально, на весь мир, особенно как его вышвырнули. С гостями так себя не ведут. Зеленский не нападал на США и жену трампа не насиловал. Конфликт был запланированным, но получился слишком грубым, вышел из под контроля. Трамп взбесился больше, чем планировал. Вероятно ему должны были сказать что люди гибнут и Украина проигрывает. Но кто ожидал что Зеленский начнёт с этим спорить?

Сделка по ископаемым может быть вообще не при чем.
Венс і Трамп готувалися до сварки з Зеленським, щоб поставити його в ще більш слабку позицію на переговорах, — FT

За останні два тижні Трамп зробив усе, щоб підірвати Зеленського, пішовши на поступки Москві та зобразивши Україну агресором у війні.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 23:48, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:43

Напоминает мне это одну ситуацию 2013 года, когда один президент поехал в Вильнюс подписывать соглашение с ЕС, но что-то пошло не так и он его не подписал
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:В общем,пан Успих,мы если что снимем у вас ваш смарт с Бетоном и будем там пересиживать лихи часы.
Приїзжайте.. головне щоб Долярчик з вас плату за рік вперед взяв.... а там вже вас ніхто й не знайде..Тут же всі нацики і бандерівці, а тому якщо не долярчик-то його жінка або сусід знає куди прийти й розповісти про двох москалів....
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:53

І все буде добре!© )))

  Господар Вельзевула написав:В общем,пан Успих,мы если что снимем у вас ваш смарт с Бетоном и будем там пересиживать лихи часы
Нема питань!
Приїзджаєте!
Поки будинок ще не здали - то можете там жити БЕЗКОШТОВНО, поки його не здадуть!😁

Ласкаво прошу!
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 28 лют, 2025 23:55, всього редагувалось 1 раз.
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