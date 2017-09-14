Рассказываем, что произошло в Белом доме после грандиозной перепалки
📍После скандала Трамп закрылся со своими ключевыми советниками в Овальном кабинете.
📍CNN сообщает, что он проконсультировался с вице-президентом Вэнсом, государственным секретарём США Рубио, министром финансов Бессентом и другими. Вместе они пришли к выводу, что «Зеленский не в том положении, чтобы вести переговоры».
📍Затем президент США поручил передать Зеленскому, что ему пора покинуть Белый дом.
📍Украинская делегация в это время ждала рядом в отдельной комнате (что является стандартной практикой). Как правило, после основной встречи обе стороны снова собираются за обедом. Но украинцам даже не предложили остаться.
📍Украинская сторона хотела продолжить переговоры, но получила отказ.
📍Вскоре после этого Владимир Зеленский покинул Белый дом.
США згортають фінансування відновлення енергомережі України
Держдеп припинив ініціативу, яка вкладала сотні мільйонів доларів у українську енергетику.
Вони це припинили одразу після інаугурації Трампа. Сьогоднішні події тут ні до чого.
Воно здається йшло по USAID, тож припинено раніше. Віталя накидає тони протилежного за змістом мусору., навіть без джерел, щоб незрозуміло чи можна цьому довіряти, Яка мета?? Сам хоть встигає оте все читати, чи ніколи?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 28 лют, 2025 23:59, всього редагувалось 1 раз.