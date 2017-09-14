Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:54
Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав:
Трамп, конечно, любит играть не по правилам и козыряет этим. Но, оказывается, есть и другие такие же отмороженные. И сегодня они встретились.
Посмотрите,на что букмекеры принимают ставки в течении следующих трех дней,в той же киндзазе скрин есть
А на що вони приймали ставки і з яким кофом у лютому 22-го?
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Hotab
в П'ят 28 лют, 2025 23:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:55
Печера Дракона:
Не те страшно, що Зеленський поцапався з Трампом. Страшно те, що мільйони українців зараз аплодують Зеленському і не усвідомлюють у яку прірву він нас привів.
Я багато чого міг передбачити. Але такого не передбачав навіть я. У нашій ситуації поцапатися зі Сполученими Штатами, це просто межа ідіотизму. І так. Дуже смішно читати фрази типу "Все одне перемога буде за нами" від осіб про яких точно знаєш - вони в окопах не опиняться. Вони дуже вчасно відчалять за бугор. На відміну від нас.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:55
Wirująświatła написав:
США згортають фінансування відновлення енергомережі України
Держдеп припинив ініціативу, яка вкладала сотні мільйонів доларів у українську енергетику.
Вони це припинили одразу після інаугурації Трампа. Сьогоднішні події тут ні до чого.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:57
В 01:00 по киевскому времени Владимир Зеленский сделает важное заявление в интервью Fox News
уходит в отставку? что такого важного он может заявить.
Wirująświatła
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:58
M-Audio написав: Wirująświatła написав:
США згортають фінансування відновлення енергомережі України
Держдеп припинив ініціативу, яка вкладала сотні мільйонів доларів у українську енергетику.
Вони це припинили одразу після інаугурації Трампа. Сьогоднішні події тут ні до чого.
Воно здається йшло по USAID, тож припинено раніше. Віталя накидає тони протилежного за змістом мусору., навіть без джерел, щоб незрозуміло чи можна цьому довіряти, Яка мета?? Сам хоть встигає оте все читати, чи ніколи?
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Hotab
в П'ят 28 лют, 2025 23:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:58
Wirująświatła написав:
В 01:00 по киевскому времени Владимир Зеленский сделает важное заявление в интервью Fox News
уходит в отставку? что такого важного он может заявить.
будеш чекати, не спати?
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:58
Підозріло, що ще зранку:
*Песков відповів так: "Давайте дочекаємося сьогоднішніх контактів, їхніх результатів і заяв, які будуть після них".*
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Додано: Суб 01 бер, 2025 00:00
За Украину сегодня конечно страшно...но уж точно не стыдно.Власть в Америке в руках психопатов и явных душевнобольных...
osafly
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Додано: Суб 01 бер, 2025 00:01
Hotab написав:
Воно здається йшло по USAID, тоже припинено раніше. Віталя накидає тони протилежного за змістом мусору. Яка мета?? Сам хоть встигає оте все читати, чи ніколи?
если ты считаешь это мусором но продолжаешь читать, значит ты питаешься мусором. Сейчас мало кто понимает что происходит и какие будут последствия. Ну кроме тебя конечно,
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Wirująświatła
в Суб 01 бер, 2025 00:15, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Додано: Суб 01 бер, 2025 00:03
Wirująświatła Сейчас мало кто понимает что происходит.
Так а ти допомагаєш розібратись, чи просто як екскаватор насипаєш все, що є в мережі?
Hotab
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