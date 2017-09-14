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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:53

  The_Rebel написав:
  Wirująświatła написав:Офіс президента Зеленського повідомив Інститут Гудзону, що він не приїде виступати сьогодні о 16:00, як це було заплановано.

В мене лише надія, що домовились на повторну зустріч з Трампом. Якщо приїде в піджаку, віджартується, що виправився, то було б добре. Зуби показав, ок, тепер час виправляти ситуацію


... а він відповість , мені байдуже у якому пінджакі ти будеш .. ( мені пох)

Гірше не буде , але ви обісрались ...
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:53

Рассказываем, что произошло в Белом доме после грандиозной перепалки

📍После скандала Трамп закрылся со своими ключевыми советниками в Овальном кабинете.

📍CNN сообщает, что он проконсультировался с вице-президентом Вэнсом, государственным секретарём США Рубио, министром финансов Бессентом и другими. Вместе они пришли к выводу, что «Зеленский не в том положении, чтобы вести переговоры».

📍Затем президент США поручил передать Зеленскому, что ему пора покинуть Белый дом.

📍Украинская делегация в это время ждала рядом в отдельной комнате (что является стандартной практикой). Как правило, после основной встречи обе стороны снова собираются за обедом. Но украинцам даже не предложили остаться.

📍Украинская сторона хотела продолжить переговоры, но получила отказ.

📍Вскоре после этого Владимир Зеленский покинул Белый дом.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:54

Кинза-за головного мозку

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:Трамп, конечно, любит играть не по правилам и козыряет этим. Но, оказывается, есть и другие такие же отмороженные. И сегодня они встретились.

Посмотрите,на что букмекеры принимают ставки в течении следующих трех дней,в той же киндзазе скрин есть :mrgreen:

А на що вони приймали ставки і з яким кофом у лютому 22-го?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 28 лют, 2025 23:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:55

Печера Дракона:
Не те страшно, що Зеленський поцапався з Трампом. Страшно те, що мільйони українців зараз аплодують Зеленському і не усвідомлюють у яку прірву він нас привів.

Я багато чого міг передбачити. Але такого не передбачав навіть я. У нашій ситуації поцапатися зі Сполученими Штатами, це просто межа ідіотизму.

І так. Дуже смішно читати фрази типу "Все одне перемога буде за нами" від осіб про яких точно знаєш - вони в окопах не опиняться. Вони дуже вчасно відчалять за бугор. На відміну від нас.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:55

  Wirująświatła написав:
США згортають фінансування відновлення енергомережі України

Держдеп припинив ініціативу, яка вкладала сотні мільйонів доларів у українську енергетику.

Вони це припинили одразу після інаугурації Трампа. Сьогоднішні події тут ні до чого.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:57

В 01:00 по киевскому времени Владимир Зеленский сделает важное заявление в интервью Fox News
уходит в отставку? что такого важного он может заявить.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:58

  M-Audio написав:
  Wirująświatła написав:
США згортають фінансування відновлення енергомережі України

Держдеп припинив ініціативу, яка вкладала сотні мільйонів доларів у українську енергетику.

Вони це припинили одразу після інаугурації Трампа. Сьогоднішні події тут ні до чого.

Воно здається йшло по USAID, тож припинено раніше. Віталя накидає тони протилежного за змістом мусору., навіть без джерел, щоб незрозуміло чи можна цьому довіряти, Яка мета?? Сам хоть встигає оте все читати, чи ніколи?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 28 лют, 2025 23:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:58

  Wirująświatła написав:
В 01:00 по киевскому времени Владимир Зеленский сделает важное заявление в интервью Fox News
уходит в отставку? что такого важного он может заявить.

будеш чекати, не спати?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:58

Підозріло, що ще зранку:
*Песков відповів так: "Давайте дочекаємося сьогоднішніх контактів, їхніх результатів і заяв, які будуть після них".*
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Повідомлення Додано: Суб 01 бер, 2025 00:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

За Украину сегодня конечно страшно...но уж точно не стыдно.Власть в Америке в руках психопатов и явных душевнобольных...
osafly
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  #<1 ... 129671296812969129701297112972>
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