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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 01 бер, 2025 00:01
Hotab написав:
Воно здається йшло по USAID, тоже припинено раніше. Віталя накидає тони протилежного за змістом мусору. Яка мета?? Сам хоть встигає оте все читати, чи ніколи?
если ты считаешь это мусором но продолжаешь читать, значит ты питаешься мусором. Сейчас мало кто понимает что происходит и какие будут последствия. Ну кроме тебя конечно,
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 01 бер, 2025 00:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 01 бер, 2025 00:03
Wirująświatła
Сейчас мало кто понимает что происходит.
Так а ти допомагаєш розібратись, чи просто як екскаватор насипаєш все, що є в мережі?
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Додано: Суб 01 бер, 2025 00:07
Сьогодні минає тисяча сто перший день війни...
Скільки ще?
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Додано: Суб 01 бер, 2025 00:13
fler написав:
Обидно, досадно, но ладно.. Наш - молодой, вспыльчивый, шо поделать. Было бы неплохо, если б он извинился перед Трампом.
Я вам нєлохкакойто. (С) ЗЕ
Ето уже нужно пєрєходіть на москальську мову?
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Додано: Суб 01 бер, 2025 00:20
Wirująświatła
если бы я знал что из написанного правда,
Так може ти почитаєш п.3.9 правил форуму і не будеш писати про «5 ракет прилетіли по БЦ»??
Може краще якість , а не кількість??
Віталь, ти ж не на Кідстафі, і не на кінзазі. Може спробуєш підтримувати високий рівень форуму Фінанс.юа?))
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 01 бер, 2025 00:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 01 бер, 2025 00:20
fler написав:
Всі вже бачили, як Трамп особисто
зустрів Зе біля входу в Білий Дім?
А Макрона у понеділок зустрічала якась жіночка-білявка... Отож
Встретил хорошо, а проводил...
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Додано: Суб 01 бер, 2025 00:25
budivelnik написав: detroytred написав:
В нас чудові стратегічні партнери і друзі. Сполучені Штати Америки - це сила та лідерство. Дякуємо за незмінну двопалатну та двопартійну підтримку України.
По тому що побачив...
Ми програли останніх 15 хвилин і спровокував цей наш програш Венс, жорстко пройшовшись по нашим бідам...
......
Вэнс, действительно, спровоцировал.
Но Зеленский, к сожалению, поддался на провокацию и вступил в перепалку. Этого делать было нельзя. Надо было сдержаться.
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Додано: Суб 01 бер, 2025 00:27
Wirująświatła написав:
Time to real politics is coming.
Почалась закрита частина . Без журналістів.
Show is over.
?
Насколько понял, без журналистов вообще ничего не было, всё на виду.
Почему так, непонятно.
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Додано: Суб 01 бер, 2025 00:28
ЛАД написав: budivelnik написав: detroytred написав:
В нас чудові стратегічні партнери і друзі. Сполучені Штати Америки - це сила та лідерство. Дякуємо за незмінну двопалатну та двопартійну підтримку України.
По тому що побачив...
Ми програли останніх 15 хвилин і спровокував цей наш програш Венс, жорстко пройшовшись по нашим бідам...
......
Вэнс, действительно, спровоцировал.
Но Зеленский, к сожалению, поддался на провокацию и вступил в перепалку. Этого делать было нельзя. Надо было сдержаться.
Всему этому учат в "институтах международных отношений" и т.п.
Дипломатия это очень тонкое дело, - почти никогда нельзя говорить прямо то что думаешь
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Додано: Суб 01 бер, 2025 00:30
ЛАД написав: budivelnik написав: detroytred написав:
В нас чудові стратегічні партнери і друзі. Сполучені Штати Америки - це сила та лідерство. Дякуємо за незмінну двопалатну та двопартійну підтримку України.
По тому що побачив...
Ми програли останніх 15 хвилин і спровокував цей наш програш Венс, жорстко пройшовшись по нашим бідам...
......
Вэнс, действительно, спровоцировал.
Но Зеленский, к сожалению, поддался на провокацию и вступил в перепалку. Этого делать было нельзя. Надо было сдержаться.
А чого ви не поїхали з ЗЕ? Чи ви такий розумний потім?
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