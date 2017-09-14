Xenon
Він сів з шулером за стіл
Там по чесному непросто
Мені його шкода.
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Додано: Суб 01 бер, 2025 00:30
Xenon
Він сів з шулером за стіл
Там по чесному непросто
Мені його шкода.
Додано: Суб 01 бер, 2025 00:31
хотаб я делаю что считаю нужным, если не нравится добавь меня в чс. Эти гнилые манипуляции оставь для сослуживцев. У тебя нет на меня влияния, и вообще из форума его нет ни у кого. ты точно так же нарушаешь правила когда пишешь гадости в адрес барабашова и других форумчан. Почему бы тебе самому не начать их соблюдать?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 01 бер, 2025 00:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 01 бер, 2025 00:33
За крок до перевороту думок©
Побратими, які в сзч - то кажуть, що їм періодично надзвонюють, то з поліції, то з тцк/всп і запитують, чи не планують вони повертатись?
А вони кажуть, що подумають...
А мені побратими кажуть - "та яке вертатись? Ми що дурні, чи що?
Стільки часу і здоров'я потратили... - і так забагато були!"
І я їх не засуджую!
Бо не можна далі заганяти коней, які вже наорались/навпахувались за рік-два-три і далі, щоб вони впахували! А тим часом, десь на на галявині з зеленою травичкою всі ці три роки паслись і ніжились на сонці коні-ухилянти😁
Або як всі, то всі!
Або як ніхто, то ніхто!©
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 01 бер, 2025 00:34, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 01 бер, 2025 00:34
Сколько раз повторять - да.
Именно поэтому вы должны не задавать вопросы, а идти в ТЦК.
У кого, вы считаете, есть права без обязанностей/с меньшими обязанностями?
Можно конкретно, а не бла-бла-бла?
Простите, если не совсем вежливо, но малость надоели демагогические вопросы.
Да и настроение после просмотра встречи дерьмовое.
И сегодня вы могли бы писать по более животрепещущему вопросу.
Додано: Суб 01 бер, 2025 00:35
Додано: Суб 01 бер, 2025 00:35
Згоден
Але на що були надії? Що Венс і Трамп раптом перевзуються і змінять риторику ? (Цеж тупо),
Чи він не знав деталі угоди?
Чи він думав що Трамп зараз назве путіна хуйлом і оголосить про передачу ядерної зброї Україні і вступ в НАТО завтра?
Додано: Суб 01 бер, 2025 00:38
Імхо.
Давно вже не вірю в оці всі казки про вдалих дипломатів, адвокатів та ін. фахівців жанру словесних співів.
Зустрічаються не дівчата-інститутки або безусі хлопчики, а прожжьоні "ділки" політики, бізнесу, юристики і т.д.
Да ти мені хоч які красноречиві байки співай, хоч які адвокатські або дипломатичні викрутаси роби, але якщо я маю ціль і заряджений на саме цю ціль (звинуватити обвіняємого; не підписати або підписати тільки отаке; тощо), то я так і зроблю.
Хоч танцюй, хоч соловейком співай, хоч що роби.
Додано: Суб 01 бер, 2025 00:39
Додано: Суб 01 бер, 2025 00:40
Додано: Суб 01 бер, 2025 00:41
где вы увидели злобу? я слегка расстроен теплым приёмом зеленского. А именно тем как его вышвырнули. это доминанта моего настроения, если меня кто то раздражает я убираю его в чс без длинных разговоров. Хотаб пока ещё не раздражает.
по зеленскому есть мысля что это месть путина за его хихиканье. Хихиканьем он унизил путина в париже (хотя может быть хихикал не с его речи, а о чем то своём).
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 01 бер, 2025 00:44, всього редагувалось 1 раз.
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