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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 01 бер, 2025 00:33
холява написав:
Що там на рахунок СЗЧ ?
Побратими, які в сзч - то кажуть, що їм періодично надзвонюють, то з поліції, то з тцк/всп і запитують, чи не планують вони повертатись?
А вони кажуть, що подумають...
А мені побратими кажуть - "та яке вертатись? Ми що дурні, чи що?
Стільки часу і здоров'я потратили... - і так забагато були!"
І я їх не засуджую!
Бо не можна далі заганяти коней, які вже наорались/навпахувались за рік-два-три і далі, щоб вони впахували! А тим часом, десь на на галявині з зеленою травичкою всі ці три роки паслись і ніжились на сонці коні-ухилянти😁
Або як всі, то всі!
Або як ніхто, то ніхто!©
Востаннє редагувалось Успіх
в Суб 01 бер, 2025 00:34, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 01 бер, 2025 00:34
АндрейМ написав: ЛАД написав:
Если вы не о женщинах, а о чём-то другом, тогда уточните вопрос.
Я не знаю как уточнить простой вопрос - считаете ли Вы, что права и обязанности граждан Украины должны быть взаимосвязаны? Да или нет. Повторять свою позицию о том, должны ли воевать женщины, не стоит. Я об этом вообще Вас не спрашивал. Ваша позиция по этому вопросу мне давно известна.
Сколько раз повторять - да.
Именно поэтому вы должны не задавать вопросы, а идти в ТЦК.
У кого, вы считаете, есть права без обязанностей/с меньшими обязанностями?
Можно конкретно, а не бла-бла-бла?
Простите, если не совсем вежливо, но малость надоели демагогические вопросы.
Да и настроение после просмотра встречи дерьмовое.
И сегодня вы могли бы писать по более животрепещущему вопросу.
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ЛАД
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Додано: Суб 01 бер, 2025 00:35
Wirująświatła написав:
У тебя нет на меня влияния, и вообще из форума его нет ни у кого.
есть.
вами управляет тот,кто вас злит.
вот на меня-нет.
я даже не вижу и не слышу ничего того,что мне неугодно.
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Господар Вельзевула
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Додано: Суб 01 бер, 2025 00:35
Hotab написав:Xenon
Він сів з шулером за стіл
Там по чесному непросто
Мені його шкода.
Згоден
Але на що були надії? Що Венс і Трамп раптом перевзуються і змінять риторику ? (Цеж тупо),
Чи він не знав деталі угоди?
Чи він думав що Трамп зараз назве путіна хуйлом і оголосить про передачу ядерної зброї Україні і вступ в НАТО завтра?
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Xenon
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Додано: Суб 01 бер, 2025 00:38
Xenon написав: ЛАД написав:
Вэнс, действительно, спровоцировал.
Но Зеленский, к сожалению, поддался на провокацию и вступил в перепалку. Этого делать было нельзя. Надо было сдержаться.
Всему этому учат в "институтах международных отношений" и т.п.
Дипломатия это очень тонкое дело, - почти никогда нельзя говорить прямо то что думаешь
Імхо.
Давно вже не вірю в оці всі казки про вдалих дипломатів, адвокатів та ін. фахівців жанру словесних співів.
Зустрічаються не дівчата-інститутки або безусі хлопчики, а прожжьоні "ділки" політики, бізнесу, юристики і т.д.
Да ти мені хоч які красноречиві байки співай, хоч які адвокатські або дипломатичні викрутаси роби, але якщо я маю ціль і заряджений на саме цю ціль (звинуватити обвіняємого; не підписати або підписати тільки отаке; тощо), то я так і зроблю.
Хоч танцюй, хоч соловейком співай, хоч що роби.
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detroytred
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Додано: Суб 01 бер, 2025 00:39
Xenon написав:
Чи він думав що Трамп зараз назве путіна хуйлом і оголосить про передачу ядерної зброї Україні і вступ в НАТО завтра?
Чому-б й ні?
Чи пуйло вже не пуйло?
Я вже за новинами не встигаю, то fler перейшла на російську, то пуйло вже владімір владіміровіч непуйло.
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Water
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Додано: Суб 01 бер, 2025 00:40
Hotab написав: Water написав: Wirująświatła написав:
У тебя нет на меня влияния, и вообще из форума его нет ни у кого.
А ти за кого голосувала у 19-му?
На планеті обізян нема виборів і законів
А, я забув шо на расісі голосуй не голосуй... всеодно пуйло.
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Water
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Додано: Суб 01 бер, 2025 00:41
Господар Вельзевула написав:
есть.
вами управляет тот,кто вас злит.
где вы увидели злобу? я слегка расстроен теплым приёмом зеленского. А именно тем как его вышвырнули. это доминанта моего настроения, если меня кто то раздражает я убираю его в чс без длинных разговоров. Хотаб пока ещё не раздражает.
по зеленскому есть мысля что это месть путина за его хихиканье. Хихиканьем он унизил путина в париже (хотя может быть хихикал не с его речи, а о чем то своём).
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 01 бер, 2025 00:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 01 бер, 2025 00:42
detroytred
Хоч танцюй, хоч соловейком співай, хоч що роби.
Скоріше за все «так», результат був би той самий. Але можливо вихід з переговорів міг би бути не такий мосто-розривний. З кращим шансами на майбутнє.
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Hotab
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Додано: Суб 01 бер, 2025 00:43
Banderlog написав: fler написав:
Всі вже бачили, як Трамп особисто
зустрів Зе біля входу в Білий Дім?
А Макрона у понеділок зустрічала якась жіночка-білявка... Отож
Перемога?
А гочаренко чомусь бузить
Добре, що переодягся. Добре, що приніс пояс Усика. Добре - почав.
А далі.
Це просто жах.
По суті, ми побачили прям зараз кінець нашим відносинам з Трампом.
Абсолютний ідіотизм був почати СВАРИТИСЬ з Президентом США перед камерами.
Це можна робити і напевно треба робити, але не перед камерами.
Те що сталось тільки що - це може мати ДУЖЕ ПОГАНІ НАСЛІДКИ.
Від відключення Старлінку до блокування всієї розвідувальної інформації, яку дає нам США.
Остаётся надеяться, что Трамп потом скажет: "А что, я такое говорил?"
С него станется.
Но надежда слабая.
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ЛАД
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