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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12969129701297112972>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Суб 01 бер, 2025 00:30

Xenon
Він сів з шулером за стіл
Там по чесному непросто
Мені його шкода.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 бер, 2025 00:31

  Hotab написав:Wirująświatła

если бы я знал что из написанного правда,


Так може ти почитаєш п.3.9 правил форуму і не будеш писати про «5 ракет прилетіли по БЦ»??
Може краще якість , а не кількість??
Віталь, ти ж не на Кідстафі, і не на кінзазі. Може спробуєш підтримувати високий рівень форуму Фінанс.юа?))

хотаб я делаю что считаю нужным, если не нравится добавь меня в чс. Эти гнилые манипуляции оставь для сослуживцев. У тебя нет на меня влияния, и вообще из форума его нет ни у кого. ты точно так же нарушаешь правила когда пишешь гадости в адрес барабашова и других форумчан. Почему бы тебе самому не начать их соблюдать?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 01 бер, 2025 00:33, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 01 бер, 2025 00:33

За крок до перевороту думок©

  холява написав:Що там на рахунок СЗЧ ?
Побратими, які в сзч - то кажуть, що їм періодично надзвонюють, то з поліції, то з тцк/всп і запитують, чи не планують вони повертатись?
А вони кажуть, що подумають...

А мені побратими кажуть - "та яке вертатись? Ми що дурні, чи що?
Стільки часу і здоров'я потратили... - і так забагато були!"

І я їх не засуджую!

Бо не можна далі заганяти коней, які вже наорались/навпахувались за рік-два-три і далі, щоб вони впахували! А тим часом, десь на на галявині з зеленою травичкою всі ці три роки паслись і ніжились на сонці коні-ухилянти😁

Або як всі, то всі!
Або як ніхто, то ніхто!©
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 01 бер, 2025 00:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 01 бер, 2025 00:34

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Если вы не о женщинах, а о чём-то другом, тогда уточните вопрос.

Я не знаю как уточнить простой вопрос - считаете ли Вы, что права и обязанности граждан Украины должны быть взаимосвязаны? Да или нет. Повторять свою позицию о том, должны ли воевать женщины, не стоит. Я об этом вообще Вас не спрашивал. Ваша позиция по этому вопросу мне давно известна.

Сколько раз повторять - да.
Именно поэтому вы должны не задавать вопросы, а идти в ТЦК.
У кого, вы считаете, есть права без обязанностей/с меньшими обязанностями?
Можно конкретно, а не бла-бла-бла?
Простите, если не совсем вежливо, но малость надоели демагогические вопросы.
Да и настроение после просмотра встречи дерьмовое.
И сегодня вы могли бы писать по более животрепещущему вопросу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 бер, 2025 00:35

  Wirująświatła написав: У тебя нет на меня влияния, и вообще из форума его нет ни у кого.


есть.
вами управляет тот,кто вас злит.
вот на меня-нет.
я даже не вижу и не слышу ничего того,что мне неугодно.
:mrgreen:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 01 бер, 2025 00:35

  Hotab написав:Xenon
Він сів з шулером за стіл
Там по чесному непросто
Мені його шкода.

Згоден

Але на що були надії? Що Венс і Трамп раптом перевзуються і змінять риторику ? (Цеж тупо),
Чи він не знав деталі угоди?
Чи він думав що Трамп зараз назве путіна хуйлом і оголосить про передачу ядерної зброї Україні і вступ в НАТО завтра?
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 бер, 2025 00:38

  Xenon написав:
  ЛАД написав:Вэнс, действительно, спровоцировал.
Но Зеленский, к сожалению, поддался на провокацию и вступил в перепалку. Этого делать было нельзя. Надо было сдержаться.

Всему этому учат в "институтах международных отношений" и т.п.
Дипломатия это очень тонкое дело, - почти никогда нельзя говорить прямо то что думаешь

Імхо.
Давно вже не вірю в оці всі казки про вдалих дипломатів, адвокатів та ін. фахівців жанру словесних співів.
Зустрічаються не дівчата-інститутки або безусі хлопчики, а прожжьоні "ділки" політики, бізнесу, юристики і т.д.

Да ти мені хоч які красноречиві байки співай, хоч які адвокатські або дипломатичні викрутаси роби, але якщо я маю ціль і заряджений на саме цю ціль (звинуватити обвіняємого; не підписати або підписати тільки отаке; тощо), то я так і зроблю.
Хоч танцюй, хоч соловейком співай, хоч що роби.
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Повідомлення Додано: Суб 01 бер, 2025 00:39

  Xenon написав:Чи він думав що Трамп зараз назве путіна хуйлом і оголосить про передачу ядерної зброї Україні і вступ в НАТО завтра?

Чому-б й ні?
Чи пуйло вже не пуйло?
Я вже за новинами не встигаю, то fler перейшла на російську, то пуйло вже владімір владіміровіч непуйло.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 бер, 2025 00:40

  Hotab написав:
  Water написав:
  Wirująświatła написав:У тебя нет на меня влияния, и вообще из форума его нет ни у кого.

А ти за кого голосувала у 19-му?

На планеті обізян нема виборів і законів

А, я забув шо на расісі голосуй не голосуй... всеодно пуйло.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 бер, 2025 00:41

  Господар Вельзевула написав:есть.
вами управляет тот,кто вас злит.
где вы увидели злобу? я слегка расстроен теплым приёмом зеленского. А именно тем как его вышвырнули. это доминанта моего настроения, если меня кто то раздражает я убираю его в чс без длинных разговоров. Хотаб пока ещё не раздражает.

по зеленскому есть мысля что это месть путина за его хихиканье. Хихиканьем он унизил путина в париже (хотя может быть хихикал не с его речи, а о чем то своём).
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 01 бер, 2025 00:44, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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