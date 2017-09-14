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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12969129701297112972

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Суб 01 бер, 2025 00:42

detroytred

Хоч танцюй, хоч соловейком співай, хоч що роби.


Скоріше за все «так», результат був би той самий. Але можливо вихід з переговорів міг би бути не такий мосто-розривний. З кращим шансами на майбутнє.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 бер, 2025 00:43

  Banderlog написав:
  fler написав:Всі вже бачили, як Трамп особисто :!: зустрів Зе біля входу в Білий Дім?
А Макрона у понеділок зустрічала якась жіночка-білявка... Отож 8)

Перемога?
А гочаренко чомусь бузить
Добре, що переодягся. Добре, що приніс пояс Усика. Добре - почав.

А далі.

Це просто жах.

По суті, ми побачили прям зараз кінець нашим відносинам з Трампом.

Абсолютний ідіотизм був почати СВАРИТИСЬ з Президентом США перед камерами.

Це можна робити і напевно треба робити, але не перед камерами.

Те що сталось тільки що - це може мати ДУЖЕ ПОГАНІ НАСЛІДКИ.

Від відключення Старлінку до блокування всієї розвідувальної інформації, яку дає нам США.

Остаётся надеяться, что Трамп потом скажет: "А что, я такое говорил?"
С него станется.
Но надежда слабая.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 бер, 2025 00:44

❗️Трамп був у гніві через те, що Зеленський приїхав не в костюмі, — Axios з посиланням на адміністрацію Трампа

https://www.axios.com/2025/02/28/trump- ... ng-details
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 бер, 2025 00:47

Послухав Кротевича:
https://m.youtube.com/watch?v=U47U2tOEeIY
Майже 2 години...
Суть -- проблема саме в начальниках вище бригади. І чим вище, тим зашкварніше.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 бер, 2025 00:49

  Wirująświatła написав: (хотя может быть хихикал не с его речи, а о чем то своём).


Я люблю свою країну навіть без кокаїну.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 01 бер, 2025 00:52

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 бер, 2025 00:52

  detroytred написав:........
Шпектакль це все.
Для публіки.

Всі показали те, що й хотіли показати зі сцени. Кожен своїм глядачам.
Все порішалось ще вчора Стармером та Трампом.

Может, и спектакль.
Но слишком грубо.
Зачем?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 бер, 2025 00:52

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав: (хотя может быть хихикал не с его речи, а о чем то своём).


Я люблю свою країну навіть без кокаїну.

версия что все происходило под коксом в тг тоже есть, сюда не копировал. и так много негатива сегодня вылилось на Украину.

Проверка реальности: сделка, которую, по-видимому, обсуждает Трамп, может оказаться весьма спорной. Судя по их публичным и частным заявлениям, ожидается, что команда Трампа окажет давление на Зеленского, чтобы тот отказался от Крыма (который Путин захватил в 2014 году), частей восточной Украины и Азовского побережья (оккупированного в ходе вторжения России в 2022 году).

Либеральные критики сравнивают настойчивые требования США о получении части прав на недра Украины с « мафиозным вымогательством », указывая на то, что страна потеряет права на землю и недра и мало что получит взамен.
«Это дерьмовый сэндвич», — признал представитель администрации Трампа.
«Но Украине придется это проглотить, потому что [Трамп] ясно дал понять, что это больше не наша проблема».
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 01 бер, 2025 00:56

  Hotab написав:detroytred

Хоч танцюй, хоч соловейком співай, хоч що роби.


Скоріше за все «так», результат був би той самий. Але можливо вихід з переговорів міг би бути не такий мосто-розривний. З кращим шансами на майбутнє.

Ще здавна вітає думка, що Трамп хоче вийти з війни (війни Байдена, як він сам каже). Гарантій давати не хоче.
Зе навпаки - за гарантії та перемогу (справедливий мир).
Спільного в цих позиціях - нічого нема і не може бути.

До того ж Трамп бажає отих рідкоземів.
Бажав портів, сховищ, енергетики і т.д.
Так невідомо, що там ми з британцями напідписували або обіцяли...

Єдине, що вводить в оману це оці позитивні натяки Стармера після зустрічі з Трампом:
*Он ответил так: «Думаю, мое мнение о Путине много раз высказывалось и достаточно хорошо известно, и меня заботит то, что если будет сделка — а я надеюсь, что сделка будет, — то это сделка будет долговечной, а не временной мерой».
https://www.bbc.com/russian/articles/cp8yyzpv1e7o

А так маємо, що тепер у Трампа є привід "умить руки з війни".
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 бер, 2025 00:56

Wirująświatła

ты точно так же нарушаешь правила когда пишешь гадости в адрес барабашова


Так у нас це навзаєм, а тебе фінанс.юа хіба годував жовтухою і тухлятиною, що ти йому мстиш?))

Добре, можеш не погоджуватись на словах, але все ж перевіряй що сюди носиш, добре? :P
Hotab
 
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