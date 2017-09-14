Wirująświatła написав: (хотя может быть хихикал не с его речи, а о чем то своём).
Я люблю свою країну навіть без кокаїну.
версия что все происходило под коксом в тг тоже есть, сюда не копировал. и так много негатива сегодня вылилось на Украину.
Проверка реальности: сделка, которую, по-видимому, обсуждает Трамп, может оказаться весьма спорной. Судя по их публичным и частным заявлениям, ожидается, что команда Трампа окажет давление на Зеленского, чтобы тот отказался от Крыма (который Путин захватил в 2014 году), частей восточной Украины и Азовского побережья (оккупированного в ходе вторжения России в 2022 году).
Либеральные критики сравнивают настойчивые требования США о получении части прав на недра Украины с « мафиозным вымогательством », указывая на то, что страна потеряет права на землю и недра и мало что получит взамен. «Это дерьмовый сэндвич», — признал представитель администрации Трампа. «Но Украине придется это проглотить, потому что [Трамп] ясно дал понять, что это больше не наша проблема».
Скоріше за все «так», результат був би той самий. Але можливо вихід з переговорів міг би бути не такий мосто-розривний. З кращим шансами на майбутнє.
Ще здавна вітає думка, що Трамп хоче вийти з війни (війни Байдена, як він сам каже). Гарантій давати не хоче. Зе навпаки - за гарантії та перемогу (справедливий мир). Спільного в цих позиціях - нічого нема і не може бути.
До того ж Трамп бажає отих рідкоземів. Бажав портів, сховищ, енергетики і т.д. Так невідомо, що там ми з британцями напідписували або обіцяли...
Єдине, що вводить в оману це оці позитивні натяки Стармера після зустрічі з Трампом: *Он ответил так: «Думаю, мое мнение о Путине много раз высказывалось и достаточно хорошо известно, и меня заботит то, что если будет сделка — а я надеюсь, что сделка будет, — то это сделка будет долговечной, а не временной мерой». https://www.bbc.com/russian/articles/cp8yyzpv1e7o
А так маємо, що тепер у Трампа є привід "умить руки з війни".