konstantin kirovograd написав:чему вы тут постоянно радуетесь что в сша там кто-то сказал что трамп тупой или шоу какое-то вышло......к вашему ведому там страна поделена на демов и республиканцев и одна половина всегда обсырает другую каким бы не был их или чужой президент. А вы тут радуетесь непонятно чему.
Чувство юмора оно или есть, или его нет
С иронием, ещё гораздо сложнее
Почитай Незнайку что ли, там где портреты все рассматривали
konstantin kirovograd написав:чему вы тут постоянно радуетесь что в сша там кто-то сказал что трамп тупой или шоу какое-то вышло......к вашему ведому там страна поделена на демов и республиканцев и одна половина всегда обсырает другую каким бы не был их или чужой президент. А вы тут радуетесь непонятно чему.
по перше: трамп став посміховиськом всюди окрім України (верніше деяких "журналістов, політичних оглядачів/військових експертів), які на свої каналах малювали кисельні ріки і молочні береги (тобто як могутній самець трамп загонить путіна під лавку), а все вишло навпаки, про що я три місяця тому писав-люди не сподівайтесь на мир, на трампа, все буде навпаки
по друге:стосовно того що США поділені, на 95% так, по факту боротьба багато років йде за 5-7 штатів, які "колеблються" після того, як Трамп зруйнує економіку (навіть падіння ввп на 1% буде скандалом), то таких які відвернуться від респів буде більше
я взагалі не за демов і не за респів (просто дехто вважав Марко Рубіо, Ліндсі Грема проукраїнськими), той же Грем 14 лютого каже про Зе, що в житті не бачив кращого за Зе партнера, а 28 лютого-поливає брудом Зе (перевзувся старе ссикло миттево) зрозумійте -нам треба збоя і гроші
Letusrock написав:По факту потужна Європа зробила чергове групове фото незламності, а потім... наполегливо відправила Зе миритись з Трампом
схоже на історії з гангстерських фільмів типа "ми тебе поважаємо, хоч зірку з неба, але проти дона корлеоне не підемо, вирішуй проблеми сам" Зараз Є 3 авторитети-решали-"криши" - Путін, Сі, Трамп. До 20.01.2025 було тільки 2, жодна несумісна ідеологічно(комуністи та реваншисти). З'явилась третя , біль-менш сумісна. І так зараз просирати вікно можливостей, ну тільк шкідники можуть.