Додано: Пон 03 бер, 2025 20:49

konstantin kirovograd написав: чему вы тут постоянно радуетесь что в сша там кто-то сказал что трамп тупой или шоу какое-то вышло......к вашему ведому там страна поделена на демов и республиканцев и одна половина всегда обсырает другую каким бы не был их или чужой президент.

А вы тут радуетесь непонятно чему. чему вы тут постоянно радуетесь что в сша там кто-то сказал что трамп тупой или шоу какое-то вышло......к вашему ведому там страна поделена на демов и республиканцев и одна половина всегда обсырает другую каким бы не был их или чужой президент.А вы тут радуетесь непонятно чему.

по перше: трамп став посміховиськом всюди окрім України (верніше деяких "журналістов, політичних оглядачів/військових експертів), які на свої каналах малювали кисельні ріки і молочні береги (тобто як могутній самець трамп загонить путіна під лавку), а все вишло навпаки, про що я три місяця тому писав-люди не сподівайтесь на мир, на трампа, все буде навпакипо друге:стосовно того що США поділені, на 95% так, по факту боротьба багато років йде за 5-7 штатів, які "колеблються"після того, як Трамп зруйнує економіку (навіть падіння ввп на 1% буде скандалом), то таких які відвернуться від респів буде більшея взагалі не за демов і не за респів (просто дехто вважав Марко Рубіо, Ліндсі Грема проукраїнськими), той же Грем 14 лютого каже про Зе, що в житті не бачив кращого за Зе партнера, а 28 лютого-поливає брудом Зе (перевзувся старе ссикло миттево)зрозумійте -нам треба збоя і грошіДва дні тому я викладав відеоУкраїна сьогодні має потужності виробляти власну зброю (звісно що не Патриот, і на Ф16), для втримання фронту треба інша зброя (дрони, реб, мини, артілерія)-треба грошідо речі, в звязку з затримкою передачі Ф35 Данії вони не передадуть решту F16 намвійна ще на три роки, Макрон призиває до рпв на місяць, путін не це не пійде(не в його інтересах)