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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 74
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
27
Це загроза
15%
11
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 20:36

  konstantin kirovograd написав:чему вы тут постоянно радуетесь что в сша там кто-то сказал что трамп тупой или шоу какое-то вышло......к вашему ведому там страна поделена на демов и республиканцев и одна половина всегда обсырает другую каким бы не был их или чужой президент.
А вы тут радуетесь непонятно чему.

Чувство юмора оно или есть, или его нет

С иронием, ещё гораздо сложнее

Почитай Незнайку что ли, там где портреты все рассматривали
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 20:43

  Господар Вельзевула написав:и самое главное- быть готовым ее сделать.
он уже одну сделал
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 20:44

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Дик, Трамп саме цього і бажав від Європи -- щоб узяли витрати і допомогу Україні на себе.

Добився.


добився обіцянок-ціцянок взяти колись , а зараз йти з покаянням до Білого Дому ))

Та отож.
Про те, як Антанта, Німеччина і Ко взялися допомагати Україні 100+ років тому, я вже детально не пам'ятаю.
Але кінцевий результат чітко.
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 20:49

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:и самое главное- быть готовым ее сделать.
он уже одну сделал


Какую?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 20:49

  konstantin kirovograd написав:чему вы тут постоянно радуетесь что в сша там кто-то сказал что трамп тупой или шоу какое-то вышло......к вашему ведому там страна поделена на демов и республиканцев и одна половина всегда обсырает другую каким бы не был их или чужой президент.
А вы тут радуетесь непонятно чему.


по перше: трамп став посміховиськом всюди окрім України (верніше деяких "журналістов, політичних оглядачів/військових експертів), які на свої каналах малювали кисельні ріки і молочні береги (тобто як могутній самець трамп загонить путіна під лавку), а все вишло навпаки, про що я три місяця тому писав-люди не сподівайтесь на мир, на трампа, все буде навпаки

по друге:стосовно того що США поділені, на 95% так, по факту боротьба багато років йде за 5-7 штатів, які "колеблються"
після того, як Трамп зруйнує економіку (навіть падіння ввп на 1% буде скандалом), то таких які відвернуться від респів буде більше

я взагалі не за демов і не за респів (просто дехто вважав Марко Рубіо, Ліндсі Грема проукраїнськими), той же Грем 14 лютого каже про Зе, що в житті не бачив кращого за Зе партнера, а 28 лютого-поливає брудом Зе (перевзувся старе ссикло миттево)
зрозумійте -нам треба збоя і гроші

Два дні тому я викладав відео
https://www.youtube.com/watch?v=0UUiplap0l0

Україна сьогодні має потужності виробляти власну зброю (звісно що не Патриот, і на Ф16), для втримання фронту треба інша зброя (дрони, реб, мини, артілерія)-треба гроші

до речі, в звязку з затримкою передачі Ф35 Данії вони не передадуть решту F16 нам

війна ще на три роки, Макрон призиває до рпв на місяць, путін не це не пійде(не в його інтересах)
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 20:56

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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 20:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Что-то сейчас уже не слышно про "железные копыта Трампа" ...
И про Европу, которая по струнке стоит перед Трампом ...

Європа встає з колін? )) Десь ми таке вже чули, на 2000-3000 км східніше
По факту потужна Європа зробила чергове групове фото незламності, а потім... наполегливо відправила Зе миритись з Трампом
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 21:03

Це точно цирк.

Пригадай, що тут прихильники Петра писали під час отієї епопеї з перевіркою, коли були виборчі перегони.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 21:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:По факту потужна Європа зробила чергове групове фото незламності, а потім... наполегливо відправила Зе миритись з Трампом

схоже на історії з гангстерських фільмів
типа "ми тебе поважаємо, хоч зірку з неба, але проти дона корлеоне не підемо, вирішуй проблеми сам"
Зараз Є 3 авторитети-решали-"криши" - Путін, Сі, Трамп.
До 20.01.2025 було тільки 2, жодна несумісна ідеологічно(комуністи та реваншисти).
З'явилась третя , біль-менш сумісна.
І так зараз просирати вікно можливостей, ну тільк шкідники можуть.
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 21:08

Мирна угода щодо України вимагатиме «територіальні поступки» в обмін на гарантії безпеки, - Уолц
Letusrock
 
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