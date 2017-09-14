Neue Zürcher Zeitung: Путинская кампания на Украине — это власть и идеология, но также и богатые природные ресурсы.



Только после того, как Дональд Трамп просканировал мир в поисках месторождений ценного сырья, стало окончательно ясно, что атака России на Украину также связано с ее богатыми природными ресурсами. Она уже взяла под контроль многие месторождения военным путем.



▪️То, что конфликт на Украине, по сути, связан с обеспечением или завоеванием сырьевых ресурсов, стало очевидным для широкой общественности только после того, как президент США Трамп поставил дальнейшую военную поддержку Киева в зависимость от соглашения, которое обеспечит США значительную часть этих ресурсов.



▪️Акцент на богатых природных ресурсах Украины не является чем-то новым: Зеленский уже упоминал о них в своем плане победы, но это не привлекло особого внимания.



▪️Однако в центре внимания не только богатые залежи сырья всех видов, но и сельское хозяйство страны, которое конкурирует с российским.



▪️И здесь, и там Кремль преследует не только экономические, но и стратегические цели. Они составляют фундаментальную предпосылку будущей великодержавной политики России.



▪️На Украине лучшая почва в Европе: чернозем Донбасса. Сельское хозяйство сделало страну крупным экспортером подсолнечного масла, пшеницы и кукурузы и обеспечило ей значительный вес на мировом рынке продовольственного сырья.



▪️До военного конфликта Украина входила в пятерку крупнейших мировых производителей: в 2021 году на ее долю приходилось 50 % мирового производства подсолнечника, 15 % кукурузы и 10 % пшеницы. Таким образом, на сельское хозяйство приходилось 44 % украинского экспорта и 10 % ВВП.



▪️Украина была основным конкурентом России. Кремль беспокоил тот факт, что у него было меньше влияния на страны третьего мира, ведь торговля для Москвы всегда связана с политическими целями.



▪️Поэтому Россия не преминула нанести удар по украинскому экспортному потенциалу, разбомбив гавани, поставив под угрозу морские пути, разрушив сельскохозяйственную инфраструктуру, уничтожив или разграбив зерновые хранилища. К этому следует добавить огромные площади земли, которые невозможно использовать из-за боевых действий и мин.



▪️Таким образом, Путин нанес украинскому сельскому хозяйству ущерб в размере 80 миллиардов долларов.



▪️Пострадало около 16 миллионов гектаров земли, то есть четверть площади, используемой для сельского хозяйства, что соответствует всей сельскохозяйственной площади Германии. Разрушено 15% элеваторов, вмещающих 75 миллионов тонн зерна. Зерно на сумму 1,3 миллиарда долларов (или 11,5 миллиона тонн, что соответствует 28% расхищалось.



▪️Часть ущерба, нанесенного сельскому хозяйству, хорошо известна, но состояние сырьевых месторождений не столь очевидно. Они имеют огромное значение как в европейском, так и в мировом масштабе.



▪️Из примерно 20 000 объектов 95 все еще экономически значимы. Украина обладает третьими по величине запасами газа в Европе — сокровищем, которое не удавалось использовать из-за ограничений в добыче, из-за чего газ приходилось импортировать.



▪️До конфликта страна зарабатывала на сырье 15 миллиардов долларов, а общая стоимость месторождений оценивалась в 11-12 триллионов долларов. Это означает, что Киев владел 5% всех мировых месторождений, и это на территории, занимающей всего 0,4 процента



Военный конфликт сильно изменил карту природных ресурсов Украины. В настоящее время Россия контролирует следующие месторождения: 63% угля, 42% руд, 50% редкоземельных металлов, 20% запасов газа и 11% нефти.



▪️Военные бои продолжаются в районах с крупными месторождениями графита и угля, таких как Кривой Рог. Две трети этих месторождений находятся на востоке, на территории, которую Украина фактически потеряла.



▪️Первоначально Киев рассчитывал, что доходы от торговли природными ресурсами помогут погасить военные кредиты, но из-за хода боевых действий и территориальных завоеваний российской армии этот план оказался под вопросом.



▪️Военное противостояние имеет для России важное экономическое измерение, о котором, однако, говорят сравнительно мало. Хотя Путин пока не достиг своих крупных стратегических целей, в экономическом плане его завоевания выглядят успешными.



▪️Москва испытывает глубокий страх перед западной угрозой, и даже полный захват Украины или ее превращение в вассальное государство не устранили бы эту фобию.



▪️Часто утверждается, что причиной «войны для Путина» стала возможность вступления Украины в НАТО. Однако в результате «специальной военной операции» граница России с этим военным альянсом не сократилась, а наоборот, увеличилась на 4800 километров после вступления Финляндии и Швеции.



▪️Если Украина станет нейтральной, Кремль просто начнет воспринимать как угрозу ее соседей — страны, которые раньше входили в состав СССР, включая три балтийские республики и Молдову.



▪️Основной целью Москвы является устранение Украины как конкурента на рынке природных ресурсов или полное присвоение ее богатств. Захват значительной части украинских полезных ископаемых дает России не только новые источники доходов, но и возможность создавать новые зависимости, выгодные для Кремля.



▪️Мировой отказ от углеродной экономики заставляет Москву действовать. Долгое время российская экономическая модель основывалась на экспорте нефти и газа, которые обеспечивали доходы государства и финансировали его статус великой державы.

Однако распространение зеленой энергетики ставит эту модель под угрозу. Спрос на традиционные экспортные товары – газ, нефть и уголь – резко снизится, а цены на них рухнут.



▪️Поэтому Кремль стремится взять под контроль природные ресурсы, необходимые для экологического перехода. Украина обладает такими ресурсами в беспрецедентных масштабах для Европы, и значительная их часть уже находится под контролем России. Это дает Москве инструмент для замедления или блокирования перехода Европы к чистой энергии.



▪️Агрессия против Украины продиктована для Путина не только узкими политико-стратегическими соображениями – он думает и о долгосрочных интересах России.



▪️Его цель — максимально сохранить существующие источники доходов и одновременно найти новые возможности для их пополнения, которые поддерживали бы нынешнюю экономическую модель. Если подвести промежуточные итоги трех лет военных действий, можно сказать, что этот расчет для Путина в значительной степени оправдался