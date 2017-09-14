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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 130501305113052130531305413055>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 74
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
27
Це загроза
15%
11
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 21:47

  yama написав:Як бубшки на лавочці ))))

Но-но-но!
Які бабушки?! Які лавочки?!
В нас тут рівень не нижче, ніж в отому Овальному кабінеті.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 21:59

  Wirująświatła написав:
— В Лондоне завершился саммит европейских лидеров, организованный британским премьером Киром Стармером. В нем приняли участие 18 политиков, поддерживающих Украину, включая президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца, премьер-министра Италии Джорджию Мелони и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

— Стармер сообщил (https://edition.cnn.com/2025/03/02/euro ... index.html), что работает с Францией и небольшим числом других стран над разработкой европейского плана по прекращению боевых действий, который затем будет представлен США. Также он призвал страны ЕС увеличить военные расходы.

Мы находимся на перепутье истории. Европа должна проделать тяжелую работу <...> Чтобы содействовать миру и добиться успеха, эти усилия должны получить мощную поддержку США,
— сказал он.

— Макрон рассказал (https://www.lefigaro.fr/international/u ... n-20250302) Le Figaro, что Париж и Лондон в качестве первой фазы перемирия предложили ввести прекращение огня в Украине сроком на месяц. Вторая фаза будет включать войска на земле.

Также он выразил уверенность в возможности «деэскалации» между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. «В ближайшие дни мы, скорее всего, сможем возобновить диалог», — сказал он.

🔵 США

— Сегодня Трамп встретится со своей командой по национальной безопасности, включая госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета, чтобы рассмотреть и, вероятно, принять ряд мер в отношении Украины, пишет (https://www.nytimes.com/2025/03/02/worl ... trump.html) New York Times со ссылкой на источник. Среди них — приостановка или отмена американской военной помощи Украине, утвержденной бывшим президентом Джо Байденом. Сможет ли Украина сражаться без американского оружия и как долго она продержится — читайте в разборе «Важных историй» → (https://storage.googleapis.com/istories ... index.html)

Несмотря на конфликт, некоторые чиновники в администрации Трампа не готовы отказаться от переговоров с Украиной, сообщает (https://www.bloomberg.com/news/articles ... age-europe) Bloomberg. При этом часть команды настаивала, чтобы Зеленский ушел в отставку в рамках любой сделки.

— CNN пишет (https://edition.cnn.com/2025/03/02/euro ... index.html) со ссылкой на источники, что подготовка второй встречи по переговорам США и России «будет ускорена». Она может состояться в одном из государств Персидского залива.

Главный экономический представитель Кремля на переговорах Кирилл Дмитриев сообщил телеканалу, что сотрудничество с США может «включать в себя определенные энергетические» сделки. Как сообщила (https://www.ft.com/content/dc9c51ab-03c ... c4deed9b50) Financial Times в воскресенье, у Трампа рассматривают перезапуск «Северного потока — 2» при поддержке американских инвесторов как «стратегический актив», который можно использовать для установления «мира». Тайные переговоры об этом уже несколько недель идут в Швейцарии, пишет (https://www.bild.de/politik/ausland-und ... 20a10142f5) Bild.

🔵 Украина

— Владимир Зеленский по-прежнему готов подписать соглашение о полезных ископаемых с США, сообщает (https://www.bbc.com/news/articles/c0rz178el8go) «Би-би-си». Он заявил телеканалу, что извиняться перед Трампом или выражать сожаление по поводу чего-либо, произошедшего в Овальном кабинете, он не собирается. Также он отметил, что на данном этапе неправильно обсуждать отказ Украины от оккупированных РФ территорий. (https://www.bloomberg.com/news/articles ... skiy-talks)

— В интервью Sky News Зеленский заявил (https://news.sky.com/story/volodymyr-ze ... e-13320559) о готовности уйти со своего поста, если Украину примут в НАТО. «НАТО — значит, я выполнил свою миссию. Но сменить меня будет непросто, потому что недостаточно просто провести выборы. Вам нужно будет помешать мне участвовать. И это будет немного сложнее», — сказал он.

— В ходе визита в Великобританию Зеленского принял король Карл III. Это необычный шаг со стороны британского монарха, который крайне редко вмешивается в актуальные политические события, отметил (https://t.me/faridaily24/1572) канал Faridaily.

— В субботу Стармер предоставил Украине кредит на приблизительно $2,8 млрд на закупку военной техники, а в субботу разрешил использовать $2 млрд британского экспортного финансирования для закупки более 5000 современных ракет ПВО. Кредит будет погашаться за счет прибыли от замороженных российских активов.


откуда эта борзость у Зеленского? Да от плана Б. Если Трамп не одумается Зеленский автоматически становится ключевой фигурой международной политики. Являясь "живым щитом" Европы он волен просить за свои услуги что угодно. Например 2й срок президентства или перенос выборов на 2030й год. О чем он толсто намекнул, что снять или заменить его будет непросто.

Є казочка про колобка, хтось підзабув фінал, або не знав.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 22:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Путь Каддафи или путь Кеннеди - путь Башара явно не светит?
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 22:06

Трамп не хоче відставки Зеленського – міністр торгівлі США
Міністр торгівлі США Говард Лутник заявив, що президент Дональд Трамп не хоче, аби його колега Володимир Зеленський пішов у відставку після їхньої суперечки у Білому домі. Про це посадовець розповів в інтерв'ю телеканалу CNN.

"Ні, він [Трамп] не втручається в українську політику. Він хоче бути миротворцем", – заявив Лутник.

А что случилось ?

И где Xenon со знанием английского )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 22:07

  барабашов написав:Путь Каддафи или путь Кеннеди - путь Башара явно не светит?

А ты сейчас с кем разговаривал ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 22:09

  барабашов написав:Путь Каддафи или путь Кеннеди - путь Башара явно не светит?


Кеннеди и даже Каддафи очень респектабельные господа по сравнению
Мне пятница вот что напомнила
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fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 22:12

  pesikot написав:Трамп не хоче відставки Зеленського – міністр торгівлі США
Міністр торгівлі США Говард Лутник заявив, що президент Дональд Трамп не хоче, аби його колега Володимир Зеленський пішов у відставку після їхньої суперечки у Білому домі. Про це посадовець розповів в інтерв'ю телеканалу CNN.

"Ні, він [Трамп] не втручається в українську політику. Він хоче бути миротворцем", – заявив Лутник.

А что случилось ?

И где Xenon со знанием английского )

А где Песикот который говонил что США не прекратят поддержку финансово и оружием?
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 22:12

  fox767676 написав:
  барабашов написав:Путь Каддафи или путь Кеннеди - путь Башара явно не светит?


Кеннеди и даже Каддафи очень респектабельные господа по сравнению
Мне пятница вот что напомнила
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Зачем ты так о Трампе ?

Тебя же отстранять от работы американских компаний )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 22:18

  Xenon написав:
  pesikot написав:Трамп не хоче відставки Зеленського – міністр торгівлі США
Міністр торгівлі США Говард Лутник заявив, що президент Дональд Трамп не хоче, аби його колега Володимир Зеленський пішов у відставку після їхньої суперечки у Білому домі. Про це посадовець розповів в інтерв'ю телеканалу CNN.

"Ні, він [Трамп] не втручається в українську політику. Він хоче бути миротворцем", – заявив Лутник.

А что случилось ?

И где Xenon со знанием английского )

А где Песикот который говонил что США не прекратят поддержку финансово и оружием?

Говонишь ты
Кстати, удачная твоя оговорка
Чётко отражаешь все твои допысы - говонить )

И чё там с твоим английским ? Вдруг, резко ... у тебя знания английского - пропали )

Не ври, я никогда не говорил, что "США не прекратят поддержку финансово и оружием"

Ты теперь говори, чё и как там Лутник сказал
По-басурмански понимаешь или временная амнезия ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 22:18

  detroytred написав:
  yama написав:Як бубшки на лавочці ))))

Но-но-но!
Які бабушки?! Які лавочки?!
В нас тут рівень не нижче, ніж в отому Овальному кабінеті.

Последняя встреча в Овальном кабинете даже хуже.
Не бабки на лавочке, а тётки на коммунальной кухне в худшем варианте.
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