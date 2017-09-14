— В Лондоне завершился саммит европейских лидеров, организованный британским премьером Киром Стармером. В нем приняли участие 18 политиков, поддерживающих Украину, включая президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца, премьер-министра Италии Джорджию Мелони и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.— Стармер сообщил (), что работает с Францией и небольшим числом других стран над разработкой европейского плана по прекращению боевых действий, который затем будет представлен США. Также он призвал страны ЕС увеличить военные расходы.Мы находимся на перепутье истории. Европа должна проделать тяжелую работу <...> Чтобы содействовать миру и добиться успеха, эти усилия должны получить мощную поддержку США,— сказал он.— Макрон рассказал () Le Figaro, что Париж и Лондон в качестве первой фазы перемирия предложили ввести прекращение огня в Украине сроком на месяц. Вторая фаза будет включать войска на земле.Также он выразил уверенность в возможности «деэскалации» между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. «В ближайшие дни мы, скорее всего, сможем возобновить диалог», — сказал он.🔵 США— Сегодня Трамп встретится со своей командой по национальной безопасности, включая госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета, чтобы рассмотреть и, вероятно, принять ряд мер в отношении Украины, пишет () New York Times со ссылкой на источник. Среди них — приостановка или отмена американской военной помощи Украине, утвержденной бывшим президентом Джо Байденом. Сможет ли Украина сражаться без американского оружия и как долго она продержится — читайте в разборе «Важных историй» → (Несмотря на конфликт, некоторые чиновники в администрации Трампа не готовы отказаться от переговоров с Украиной, сообщает () Bloomberg. При этом часть команды настаивала, чтобы Зеленский ушел в отставку в рамках любой сделки.— CNN пишет () со ссылкой на источники, что подготовка второй встречи по переговорам США и России «будет ускорена». Она может состояться в одном из государств Персидского залива.Главный экономический представитель Кремля на переговорах Кирилл Дмитриев сообщил телеканалу, что сотрудничество с США может «включать в себя определенные энергетические» сделки. Как сообщила () Financial Times в воскресенье, у Трампа рассматривают перезапуск «Северного потока — 2» при поддержке американских инвесторов как «стратегический актив», который можно использовать для установления «мира». Тайные переговоры об этом уже несколько недель идут в Швейцарии, пишет () Bild.🔵 Украина— Владимир Зеленский по-прежнему готов подписать соглашение о полезных ископаемых с США, сообщает () «Би-би-си». Он заявил телеканалу, чтоТакже он отметил, что на данном этапе неправильно обсуждать отказ Украины от оккупированных РФ территорий. (— В интервью Sky News Зеленский заявил () о готовности уйти со своего поста, если Украину примут в НАТО. «НАТО — значит, я выполнил свою миссию.— В ходе визита в Великобританию Зеленского принял король Карл III. Это необычный шаг со стороны британского монарха, который крайне редко вмешивается в актуальные политические события, отметил () канал Faridaily.— В субботу Стармер предоставил Украине кредит на приблизительно $2,8 млрд на закупку военной техники, а в субботу разрешил использовать $2 млрд британского экспортного финансирования для закупки более 5000 современных ракет ПВО. Кредит будет погашаться за счет прибыли от замороженных российских активов.