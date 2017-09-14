Найджел Фарадж , лидер партии Reform UK, заявил, что Украина теперь согласилась подписать соглашение о минералах с США. Он сказал, что это приведет к тому, что тысячи американцев будут работать в Украине. Будет ли этого достаточно для формирования гарантии безопасности?
Стармер заявил, что одной лишь сделки по добыче полезных ископаемых будет недостаточно.
detroytred написав:Пряма мова президента США: "Нам слід менше хвилюватися через Путіна, а більше – через банди мігрантів-ґвалтівників, наркобаронів, убивць і людей з психіатричних лікарень, які в'їжджають в нашу країну, щоб ми не стали такими, як Європа!".
Всесвітня Історія твориться на очах
Чекаємо нову громадянську війну - мігрантни проти старого американського світу. Нові "батьки-засновники" будуть латіноси та карибські чорношкірі
Ну а продолжение видели? Где его в конце зарезал Джокер из вселенной Нолана ? Вот как бы и наш на других фриков не нарвался , которые сменят и подхватят знамя Я по пятничной реакции подозреваю что общество далеко от нормализации
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 03 бер, 2025 22:53, всього редагувалось 1 раз.
Зеленський: "Нам потрібно зупинити війну й гарантувати безпеку. Працюємо разом з Америкою і з європейськими партнерами та дуже розраховуємо на підтримку Америки на шляху до миру. Мир потрібен – якомога швидше", – підсумував він. https://tsn.ua/politika/mir-potriben-ya ... 79335.html "Працюємо разом з Америкою"!
detroytred написав:Зеленський: "Нам потрібно зупинити війну й гарантувати безпеку. Працюємо разом з Америкою і з європейськими партнерами та дуже розраховуємо на підтримку Америки на шляху до миру. Мир потрібен – якомога швидше", – підсумував він. https://tsn.ua/politika/mir-potriben-ya ... 79335.html
"Працюємо разом з Америкою"!
Матриця...
Вы же видели новость которую я выкладывал утром?Он же верещал что до мира еще ОЧЕНЬ долго. Это он с утра на кумарах,а потом попустился или как?