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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1305113052130531305413055>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 74
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
27
Це загроза
15%
11
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 22:26

Білий дім вивчає плани зняття санкцій з рф, – Reuters

Держдепу та мінфіну поручено подати перелік санкцій, які можуть бути пом'якшені в рамках переговорів з рф щодо України
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 22:28

  pesikot написав:[

Ты теперь говори, чё и как там Лутник сказал
По-басурмански понимаешь или временная амнезия ? )

Тебе память отшибло что вчера Лутник сказал?
Так перечитай и пересмотри видео
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 22:29

Найджел Фарадж , лидер партии Reform UK, заявил, что Украина теперь согласилась подписать соглашение о минералах с США. Он сказал, что это приведет к тому, что тысячи американцев будут работать в Украине. Будет ли этого достаточно для формирования гарантии безопасности?

Стармер заявил, что одной лишь сделки по добыче полезных ископаемых будет недостаточно.
https://www.theguardian.com/politics/live/2025/mar/03/peter-mandelson-ukraine-donald-trump-volodymyr-zelenskyy-keir-starmer-uk-politics-live
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 22:30

  d44 написав:
  fox767676 написав:
  detroytred написав:Пряма мова президента США: "Нам слід менше хвилюватися через Путіна, а більше – через банди мігрантів-ґвалтівників, наркобаронів, убивць і людей з психіатричних лікарень, які в'їжджають в нашу країну, щоб ми не стали такими, як Європа!".

Всесвітня Історія твориться на очах
Чекаємо нову громадянську війну - мігрантни проти старого американського світу. Нові "батьки-засновники" будуть латіноси та карибські чорношкірі 8)

тема краха долара не розкрита
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 22:40

  fox767676 написав:
  барабашов написав:Путь Каддафи или путь Кеннеди - путь Башара явно не светит?


Кеннеди и даже Каддафи очень респектабельные господа по сравнению
Мне пятница вот что напомнила
Зображення

Хороший фильм
Мне понравился
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 22:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну а продолжение видели?
Где его в конце зарезал Джокер из вселенной Нолана ?
Вот как бы и наш на других фриков не нарвался , которые сменят и подхватят знамя
Я по пятничной реакции подозреваю что общество далеко от нормализации
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 03 бер, 2025 22:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 22:52

Зеленський:
"Нам потрібно зупинити війну й гарантувати безпеку. Працюємо разом з Америкою і з європейськими партнерами та дуже розраховуємо на підтримку Америки на шляху до миру. Мир потрібен – якомога швидше", – підсумував він.
https://tsn.ua/politika/mir-potriben-ya ... 79335.html
"Працюємо разом з Америкою"!

В той час Маск: ""Зеленский хочет вечной войны, бесконечной грабительской мясорубки. Это зло"
https://m.censor.net/ru/news/3539013/il ... -v-ukraine

Матриця...
Інформацію можна не взнавати.
Повний сюр...
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 03 бер, 2025 22:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 22:54

  detroytred написав:Зеленський:
"Нам потрібно зупинити війну й гарантувати безпеку. Працюємо разом з Америкою і з європейськими партнерами та дуже розраховуємо на підтримку Америки на шляху до миру. Мир потрібен – якомога швидше", – підсумував він.
https://tsn.ua/politika/mir-potriben-ya ... 79335.html

"Працюємо разом з Америкою"!

Матриця...


Вы же видели новость которую я выкладывал утром?Он же верещал что до мира еще ОЧЕНЬ долго.
Это он с утра на кумарах,а потом попустился или как?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 22:54

detroytred
С какой Америкой ? Южной , Северной, Центральной ? :mrgreen:
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 22:58

  fox767676 написав:detroytred
С какой Америкой ? Южной , Северной, Центральной ? :mrgreen:


Задней,как видимо.
Господар Вельзевула
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