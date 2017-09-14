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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13052130531305413055>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 74
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
27
Це загроза
15%
11
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 23:06

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий призначив розслідування трагедії на військовому полігоні і наголосив, що кожен «хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, – усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами».

Про це він повідомив у Фейсбуці.

«Трагедія на полігоні – це жахливий наслідок ворожого удару. Війна вимагає швидких рішень, відповідальності та нових стандартів безпеки, інакше ми втрачаємо більше, ніж маємо.

Від усього серця висловлюю найщиріші співчуття родинам загиблих, побратимам і всім, хто знав наших воїнів. Наразі триває розслідування обставин трагедії. Я особисто стежу за кожним кроком, щоб з’ясувати все посекундно. Бо мені теж болить. Бо зсередини розʼїдає гнів.»

Михайло Драпатий зазначив, що чекав на перші дані, щоб не бути голослівним, і тепер попереджає: «кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, – усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами.»

Командувач Сухопутних військ передбачає, що правду намагатимуться приховати в тумані бюрократії, але він цього не допустить – призначено незалежну перевірку за участі військової контррозвідки, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були названі і не змогли «відмазатися».

«Я вимагатиму найсуворішого покарання. Тих, хто роками війни продовжує халатно та формально виконувати свої обов’язки, тих, хто «затягує» військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих, – усі вони ганьблять Збройні Сил України.

Ми є свідками несвоєчасно ухвалених рішень і незасвоєних уроків. Закликаю ще і ще раз всіх генералів, офіцерів, сержантів та солдатів Сухопутних військ Збройних Сил України: ми повинні позбутися формалізму, бюрократії та легковажності. Кожен із нас несе відповідальність за життя своїх побратимів. І в бою, і в тилу.»
https://1zahid.com/info/drapatyj-pro-ud ... ovayetsya/
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 23:25

Дональд Трамп исключил возможность отмены в последнюю минуту тарифов для Канады и Мексики, которые он планирует ввести, заявив, что он позволит пошлинам вступить в силу в полночь.

«Не осталось места для Мексики или Канады», — заявил президент журналистам в Белом доме. «Тарифы, вы знаете, они уже установлены. Они вступают в силу завтра».

Трамп приказал ввести 25% импортные пошлины на все товары из Канады и Мексики, начиная с завтрашнего дня, а также увеличить тарифы на китайские товары до 20%. Объясняя пошлины, которые нарушат торговлю с крупнейшими партнерами Америки, Трамп сказал, что «в страну хлынуло огромное количество фентанила».
https://www.theguardian.com/us-news/live/2025/mar/03/us-politics-live-news-donald-trump-tariffs-canada-mexico-announced-commerce-secretary
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 23:29

Дональд Трамп заявил, что тайваньский полупроводниковый гигант TSMC инвестирует 165 млрд долларов в строительство новых заводов в США и создаст около тысяч новых рабочих мест.
........Министр торговли Говард Лютник утверждал, что администрация Трампа была более эффективна, чем администрация Байдена, в привлечении инвестиций в полупроводниковую промышленность благодаря использованию пошлин.

«При администрации Байдена TSMC получила грант в размере 6 млрд долларов, и это подтолкнуло их к строительству на 65 млрд долларов. Таким образом, Америка дала TSMC 10% денег на строительство здесь», — сказал Лютник.

«И теперь вы видите силу президентства Дональда Трампа, потому что TSMC, крупнейший производитель чипов в мире, приходит в Америку с инвестициями в размере 100 млрд долларов. И, конечно, это подкреплено тем фактом, что они могут прийти сюда, потому что могут избежать уплаты пошлин»
https://www.theguardian.com/us-news/live/2025/mar/03/us-politics-live-news-donald-trump-tariffs-canada-mexico-announced-commerce-secretary
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 23:35

Франция была разочарована с начала войны тем, что страны ЕС заказали только 22% своей военной техники из Европы, а большая ее часть поступила из США.
https://www.theguardian.com/world/2025/mar/03/uk-france-tensions-over-plan-to-seize-350bn-russia-assets-for-us-arms
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 23:39

  Господар Вельзевула написав:
  detroytred написав:Зеленський:
"Нам потрібно зупинити війну й гарантувати безпеку. Працюємо разом з Америкою і з європейськими партнерами та дуже розраховуємо на підтримку Америки на шляху до миру. Мир потрібен – якомога швидше", – підсумував він.
https://tsn.ua/politika/mir-potriben-ya ... 79335.html


Вы же видели новость которую я выкладывал утром?Он же верещал что до мира еще ОЧЕНЬ долго.
Это он с утра на кумарах,а потом попустился или как?

Лена дала хороший подзатыльник. Остальные (Макрон, Стармер и иже с ними) вежливо попросили.
  prodigy написав:трамп став посміховиськом всюди окрім України (верніше деяких "журналістов, політичних оглядачів/військових експертів)..

Завтра дізнаємось, скільки це коштуватиме Україні.
  pesikot написав:

"Завтра будет важный вечер": Трамп сделал новое заявление о войне в Украине
"Единственный президент, который не отдал ни одного куска украинской земли путинской России, - это Дональд Дж. Трамп. Помните об этом, когда слабые и неэффективные демократы критикуют, а фейковые СМИ с радостью распространяют любые их слова!" - написал он.
[/quote]

Было бы смешно, если б не было так грустно.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 23:48

  fler написав:Было бы смешно, если б не было так грустно.

Ви там в отих вищих єшєлонах обертаєтесь. Один експерт базікає начебто там нагорі вже всі здогадуються-знають про сценарій та ймовірний ітог; для чого і чому оті миротворці (вже навіть Туреччина хоче миротворчити... Ердоган з парасолькою - картина олією).

Брехня?

Хоча пазли є:
- миротворці апріорі після встановлення перемир'я-миру
- рфія висуває вимоги по Запоріжжю та Херсону
- ні на які терпоступки влада не збирається йти
- то яке зупинення війни може проглядатися в перспективі? Ніякого
- то до чого про отих миротворців говорять?
- про які вибори восени 2025 сказав Порошенко?
- ну і так ще ряд дрібничок-чуток.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 00:10

руководитель Украины уже договорился и порешал

Угоду про копалини підпишуть у найкоротші терміни, – республіканець Брайан Фіцпатрік після розмови із Єрмаком

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Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 00:18

  Xenon написав:руководитель Украины уже договорился и порешал

Угоду про копалини підпишуть у найкоротші терміни, – республіканець Брайан Фіцпатрік після розмови із Єрмаком

Зображення

А Волтц отаке видає:
*Радник Дональда Трампа Майк Волтц в ефірі CNN заявив, що США не можуть домогтися від України ясності щодо територіальних поступок заради досягнення миру.

За його словами, такі поступки стають «очевидними» в рамках мирного врегулювання конфлікту.

Волтц підкреслив, що Україна, своєю чергою, може розраховувати на постійні гарантії безпеки від Європи, якщо погодиться на територіальні компроміси.
Більше інформації на порталі Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/75452 ... a_-_uoltts
Де ключове - саме про зв'язку терпоступок і миру.


І це тільки про нашу сторону.
А що там стосовно домовляння Трампа з рфією взагалі темний ліс.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 00:28

Рада опублікувала звернення до Трампа, Конгресу та народу Сполучених Штатів.

Ключове зі звернення:

Український народ хоче миру більше за всіх інших і вірить, що особиста роль Трампа та його миротворчі зусилля будуть вирішальними у швидкому припиненні бойових дій;
Рада вітає ініціативи Трампа у запуску переговорного процесу;
ВРУ наголошує на необхідності подальшого розвитку стратегічного партнерства зі США, особливо у сфері розробки корисних копалин;
Україна має залишитися незалежною та суверенною державою, а український народ – вільним і непокореним.
Цікаво, що текст документа наразі доступний лише англійською мовою.
Більше інформації на порталі Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/75474 ... chal_tramp

Єслі шо, то я навсяк випадок спитаю -- може це якісь мутні сайти Атикор, Цензор?
Може кому не влом перевірити на сайті ВРУ є таке? Бо я вже на вихід))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 00:43

  detroytred написав:Може кому не влом перевірити на сайті ВРУ є таке? Бо я вже на вихід))

https://www.rada.gov.ua/en/news/News/to ... 59373.html
Xenon
 
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