Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий призначив розслідування трагедії на військовому полігоні і наголосив, що кожен «хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, – усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами».
Про це він повідомив у Фейсбуці.
«Трагедія на полігоні – це жахливий наслідок ворожого удару. Війна вимагає швидких рішень, відповідальності та нових стандартів безпеки, інакше ми втрачаємо більше, ніж маємо.
Від усього серця висловлюю найщиріші співчуття родинам загиблих, побратимам і всім, хто знав наших воїнів. Наразі триває розслідування обставин трагедії. Я особисто стежу за кожним кроком, щоб з’ясувати все посекундно. Бо мені теж болить. Бо зсередини розʼїдає гнів.»
Михайло Драпатий зазначив, що чекав на перші дані, щоб не бути голослівним, і тепер попереджає: «кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, – усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами.»
Командувач Сухопутних військ передбачає, що правду намагатимуться приховати в тумані бюрократії, але він цього не допустить – призначено незалежну перевірку за участі військової контррозвідки, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були названі і не змогли «відмазатися».
«Я вимагатиму найсуворішого покарання. Тих, хто роками війни продовжує халатно та формально виконувати свої обов’язки, тих, хто «затягує» військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих, – усі вони ганьблять Збройні Сил України.
Ми є свідками несвоєчасно ухвалених рішень і незасвоєних уроків. Закликаю ще і ще раз всіх генералів, офіцерів, сержантів та солдатів Сухопутних військ Збройних Сил України: ми повинні позбутися формалізму, бюрократії та легковажності. Кожен із нас несе відповідальність за життя своїх побратимів. І в бою, і в тилу.» https://1zahid.com/info/drapatyj-pro-ud ... ovayetsya/
Дональд Трамп исключил возможность отмены в последнюю минуту тарифов для Канады и Мексики, которые он планирует ввести, заявив, что он позволит пошлинам вступить в силу в полночь.
«Не осталось места для Мексики или Канады», — заявил президент журналистам в Белом доме. «Тарифы, вы знаете, они уже установлены. Они вступают в силу завтра».
Трамп приказал ввести 25% импортные пошлины на все товары из Канады и Мексики, начиная с завтрашнего дня, а также увеличить тарифы на китайские товары до 20%. Объясняя пошлины, которые нарушат торговлю с крупнейшими партнерами Америки, Трамп сказал, что «в страну хлынуло огромное количество фентанила».
Дональд Трамп заявил, что тайваньский полупроводниковый гигант TSMC инвестирует 165 млрд долларов в строительство новых заводов в США и создаст около тысяч новых рабочих мест. ........Министр торговли Говард Лютник утверждал, что администрация Трампа была более эффективна, чем администрация Байдена, в привлечении инвестиций в полупроводниковую промышленность благодаря использованию пошлин.
«При администрации Байдена TSMC получила грант в размере 6 млрд долларов, и это подтолкнуло их к строительству на 65 млрд долларов. Таким образом, Америка дала TSMC 10% денег на строительство здесь», — сказал Лютник.
«И теперь вы видите силу президентства Дональда Трампа, потому что TSMC, крупнейший производитель чипов в мире, приходит в Америку с инвестициями в размере 100 млрд долларов. И, конечно, это подкреплено тем фактом, что они могут прийти сюда, потому что могут избежать уплаты пошлин»
detroytred написав:Зеленський: "Нам потрібно зупинити війну й гарантувати безпеку. Працюємо разом з Америкою і з європейськими партнерами та дуже розраховуємо на підтримку Америки на шляху до миру. Мир потрібен – якомога швидше", – підсумував він. https://tsn.ua/politika/mir-potriben-ya ... 79335.html
Вы же видели новость которую я выкладывал утром?Он же верещал что до мира еще ОЧЕНЬ долго. Это он с утра на кумарах,а потом попустился или как?
Лена дала хороший подзатыльник. Остальные (Макрон, Стармер и иже с ними) вежливо попросили.
prodigy написав:трамп став посміховиськом всюди окрім України (верніше деяких "журналістов, політичних оглядачів/військових експертів)..
Завтра дізнаємось, скільки це коштуватиме Україні.
"Единственный президент, который не отдал ни одного куска украинской земли путинской России, - это Дональд Дж. Трамп. Помните об этом, когда слабые и неэффективные демократы критикуют, а фейковые СМИ с радостью распространяют любые их слова!" - написал он.
fler написав:Было бы смешно, если б не было так грустно.
Ви там в отих вищих єшєлонах обертаєтесь. Один експерт базікає начебто там нагорі вже всі здогадуються-знають про сценарій та ймовірний ітог; для чого і чому оті миротворці (вже навіть Туреччина хоче миротворчити... Ердоган з парасолькою - картина олією).
Брехня?
Хоча пазли є: - миротворці апріорі після встановлення перемир'я-миру - рфія висуває вимоги по Запоріжжю та Херсону - ні на які терпоступки влада не збирається йти - то яке зупинення війни може проглядатися в перспективі? Ніякого - то до чого про отих миротворців говорять? - про які вибори восени 2025 сказав Порошенко? - ну і так ще ряд дрібничок-чуток.
Xenon написав:руководитель Украины уже договорился и порешал
Угоду про копалини підпишуть у найкоротші терміни, – республіканець Брайан Фіцпатрік після розмови із Єрмаком
А Волтц отаке видає: *Радник Дональда Трампа Майк Волтц в ефірі CNN заявив, що США не можуть домогтися від України ясності щодо територіальних поступок заради досягнення миру.
За його словами, такі поступки стають «очевидними» в рамках мирного врегулювання конфлікту.
Волтц підкреслив, що Україна, своєю чергою, може розраховувати на постійні гарантії безпеки від Європи, якщо погодиться на територіальні компроміси. Більше інформації на порталі Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/75452 ... a_-_uoltts Де ключове - саме про зв'язку терпоступок і миру.
І це тільки про нашу сторону. А що там стосовно домовляння Трампа з рфією взагалі темний ліс.
Рада опублікувала звернення до Трампа, Конгресу та народу Сполучених Штатів.
Ключове зі звернення:
Український народ хоче миру більше за всіх інших і вірить, що особиста роль Трампа та його миротворчі зусилля будуть вирішальними у швидкому припиненні бойових дій; Рада вітає ініціативи Трампа у запуску переговорного процесу; ВРУ наголошує на необхідності подальшого розвитку стратегічного партнерства зі США, особливо у сфері розробки корисних копалин; Україна має залишитися незалежною та суверенною державою, а український народ – вільним і непокореним. Цікаво, що текст документа наразі доступний лише англійською мовою. Більше інформації на порталі Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/75474 ... chal_tramp
Єслі шо, то я навсяк випадок спитаю -- може це якісь мутні сайти Атикор, Цензор? Може кому не влом перевірити на сайті ВРУ є таке? Бо я вже на вихід))