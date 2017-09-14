Додано: Пон 03 бер, 2025 23:06

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий призначив розслідування трагедії на військовому полігоні і наголосив, що кожен «хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, – усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами».Про це він повідомив у Фейсбуці.«Трагедія на полігоні – це жахливий наслідок ворожого удару. Війна вимагає швидких рішень, відповідальності та нових стандартів безпеки, інакше ми втрачаємо більше, ніж маємо.Від усього серця висловлюю найщиріші співчуття родинам загиблих, побратимам і всім, хто знав наших воїнів. Наразі триває розслідування обставин трагедії. Я особисто стежу за кожним кроком, щоб з’ясувати все посекундно. Бо мені теж болить. Бо зсередини розʼїдає гнів.»Михайло Драпатий зазначив, що чекав на перші дані, щоб не бути голослівним, і тепер попереджає: «кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, – усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами.»Командувач Сухопутних військ передбачає, що правду намагатимуться приховати в тумані бюрократії, але він цього не допустить – призначено незалежну перевірку за участі військової контррозвідки, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були названі і не змогли «відмазатися».«Я вимагатиму найсуворішого покарання. Тих, хто роками війни продовжує халатно та формально виконувати свої обов’язки, тих, хто «затягує» військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих, – усі вони ганьблять Збройні Сил України.Ми є свідками несвоєчасно ухвалених рішень і незасвоєних уроків. Закликаю ще і ще раз всіх генералів, офіцерів, сержантів та солдатів Сухопутних військ Збройних Сил України: ми повинні позбутися формалізму, бюрократії та легковажності. Кожен із нас несе відповідальність за життя своїх побратимів. І в бою, і в тилу.»