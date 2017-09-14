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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13052130531305413055

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 74
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
27
Це загроза
15%
11
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 00:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ропа ПА68.5 але Трамп рєдіска качає в заболотний бюджет :shock:
https://stooq.pl/q/?s=cl.f
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 01:09

  flyman написав:Ропа ПА68.5 але Трамп рєдіска качає в заболотний бюджет :shock:
https://stooq.pl/q/?s=cl.f


У кого нема дислексіі і знає більше ніж куракалпакську мову, зможе знайти справжні причини падіння. Інші - співають пісні Трампу

https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/7477.htm



Некоторые члены ОПЕК не могли ждать до апреля.

ОАЭ февральское производство на 500+kbd сверх квоты

Казахстанское производство на 300+kbd сверх квоты

Ирак, на 200+kbd сверх квоты

Нигерия (не ограничена) +150kbd.. Они просто выходят чистыми. Эти бочки все труднее спрятать

Имеется ввиду что качать начали уже в феврале. Поэтому сегодняшнее заявление ОПЕК это формальность.

Теперь пойдёт насыщение рынка.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 01:31

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что он «не говорил» о приостановке военной помощи Украине после встречи с Владимиром Зеленским. «Посмотрим, что будет дальше», — сказал президент.

Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник вечером представит обновленную информацию о сделке по минеральным ресурсам с Украиной, а также сказал, что президент Украины Владимир Зеленский должен быть более признателен за поддержку Вашингтона.

«Я просто думаю, что он должен быть более признателен», — сказал Трамп журналистам.

Отвечая на вопрос о сделке по добыче полезных ископаемых в Украине, Трамп сказал: «Я дам вам знать завтра вечером».

https://www.bbc.com/russian/live/cp8l5xy84e8t
ЛАД
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