Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что он «не говорил» о приостановке военной помощи Украине после встречи с Владимиром Зеленским. «Посмотрим, что будет дальше», — сказал президент.
Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник вечером представит обновленную информацию о сделке по минеральным ресурсам с Украиной, а также сказал, что президент Украины Владимир Зеленский должен быть более признателен за поддержку Вашингтона.
«Я просто думаю, что он должен быть более признателен», — сказал Трамп журналистам.
Отвечая на вопрос о сделке по добыче полезных ископаемых в Украине, Трамп сказал: «Я дам вам знать завтра вечером».