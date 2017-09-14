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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1305713058130591306013061 ... 13065>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 74
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
27
Це загроза
15%
11
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 10:42

  prodigy написав:
  Banderlog написав:концепція устаріла) зара це підніме конкурентність внутрішнього виробника, буде стимулювати імпортозаміщення


звісно, що пошліни спрацюють в мінус, внутрішнього виробника немає,
ти був в США хоч раз? там в магазинах(маркет плейсах, молах) американських товарів менше 20% (обув, одяг -китай/Мексика/Бразилія, гаджети-99% Китай, батарейки/повербанки-частково Мексика,частково Китай, їжа -80% місцева, соки зроблені в США (з концентрату (з Бразилії, і Еквадору, Нікарагуа), автомобілі: заводи Lexus/Hyundai та інше в США, якщо є можливість -подивися на ціни в Автошоу 2024 в Маямі (немає авто дешевше 55-60тис), в середньому 75-90тис(це американські)
продаватися такі авто не будуть, чому? обмаль грошей, народ навіть в США буде купувати китайців або їздити на 10 річних

пс Tesla Y 2025 ціна в Китаї 39950, ціна в США 55000

https://www.youtube.com/watch?v=NJEGvMG9l8U

А якщо пошліни не всім?
На корейські і т.д. пошліни підвищать?
Точно на "соки" Бразилії, Нікарагуа, Еквадору підвищить теж?

Трамп не ідіот...
І тим паче сам бізнесмен. Ще й успішний наче.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 10:44

  Василь-Рівне написав:
  холява написав:кордонів , бо тут більш робити нема чого .
Деякі напишуть шо у кішені при перетину кордона не заглядати .

Я тут напевне самий неформатний, бо наразі за кордоном, але в п'ятницю буду знову перетинати кордон - повертаючись в Україну :shock:


Ото вас Бетон з долярчиком не схвале ....
холява
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 10:45

  Banderlog написав:
  prodigy написав:


Що робити нам? Донатити на дрони і реби(щоб фронт тримався до НР як мінімум),
а де пункти, що вам треба донатити на зарплатний фонд зсу, чи вступати в добровільні загони сприянню бусифікації?


зарплатній фонд ЗСУ(в тому числі)-ця стаття бюджету (який складається з податків громадян, бизнеса і часткова від економічної домоги (мвф, та інше)

добровільні загони ? ти там щось таке вживаєш? завязуй з цим, погано закінчишь
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 10:45

  prodigy написав:
  Banderlog написав:концепція устаріла) зара це підніме конкурентність внутрішнього виробника, буде стимулювати імпортозаміщення


звісно, що пошліни спрацюють в мінус, внутрішнього виробника немає,
ти був в США хоч раз? там в магазинах(маркет плейсах, молах) американських товарів менше 20% (обув, одяг -китай/Мексика/Бразилія, гаджети-99% Китай, батарейки/повербанки-частково Мексика,частково Китай, їжа -80% місцева, соки зроблені в США (з концентрату (з Бразилії, і Еквадору, Нікарагуа), автомобілі: заводи Lexus/Hyundai та інше в США, якщо є можливість -подивися на ціни в Автошоу 2024 в Маямі (немає авто дешевше 55-60тис), в середньому 75-90тис(це американські)
продаватися такі авто не будуть, чому? обмаль грошей, народ навіть в США буде купувати китайців або їздити на 10 річних

пс Tesla Y 2025 ціна в Китаї 39950, ціна в США 55000

https://www.youtube.com/watch?v=NJEGvMG9l8U
не був, но в мене купа друзів і родичів там.
Народ голосував за програму трампа по поверненню виробництва в штати і це важливіше для нього ніж допомога Україні. За демократів голосують ті хто не хоче працювати і заробляти сам.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 10:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Ото вас Бетон з долярчиком не схвале ....

100% та долярчику людина яка херачить батареї для дронів 24\7 це ворог у якого бізнес на крові
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 10:48

  prodigy написав:хтось досі чекає на рпв?


Ні!
Тут всі виключно самураї.

Чекають перемоги не тільки над оркостаном, але і над Штатами.
Бо потужні.

Тільки нюанс -- битися серед всіх самураїв пішли тільки бандерлоги, фріізи, успіхи, саші і т.д.
Всі інші самураї допомагають.
Хоча на фронті опупенний некомплект.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 10:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:І тим паче сам бізнесмен. Ще й успішний наче.


звісно, що успіх ходе за ним , 6 банкротств трампа, ні не знали?

https://nv.ua/world/countries/donald-tramp-biografiya-prezidenta-ssha-detali-o-biznese-lichnoy-zhizni-i-ego-foto-50481902.html


шутка в сша:
найшвидший спосіб отримати громадянство -вийти заміж за трампа :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 10:55

  prodigy написав:
  Banderlog написав:
  prodigy написав:


Що робити нам? Донатити на дрони і реби(щоб фронт тримався до НР як мінімум),
а де пункти, що вам треба донатити на зарплатний фонд зсу, чи вступати в добровільні загони сприянню бусифікації?


зарплатній фонд ЗСУ(в тому числі)-ця стаття бюджету (який складається з податків громадян, бизнеса і часткова від економічної домоги (мвф, та інше)

добровільні загони ? ти там щось таке вживаєш? завязуй з цим, погано закінчишь
мені воно не цікаво з чого воно складається. Понятно, що платять мало, тому народі і розбігається. Чи мотивація грошима тут не умєстна? Бо в армії патріоти яких гроші не цікавлять?)))
а чому військові мають бігати за ухилянтами самі? Нізя вивести на вулиці дружинників? Хіба населення не має сприяти? Бабка може дрон банкою з квашеними огірками збити, а довбануть ухилянта чи сзч електрошокером в шию то ніяк? :lol:
І щось не чутно про терміни демобілізації. Ви за який срок виступаєте? 3 роки, 5, пожизнєнно?
Цікава позиція, а давайте ще на дрони скинемось щоб люди ще рік в окопах просиділи, мож на той рік вже пришлете свіжих?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 11:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Цікава позиція, а давайте ще на дрони скинемось щоб люди ще рік в окопах просиділи, мож на той рік вже пришлете свіжих?
Denik же з війни писав, що сакральна жертва ніякі не люди а дрони. Виходить все добре
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 11:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх

Є нормальні чиє життя в тилу- кардинально відрізняється від тобою описаного
Якщо 55% ВСІЄЇ зброї на фронті виготовлено в Україні+ 50млрд грн +/- задоначено в рік - то хто це робить
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