Banderlog написав:концепція устаріла) зара це підніме конкурентність внутрішнього виробника, буде стимулювати імпортозаміщення
звісно, що пошліни спрацюють в мінус, внутрішнього виробника немає, ти був в США хоч раз? там в магазинах(маркет плейсах, молах) американських товарів менше 20% (обув, одяг -китай/Мексика/Бразилія, гаджети-99% Китай, батарейки/повербанки-частково Мексика,частково Китай, їжа -80% місцева, соки зроблені в США (з концентрату (з Бразилії, і Еквадору, Нікарагуа), автомобілі: заводи Lexus/Hyundai та інше в США, якщо є можливість -подивися на ціни в Автошоу 2024 в Маямі (немає авто дешевше 55-60тис), в середньому 75-90тис(це американські) продаватися такі авто не будуть, чому? обмаль грошей, народ навіть в США буде купувати китайців або їздити на 10 річних
пс Tesla Y 2025 ціна в Китаї 39950, ціна в США 55000
Banderlog написав:концепція устаріла) зара це підніме конкурентність внутрішнього виробника, буде стимулювати імпортозаміщення
звісно, що пошліни спрацюють в мінус, внутрішнього виробника немає, ти був в США хоч раз? там в магазинах(маркет плейсах, молах) американських товарів менше 20% (обув, одяг -китай/Мексика/Бразилія, гаджети-99% Китай, батарейки/повербанки-частково Мексика,частково Китай, їжа -80% місцева, соки зроблені в США (з концентрату (з Бразилії, і Еквадору, Нікарагуа), автомобілі: заводи Lexus/Hyundai та інше в США, якщо є можливість -подивися на ціни в Автошоу 2024 в Маямі (немає авто дешевше 55-60тис), в середньому 75-90тис(це американські) продаватися такі авто не будуть, чому? обмаль грошей, народ навіть в США буде купувати китайців або їздити на 10 річних
пс Tesla Y 2025 ціна в Китаї 39950, ціна в США 55000
не був, но в мене купа друзів і родичів там. Народ голосував за програму трампа по поверненню виробництва в штати і це важливіше для нього ніж допомога Україні. За демократів голосують ті хто не хоче працювати і заробляти сам.
Що робити нам? Донатити на дрони і реби(щоб фронт тримався до НР як мінімум),
а де пункти, що вам треба донатити на зарплатний фонд зсу, чи вступати в добровільні загони сприянню бусифікації?
зарплатній фонд ЗСУ(в тому числі)-ця стаття бюджету (який складається з податків громадян, бизнеса і часткова від економічної домоги (мвф, та інше)
добровільні загони ? ти там щось таке вживаєш? завязуй з цим, погано закінчишь
мені воно не цікаво з чого воно складається. Понятно, що платять мало, тому народі і розбігається. Чи мотивація грошима тут не умєстна? Бо в армії патріоти яких гроші не цікавлять?))) а чому військові мають бігати за ухилянтами самі? Нізя вивести на вулиці дружинників? Хіба населення не має сприяти? Бабка може дрон банкою з квашеними огірками збити, а довбануть ухилянта чи сзч електрошокером в шию то ніяк? І щось не чутно про терміни демобілізації. Ви за який срок виступаєте? 3 роки, 5, пожизнєнно? Цікава позиція, а давайте ще на дрони скинемось щоб люди ще рік в окопах просиділи, мож на той рік вже пришлете свіжих?