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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1305813059130601306113062 ... 13065>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 74
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
27
Це загроза
15%
11
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 11:23

  detroytred написав:Хоча на фронті опупенний некомплект.


которому способствуют опупенные наши командиры (вспоминая свежий прилет по учебке :((( и наши мудрейшие и честнейшие от власти.
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 11:26

❗️Зеленський не планує вибачатися перед Трампом або висловлювати жаль щодо того, що сталося в Овальному кабінеті, – BBC.

.
❗️Зеленський готовий виконати одну з вимог Трампа – підписати угоду про корисні копалини, яка надасть США доступ до деяких природних ресурсів України, – BBC.

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c70e65e8p51o
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 11:28

Як управляти бюджетом під час військової служби та після повернення

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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 11:35

  Xenon написав:
❗️Зеленський не планує вибачатися перед Трампом або висловлювати жаль щодо того, що сталося в Овальному кабінеті, – BBC.

.
❗️Зеленський готовий виконати одну з вимог Трампа – підписати угоду про корисні копалини, яка надасть США доступ до деяких природних ресурсів України, – BBC.

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c70e65e8p51o

Очередной "намек"
Зеленський має виїхати в нейтральну країну та піти з поста президента, — Маск

и результат "ой, непонятно вы выражаетесь"
Постачання американської військової допомоги Україні припинилися сьогодні о 3:30 за київським часом, — Reuters
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2
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 11:42

Еврокомиссия намерена привлечь €150 млрд в виде кредитов для производства средств ПВО и оружия для Украины, заявила фон дер Ляйен.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 11:55

  Xenon написав:
Еврокомиссия намерена привлечь €150 млрд в виде кредитов для производства средств ПВО и оружия для Украины, заявила фон дер Ляйен.

А були часи :roll: У 1917 році тільки Франція виробляла біля мільона 155 снарядів в місяць... Але витрачала 70% усього бюджету країни на військові потреби
d44
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 12:02

  d44 написав:А були часи
Это надо быть Черчиллем, чтобы в Белом доме быть не в костюме. Он мог себе это позволить.

Черчилль после краха Дарданелльской операции, также известной как Галлиполийское сражение, где за все время операции погибло более трехсот тысяч военных Британской империи и Франции, как инициатор операции был вынужден уйти в отставку.

В звании капитана в ноябре 1915 года присоединился к Королевскому шотландскому стрелковому полку на Западном фронте, где прослужил шесть месяцев.

По сути, пошел на ноль. Воевал по-настоящему, иногда – сидя в залитом водой окопе, по колено в грязи, говне и крови.

Только в 1917 году он вернулся в правительство под руководством Дэвида Ллойд Джорджа. А в большую политику – лишь значительно позже окончания войны.

Это надо быть настоящим Черчиллем, чтобы после провала операции самому уйти в пехоту и там смывать кровь погибших солдат окопной грязью и испражнениями. Он так решил. Потому как считал себя виновным в провале операции. Его выбор достоин уважения.

Он отвоевал и вернулся в политику. Носить военную униформу мог по праву.

Но больше всего мы помним и знаем сэра Уинстона в его великолепном костюме, заказанном им на Регент стрит у известного лондонского портного. Тоже рыцаря, сэра Реджинальда Плоппера.

Это нужно быть Черчиллем, по-настоящему. Тот случай, когда фигура масштабнее упаковки. Никаких аллюзий, просто факты.

Кстати, на официальной церемонии в Белом доме Черчилль был все-таки в костюме. И даже при бабочке.

Зображення
Зображення
«Для возобновления переговоров между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским украинскому лидеру необходимо выполнить три условия.

Белый дом хочет услышать, что Зеленский сожалеет о произошедшем на встрече в Овальном кабинете 28 февраля, также президент Украины должен быть готов подписать сделку по минералам и принимать участие в мирных переговорах».

«Я думаю, мы не просим слишком много», — подчеркнул Уолтц.

То есть уже просим и не извинится (apologize), — а хотя бы выразить сожаление (regret).
Итак, Зеленский теперь проблема для Трампа и Маска. Эти двое поняли, что договориться не сильно получится. Еще один такой пламенный раунд переговоров – и Трампа натурально хватил Кондратий. Дональд, весь красный, срочно вылетел во Флориду для самоуспокоения на пляже, после встречи с Зеленским.

Зеленский теперь для них проблема и раздражитель. По мнению этих двоих, с ним дело сдохло, мясо из котлет не восстановишь. Больше говорить они с ним не станут. Пока что.

Последний шанс «исправить ситуацию» Зеленскому дали в эфире FoxNews. Мол, кайся и молись! А тот услышал «Карлсон и Малыш», и потому все сделал опять по-своему. Даже на наводящий вопрос ведущего, не хотел бы он вернутся в Белый дом, Зеленский ответил отрицательно.

Это было воспринято финалом всяких дискуссий по данной теме. Трудности перевода с дипломатического на нормальный язык, не иначе как.

Вероятно, Трамп будет теперь всеми силами убирать Зеленского от власти в Украине. Хотим мы этого или не хотим – но Зеленский, по мнению Трампа, просроченный. Да и еще и не планирует извиняться. О как.

Но еще есть шанс, что в Белом доме пойдет стычка аппаратчиков. Все-таки встречу себе в актив записать крайне сложно. Кто-то виноват, не так ли? Не главные актеры же, правда? Я бы и это со счетов не списывал, на самом деле.

Что теперь будет? Из плохого – думаю, пока что самолетов из США нам не видать. Увеличения поставок тоже. Большая часть Европы реально сможет помогать не ранее 2026 года. Британцы это в своем парламенте тоже обсудили. Раньше не смогут.

Из хорошего. Консолидация ЕС, помощь от ЕС. Отказать полностью в помощи у Трампа не выйдет, антирейтинг его растет. Часть Европы может уже сейчас закрыть вопросы по вооружениям. Так что нам хватит в таком режиме еще воевать до августа.

Прогнуть ни у одной из сторон друг друга не получилось. Уговорить тоже. Так что, пока рыжий думает, давайте думать о своей оборонке. О ней, вообще-то, и раньше думать следовало бы. Так, на всякий случай.
Трамп тоже покидает Белый дом и летит во Флориду.

Перед отъездом он дал несколько комментариев журналистам:

Встреча с Зеленским «не задалась».

Президент Украины перестарался.

США не хотят играть в игры.
(А кто постоянно про карты говорил? Прим ред.)

А Зеленский хочет драться, драться, драться.

Чтобы возобновить переговоры, он обязан сказать, что хочет заключить мир, но пока не похож на человека, который готов это сделать.

В 1:00 по Киеву выйдет на FoxNews большое интервью Зеленского.

Больше полутора десятка твитов с поддержкой Украины появилось на официальной страничке Зеленского от глав других стран. Под каждым твиттом Зеленский написал «Спасибо за поддержку».

Reuters предположило, что это своеобразный ответ вице-президенту США Вэнсу, который упрекнул сегодня Зеленского что тот не благодарил Америку за помощь.

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 12:17

  d44 написав:
  Xenon написав:
Еврокомиссия намерена привлечь €150 млрд в виде кредитов для производства средств ПВО и оружия для Украины, заявила фон дер Ляйен.

А були часи :roll: У 1917 році тільки Франція виробляла біля мільона 155 снарядів в місяць... Але витрачала 70% усього бюджету країни на військові потреби

і їли морожену брюкву
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 12:20

  Господар Вельзевула написав:
  _Mykola_ написав:Щось у мене впевненість, що повномасштабки просто не було б, якби був президентом будь-хто інший. При По були б безкінечні перемовини, але війну він отпетляв би, може і не зовсім приємними перемовинами і втратами (і значно меншими ніж зараз), але отпетляв... :mrgreen:


Это очевидно,как ясный день. Причем нажарил-проголосовали-то за "перестать стрелять"- а потом клац- и мышеловка захлопнулась. А против Петра голосовали,потому что он задолбал своей вирой мовой армией.
Петро,прости. Тебе сейчас плохо,а нам вообще вилы.

не нам а Вам! Но, не розкисати!
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Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 12:20

  Wirująświatła написав:
  d44 написав:А були часи
Это надо быть Черчиллем, чтобы в Белом доме быть не в костюме. Он мог себе это позволить.

Черчилль после краха Дарданелльской операции, также известной как Галлиполийское сражение, где за все время операции погибло более трехсот тысяч военных Британской империи и Франции, как инициатор операции был вынужден уйти в отставку.

В звании капитана в ноябре 1915 года присоединился к Королевскому шотландскому стрелковому полку на Западном фронте, где прослужил шесть месяцев.

По сути, пошел на ноль. Воевал по-настоящему, иногда – сидя в залитом водой окопе, по колено в грязи, говне и крови.

Только в 1917 году он вернулся в правительство под руководством Дэвида Ллойд Джорджа. А в большую политику – лишь значительно позже окончания войны.

Это надо быть настоящим Черчиллем, чтобы после провала операции самому уйти в пехоту и там смывать кровь погибших солдат окопной грязью и испражнениями. Он так решил. Потому как считал себя виновным в провале операции. Его выбор достоин уважения.

Он отвоевал и вернулся в политику. Носить военную униформу мог по праву.

Но больше всего мы помним и знаем сэра Уинстона в его великолепном костюме, заказанном им на Регент стрит у известного лондонского портного. Тоже рыцаря, сэра Реджинальда Плоппера.

Это нужно быть Черчиллем, по-настоящему. Тот случай, когда фигура масштабнее упаковки. Никаких аллюзий, просто факты.

Кстати, на официальной церемонии в Белом доме Черчилль был все-таки в костюме. И даже при бабочке.

Зображення
Зображення
«Для возобновления переговоров между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским украинскому лидеру необходимо выполнить три условия.

Белый дом хочет услышать, что Зеленский сожалеет о произошедшем на встрече в Овальном кабинете 28 февраля, также президент Украины должен быть готов подписать сделку по минералам и принимать участие в мирных переговорах».

«Я думаю, мы не просим слишком много», — подчеркнул Уолтц.

То есть уже просим и не извинится (apologize), — а хотя бы выразить сожаление (regret).
Итак, Зеленский теперь проблема для Трампа и Маска. Эти двое поняли, что договориться не сильно получится. Еще один такой пламенный раунд переговоров – и Трампа натурально хватил Кондратий. Дональд, весь красный, срочно вылетел во Флориду для самоуспокоения на пляже, после встречи с Зеленским.

Зеленский теперь для них проблема и раздражитель. По мнению этих двоих, с ним дело сдохло, мясо из котлет не восстановишь. Больше говорить они с ним не станут. Пока что.

Последний шанс «исправить ситуацию» Зеленскому дали в эфире FoxNews. Мол, кайся и молись! А тот услышал «Карлсон и Малыш», и потому все сделал опять по-своему. Даже на наводящий вопрос ведущего, не хотел бы он вернутся в Белый дом, Зеленский ответил отрицательно.

Это было воспринято финалом всяких дискуссий по данной теме. Трудности перевода с дипломатического на нормальный язык, не иначе как.

Вероятно, Трамп будет теперь всеми силами убирать Зеленского от власти в Украине. Хотим мы этого или не хотим – но Зеленский, по мнению Трампа, просроченный. Да и еще и не планирует извиняться. О как.

Но еще есть шанс, что в Белом доме пойдет стычка аппаратчиков. Все-таки встречу себе в актив записать крайне сложно. Кто-то виноват, не так ли? Не главные актеры же, правда? Я бы и это со счетов не списывал, на самом деле.

Что теперь будет? Из плохого – думаю, пока что самолетов из США нам не видать. Увеличения поставок тоже. Большая часть Европы реально сможет помогать не ранее 2026 года. Британцы это в своем парламенте тоже обсудили. Раньше не смогут.

Из хорошего. Консолидация ЕС, помощь от ЕС. Отказать полностью в помощи у Трампа не выйдет, антирейтинг его растет. Часть Европы может уже сейчас закрыть вопросы по вооружениям. Так что нам хватит в таком режиме еще воевать до августа.

Прогнуть ни у одной из сторон друг друга не получилось. Уговорить тоже. Так что, пока рыжий думает, давайте думать о своей оборонке. О ней, вообще-то, и раньше думать следовало бы. Так, на всякий случай.
Трамп тоже покидает Белый дом и летит во Флориду.

Перед отъездом он дал несколько комментариев журналистам:

Встреча с Зеленским «не задалась».

Президент Украины перестарался.

США не хотят играть в игры.
(А кто постоянно про карты говорил? Прим ред.)

А Зеленский хочет драться, драться, драться.

Чтобы возобновить переговоры, он обязан сказать, что хочет заключить мир, но пока не похож на человека, который готов это сделать.

В 1:00 по Киеву выйдет на FoxNews большое интервью Зеленского.

Больше полутора десятка твитов с поддержкой Украины появилось на официальной страничке Зеленского от глав других стран. Под каждым твиттом Зеленский написал «Спасибо за поддержку».

Reuters предположило, что это своеобразный ответ вице-президенту США Вэнсу, который упрекнул сегодня Зеленского что тот не благодарил Америку за помощь.


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