Это надо быть Черчиллем, чтобы в Белом доме быть не в костюме. Он мог себе это позволить.Черчилль после краха Дарданелльской операции, также известной как Галлиполийское сражение, где за все время операции погибло более трехсот тысяч военных Британской империи и Франции, как инициатор операции был вынужден уйти в отставку.В звании капитана в ноябре 1915 года присоединился к Королевскому шотландскому стрелковому полку на Западном фронте, где прослужил шесть месяцев.По сути, пошел на ноль. Воевал по-настоящему, иногда – сидя в залитом водой окопе, по колено в грязи, говне и крови.Только в 1917 году он вернулся в правительство под руководством Дэвида Ллойд Джорджа. А в большую политику – лишь значительно позже окончания войны.Это надо быть настоящим Черчиллем, чтобы после провала операции самому уйти в пехоту и там смывать кровь погибших солдат окопной грязью и испражнениями. Он так решил. Потому как считал себя виновным в провале операции. Его выбор достоин уважения.Он отвоевал и вернулся в политику. Носить военную униформу мог по праву.Но больше всего мы помним и знаем сэра Уинстона в его великолепном костюме, заказанном им на Регент стрит у известного лондонского портного. Тоже рыцаря, сэра Реджинальда Плоппера.Это нужно быть Черчиллем, по-настоящему. Тот случай, когда фигура масштабнее упаковки. Никаких аллюзий, просто факты.Кстати, на официальной церемонии в Белом доме Черчилль был все-таки в костюме. И даже при бабочке.

Итак, Зеленский теперь проблема для Трампа и Маска. Эти двое поняли, что договориться не сильно получится. Еще один такой пламенный раунд переговоров – и Трампа натурально хватил Кондратий. Дональд, весь красный, срочно вылетел во Флориду для самоуспокоения на пляже, после встречи с Зеленским.



Зеленский теперь для них проблема и раздражитель. По мнению этих двоих, с ним дело сдохло, мясо из котлет не восстановишь. Больше говорить они с ним не станут. Пока что.



Последний шанс «исправить ситуацию» Зеленскому дали в эфире FoxNews. Мол, кайся и молись! А тот услышал «Карлсон и Малыш», и потому все сделал опять по-своему. Даже на наводящий вопрос ведущего, не хотел бы он вернутся в Белый дом, Зеленский ответил отрицательно.



Это было воспринято финалом всяких дискуссий по данной теме. Трудности перевода с дипломатического на нормальный язык, не иначе как.



Вероятно, Трамп будет теперь всеми силами убирать Зеленского от власти в Украине. Хотим мы этого или не хотим – но Зеленский, по мнению Трампа, просроченный. Да и еще и не планирует извиняться. О как.



Но еще есть шанс, что в Белом доме пойдет стычка аппаратчиков. Все-таки встречу себе в актив записать крайне сложно. Кто-то виноват, не так ли? Не главные актеры же, правда? Я бы и это со счетов не списывал, на самом деле.



Что теперь будет? Из плохого – думаю, пока что самолетов из США нам не видать. Увеличения поставок тоже. Большая часть Европы реально сможет помогать не ранее 2026 года. Британцы это в своем парламенте тоже обсудили. Раньше не смогут.



Из хорошего. Консолидация ЕС, помощь от ЕС. Отказать полностью в помощи у Трампа не выйдет, антирейтинг его растет. Часть Европы может уже сейчас закрыть вопросы по вооружениям. Так что нам хватит в таком режиме еще воевать до августа.



Прогнуть ни у одной из сторон друг друга не получилось. Уговорить тоже. Так что, пока рыжий думает, давайте думать о своей оборонке. О ней, вообще-то, и раньше думать следовало бы. Так, на всякий случай.