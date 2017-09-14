Это надо быть Черчиллем, чтобы в Белом доме быть не в костюме. Он мог себе это позволить.
Черчилль после краха Дарданелльской операции, также известной как Галлиполийское сражение, где за все время операции погибло более трехсот тысяч военных Британской империи и Франции, как инициатор операции был вынужден уйти в отставку.
В звании капитана в ноябре 1915 года присоединился к Королевскому шотландскому стрелковому полку на Западном фронте, где прослужил шесть месяцев.
По сути, пошел на ноль. Воевал по-настоящему, иногда – сидя в залитом водой окопе, по колено в грязи, говне и крови.
Только в 1917 году он вернулся в правительство под руководством Дэвида Ллойд Джорджа. А в большую политику – лишь значительно позже окончания войны.
Это надо быть настоящим Черчиллем, чтобы после провала операции самому уйти в пехоту и там смывать кровь погибших солдат окопной грязью и испражнениями. Он так решил. Потому как считал себя виновным в провале операции. Его выбор достоин уважения.
Он отвоевал и вернулся в политику. Носить военную униформу мог по праву.
Но больше всего мы помним и знаем сэра Уинстона в его великолепном костюме, заказанном им на Регент стрит у известного лондонского портного. Тоже рыцаря, сэра Реджинальда Плоппера.
Это нужно быть Черчиллем, по-настоящему. Тот случай, когда фигура масштабнее упаковки. Никаких аллюзий, просто факты.
Кстати, на официальной церемонии в Белом доме Черчилль был все-таки в костюме. И даже при бабочке.
«Для возобновления переговоров между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским украинскому лидеру необходимо выполнить три условия.
Белый дом хочет услышать, что Зеленский сожалеет о произошедшем на встрече в Овальном кабинете 28 февраля, также президент Украины должен быть готов подписать сделку по минералам и принимать участие в мирных переговорах».
«Я думаю, мы не просим слишком много», — подчеркнул Уолтц.
То есть уже просим и не извинится (apologize), — а хотя бы выразить сожаление (regret).
Итак, Зеленский теперь проблема для Трампа и Маска. Эти двое поняли, что договориться не сильно получится. Еще один такой пламенный раунд переговоров – и Трампа натурально хватил Кондратий. Дональд, весь красный, срочно вылетел во Флориду для самоуспокоения на пляже, после встречи с Зеленским.
Зеленский теперь для них проблема и раздражитель. По мнению этих двоих, с ним дело сдохло, мясо из котлет не восстановишь. Больше говорить они с ним не станут. Пока что.
Последний шанс «исправить ситуацию» Зеленскому дали в эфире FoxNews. Мол, кайся и молись! А тот услышал «Карлсон и Малыш», и потому все сделал опять по-своему. Даже на наводящий вопрос ведущего, не хотел бы он вернутся в Белый дом, Зеленский ответил отрицательно.
Это было воспринято финалом всяких дискуссий по данной теме. Трудности перевода с дипломатического на нормальный язык, не иначе как.
Вероятно, Трамп будет теперь всеми силами убирать Зеленского от власти в Украине. Хотим мы этого или не хотим – но Зеленский, по мнению Трампа, просроченный. Да и еще и не планирует извиняться. О как.
Но еще есть шанс, что в Белом доме пойдет стычка аппаратчиков. Все-таки встречу себе в актив записать крайне сложно. Кто-то виноват, не так ли? Не главные актеры же, правда? Я бы и это со счетов не списывал, на самом деле.
Что теперь будет? Из плохого – думаю, пока что самолетов из США нам не видать. Увеличения поставок тоже. Большая часть Европы реально сможет помогать не ранее 2026 года. Британцы это в своем парламенте тоже обсудили. Раньше не смогут.
Из хорошего. Консолидация ЕС, помощь от ЕС. Отказать полностью в помощи у Трампа не выйдет, антирейтинг его растет. Часть Европы может уже сейчас закрыть вопросы по вооружениям. Так что нам хватит в таком режиме еще воевать до августа.
Прогнуть ни у одной из сторон друг друга не получилось. Уговорить тоже. Так что, пока рыжий думает, давайте думать о своей оборонке. О ней, вообще-то, и раньше думать следовало бы. Так, на всякий случай.
Трамп тоже покидает Белый дом и летит во Флориду.
Перед отъездом он дал несколько комментариев журналистам:
Встреча с Зеленским «не задалась».
Президент Украины перестарался.
США не хотят играть в игры. (А кто постоянно про карты говорил? Прим ред.)
А Зеленский хочет драться, драться, драться.
Чтобы возобновить переговоры, он обязан сказать, что хочет заключить мир, но пока не похож на человека, который готов это сделать.
В 1:00 по Киеву выйдет на FoxNews большое интервью Зеленского.
Больше полутора десятка твитов с поддержкой Украины появилось на официальной страничке Зеленского от глав других стран. Под каждым твиттом Зеленский написал «Спасибо за поддержку».
Reuters предположило, что это своеобразный ответ вице-президенту США Вэнсу, который упрекнул сегодня Зеленского что тот не благодарил Америку за помощь.
_Mykola_ написав:Щось у мене впевненість, що повномасштабки просто не було б, якби був президентом будь-хто інший. При По були б безкінечні перемовини, але війну він отпетляв би, може і не зовсім приємними перемовинами і втратами (і значно меншими ніж зараз), але отпетляв...
Это очевидно,как ясный день. Причем нажарил-проголосовали-то за "перестать стрелять"- а потом клац- и мышеловка захлопнулась. А против Петра голосовали,потому что он задолбал своей вирой мовой армией. Петро,прости. Тебе сейчас плохо,а нам вообще вилы.
Это надо быть Черчиллем, чтобы в Белом доме быть не в костюме. Он мог себе это позволить.
Черчилль после краха Дарданелльской операции, также известной как Галлиполийское сражение, где за все время операции погибло более трехсот тысяч военных Британской империи и Франции, как инициатор операции был вынужден уйти в отставку.
В звании капитана в ноябре 1915 года присоединился к Королевскому шотландскому стрелковому полку на Западном фронте, где прослужил шесть месяцев.
По сути, пошел на ноль. Воевал по-настоящему, иногда – сидя в залитом водой окопе, по колено в грязи, говне и крови.
Только в 1917 году он вернулся в правительство под руководством Дэвида Ллойд Джорджа. А в большую политику – лишь значительно позже окончания войны.
Это надо быть настоящим Черчиллем, чтобы после провала операции самому уйти в пехоту и там смывать кровь погибших солдат окопной грязью и испражнениями. Он так решил. Потому как считал себя виновным в провале операции. Его выбор достоин уважения.
Он отвоевал и вернулся в политику. Носить военную униформу мог по праву.
Но больше всего мы помним и знаем сэра Уинстона в его великолепном костюме, заказанном им на Регент стрит у известного лондонского портного. Тоже рыцаря, сэра Реджинальда Плоппера.
Это нужно быть Черчиллем, по-настоящему. Тот случай, когда фигура масштабнее упаковки. Никаких аллюзий, просто факты.
Кстати, на официальной церемонии в Белом доме Черчилль был все-таки в костюме. И даже при бабочке.
«Для возобновления переговоров между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским украинскому лидеру необходимо выполнить три условия.
Белый дом хочет услышать, что Зеленский сожалеет о произошедшем на встрече в Овальном кабинете 28 февраля, также президент Украины должен быть готов подписать сделку по минералам и принимать участие в мирных переговорах».
«Я думаю, мы не просим слишком много», — подчеркнул Уолтц.
То есть уже просим и не извинится (apologize), — а хотя бы выразить сожаление (regret).
Итак, Зеленский теперь проблема для Трампа и Маска. Эти двое поняли, что договориться не сильно получится. Еще один такой пламенный раунд переговоров – и Трампа натурально хватил Кондратий. Дональд, весь красный, срочно вылетел во Флориду для самоуспокоения на пляже, после встречи с Зеленским.
Зеленский теперь для них проблема и раздражитель. По мнению этих двоих, с ним дело сдохло, мясо из котлет не восстановишь. Больше говорить они с ним не станут. Пока что.
Последний шанс «исправить ситуацию» Зеленскому дали в эфире FoxNews. Мол, кайся и молись! А тот услышал «Карлсон и Малыш», и потому все сделал опять по-своему. Даже на наводящий вопрос ведущего, не хотел бы он вернутся в Белый дом, Зеленский ответил отрицательно.
Это было воспринято финалом всяких дискуссий по данной теме. Трудности перевода с дипломатического на нормальный язык, не иначе как.
Вероятно, Трамп будет теперь всеми силами убирать Зеленского от власти в Украине. Хотим мы этого или не хотим – но Зеленский, по мнению Трампа, просроченный. Да и еще и не планирует извиняться. О как.
Но еще есть шанс, что в Белом доме пойдет стычка аппаратчиков. Все-таки встречу себе в актив записать крайне сложно. Кто-то виноват, не так ли? Не главные актеры же, правда? Я бы и это со счетов не списывал, на самом деле.
Что теперь будет? Из плохого – думаю, пока что самолетов из США нам не видать. Увеличения поставок тоже. Большая часть Европы реально сможет помогать не ранее 2026 года. Британцы это в своем парламенте тоже обсудили. Раньше не смогут.
Из хорошего. Консолидация ЕС, помощь от ЕС. Отказать полностью в помощи у Трампа не выйдет, антирейтинг его растет. Часть Европы может уже сейчас закрыть вопросы по вооружениям. Так что нам хватит в таком режиме еще воевать до августа.
Прогнуть ни у одной из сторон друг друга не получилось. Уговорить тоже. Так что, пока рыжий думает, давайте думать о своей оборонке. О ней, вообще-то, и раньше думать следовало бы. Так, на всякий случай.
Трамп тоже покидает Белый дом и летит во Флориду.
Перед отъездом он дал несколько комментариев журналистам:
Встреча с Зеленским «не задалась».
Президент Украины перестарался.
США не хотят играть в игры. (А кто постоянно про карты говорил? Прим ред.)
А Зеленский хочет драться, драться, драться.
Чтобы возобновить переговоры, он обязан сказать, что хочет заключить мир, но пока не похож на человека, который готов это сделать.
В 1:00 по Киеву выйдет на FoxNews большое интервью Зеленского.
Больше полутора десятка твитов с поддержкой Украины появилось на официальной страничке Зеленского от глав других стран. Под каждым твиттом Зеленский написал «Спасибо за поддержку».
Reuters предположило, что это своеобразный ответ вице-президенту США Вэнсу, который упрекнул сегодня Зеленского что тот не благодарил Америку за помощь.