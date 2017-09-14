СКОРО У ВАС НЕ БУДЕ ДРУЗІВ КРІМ БАНДИТІВ Тепер і ми зрозуміли хто такий той провокатор венс… Лише тепер по справжньому дійшло, чому розплакався ведучий Мюнхенської конференції після його виступу. Але мене дуже вразила смілива і дуже гідна відповідь цьому піжону міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. Це варто згадати саме зараз. Бо не одним нам ці провокатори плюнули в душу: – «Я зараз палаю від люті. Мене нудить. Віце-президент США стояв сьогодні на землі, де так багато американців віддали своє життя, щоб перемогти фашизм у Європі. Він вимовив ганебну промову, в якій плюнув на їхні могили. Не те щоб ми мали чекати чогось іншого, враховуючи, що його бос не відвідав могили полеглих американців у Європі, побоюючись намочити волосся. Та ж людина, яка назвала тих же полеглих героїв лохами та невдахами. Як людина, що любить Америку та американський народ, я глибоко стривожений образами, висловленими людиною, яка одного разу назвала Дональда Трампа «idioтом» і сказала, що він «гідний засудження». В приватному порядку він порівняв його з Адольфом Гітлером. Як змінилися часи. Автор цих слів Венс тепер є частиною авторитарної адміністрації в історії Америки. Адміністрація, яка активно намагається позбавити жінок фізичної автономії. Адміністрації, яка переслідує ту саму масову депортацію іммігрантів, яку Європа спостерігала в Німеччині 1930-х років. Венс — людина, яку навіть його власний президент не бачить своїм наступником. Він приїхав до Європи, щоб вилити свою християнсько-фaшистську жовч на лідерів Великої Британії та усієї Європи. Очевидно, це був тур відплати, покликаний утвердити американську могутність. Наскільки мені відомо, США є єдиною країною НАТО, яка застосувала статтю 5 статуту НАТО після 11 вересня. Ми, його європейські союзники, відповіли на цей заклик, не ставлячи запитань. Ми відправили тисячі солдатів на поля битв в Афганістані та Іраку, щоб вести війну на основі хибної передумови «відомих невідомих» Дональда Рамсфелда. Ми зробили це, незважаючи на те, що мільйони наших громадян протестували на вулицях наших міст. Наші військові стояли пліч-о-пліч з його військовими, і ми, як і багато американців, стояли, щоб віддати честь нашим загиблим молодим чоловікам і жінкам, що повертаються додому день за днем. У мене на очах сльози, коли я пишу це, думаючи про них та їхніх близьких. Наші хоробрі чоловіки і жінки добровільно віддали все, і багато хто з них приніс вищу жертву на підтримку війни, яку вели американці. Для довідки 6000 українських солдатів служать разом із американськими солдатами в Іраку. І це попри те, що Україна не є членом НАТО. 1994 року, підписавши Будапештський меморандум, вони відмовилися від своєї ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки від США та Великобританії. Потім вони були порушені у 2014 році, коли Росія вторглася до Криму. Їм сказали: "Запевнення - це не гарантія". Тепер, незважаючи на їхню дружбу та їхню хоробру самопожертву на полях битв України, президент Сполучених Штатів вирішив кинути їх та вручити перемогу обвинуваченому військовому злочинцю, який незаконно вторгся на суверенну територію союзника США. Союзника, чиї солдати раніше віддали своє життя, підтримуючи Америку в її війні з терором. Ганьба йому. Ганьба людині, яка ухилилася від заклику і не відслужила жодного дня, захищаючи свою країну. Він боягуз, і я з радістю назвав би його так в обличчя. Всім тим американцям, які в соціальних мережах зараз публікують підлі образи тим, хто завжди був за Америку, я кажу: демократія більша за вас, поки ви сидите анонімно за своїми телефонами і постите отруту. Америка може мати найпотужнішу армію на планеті, але пам'ятайте, що ця ж армія втекла з Сайгона після того, як їй надерли дупу селяни-рисоводи, озброєнні гранатами, зробленими з викинутих американських банок з-під кока-коли. Україна була для російської армії тим самим, чим в'єтнамці були для вас, і ми віддаємо їм честь. Ви, можливо, захочете підставити Україну, вкравши її родовища корисних копалин, АЛЕ ЄВРОПА НЕ ДОЗВОЛИТЬ ЦЬОГО. Я достеменно знаю, що Великобританія не покине український народ. Наша допомога у ВВП вже перевищує допомогу США, як і Польща, Німеччина, Фінляндія та інші. США більше не є надійним союзником, і, якщо знадобиться, ми підтримаємо Україну без Америки. Щодо ваших жалюгідних тарифів, робіть все, що у ваших силах. Скоро у вас не буде друзів, окрім бандитів та автократів». Прорвемося! Слава Україні і уклін усім, хто підтримує її! Найбільша темрява завжди буває перед світанком! Браво Борис! Як же ми тепер тебе розуміємо! Ганьба Венсу!
За всіма бурхливими обговореннями минулих днів, так ніхто і не сказав чомусь головне. Ну, може і сказав, але десь тихо-тихо і я широкого обговорення цього питання не бачив. Як нам далі триматися? Як нам триматися довго-довго? Як нам чинити росії спротив десятиріччями, незалежно від того буде до нас в поточному часі прихильний Трамп чи боженька?
Я не знаю чому зараз з усіх утюгів лунає про що завгодно, але не про це. Про те що ми єдині навколо головнокомандувача чув. Що ми нащадки великих героїв. Що імператор Палпатін мудак. Що всі ситхи мудаки. Що червону калину знову піднімемо. Це все почув. А про те, що ну ок, як жеж ми будемо пиздячитись далі – ні, не почув.
Питання це просто великими палаючими літерами вже написано на небі. Звісно суспільство звикло жити за принципом "не дивіться угору", але вже приїхали. Тепер доведеться. Ми дожили до того, що або вводимо загальний військовий обов’язок, служать усі, покажемо Ізраїлю як треба налагоджувати справжній національний спротив, або неілюзорно маячать великі неприємності. Навіть не хочу обговорювати які саме.
Я розумію, що і попри серйозну загрозу прості люде не хочуть це питання обговорювати, але давайте напружимося і побудемо дорослими. І ці питання не до влади. Ці питання до вас, до нас усіх, хто залишився в Україні. Що саме ви будете вимагати від проводу держави. На що ви самі згодні. А навіть якщо ви і не згоді, бо воно ссикотно самому брати зброю, то що все одно треба зробити, якщо уявити, що не ви, а хтось інший це зробить за вас?
Питання організації довготривалого спротиву було актуальне і в 2014 році. Але тоді вдалося створити систему, яка відповідала на нагальні виклики того часу. Кожній задачі – свої гроші і зусилля. Коли в 2021 році стало зрозуміло, що ситуація погіршується і повномасштабне вторгнення невідворотнє, необхідно було негайно цю систему перероблювати. Тоді на це закрили очі. Але те, що це не зроблено і в 2025 році, не означає що це питання треба ігнорувати. Щоб стояти роками, десятиріччями, у нас нема іншого вибору як відновлення загального військового обов’язку. Як в Ізраїлі. Як в Південній Кореї. Як в Тайвані. Як у тих, хто призвичаївся жити поруч з потужним їбанутим сусідом.
Зараз у нас ось як. Прибігли добровольці. Біжимо. Ще біжимо. Хтось вже захекався, впав, лежить, його тягнуть. Ще хтось впав. Чим довше біжимо – більше людей падають і падають. Ті хто ще рухаються тягнуть їх за собою. СЗЧ, хворі, просто смертельно втомлені люди. Загальна швидкість падає. Втома наростає. Хтось зверху кричить – швидше! Швидше! Догана, нах!
Серед бігучих починають лунати голоси – цей, тойво, хлопці, замініть нас. Серед тих, хто може замінити – перелякані погляди і мертва тиша. Зверху, від тих хто відповідальний за налагодження процесу руху, кажуть – швидше, швидше біжіть, бля! Бачите яке у нас погане суспільство? Не хоче вам допомагати. Біжіть швидше! Тобто це не вони винні, що не змогли побудувати працюючу систему – це громадяни такі погані їм дісталися. Що ж тут поробиш? А раз це громадяни погані, то й зробити нічого не можна. Так завжди кажуть погані танцюристи, керівники міст і керівники країни. Не голосуйте за таких більше, будь ласка. Якщо ті вибори взагалі колись будуть.
Давайте про це поговоримо раціонально, без емоцій. Може ви 30-річний рекс або кадровий професійний військовий? Тоді ви скажете – та тю! А чого не бігти? Я ж біжу, мені норм. І ви біжить. Що це за піздьож – "не могу"? Війна ж. Повинен!
Але може ви погодитесь, що усі люди різні? Усі люди різні! Коли тобі 50+, то бігти три роки – це така собі ідея. А якщо 55-60? Звісно більшості в будь якому віці тягнути так довго таке навантаження не по силах.
До біса емпатію. Вона людям може й потрібна, але в контексті питання важливо те, що ефективність системи в цілому починає суттєво падати. Тут виникає питання – а чого ж ми пройобуємо росії? І дивно – чому? Але більшість не може на це питання відповісти. З гори кажуть "нам союзники зброї не дали". Ок, зброя потрібна. Але чому взагалі ігнорується той факт, що 50% (на глаз кажу) тих, хто цю зброю застосовує, сядуть, закриють голову руками і скажуть – "єбісь воно все конем!". Тому що сил нема. Це ж людська природа, фізіологія, хіба не очевидно? Так чому ми пройобуємо?
Ладно, ок. Може ви вирішили, що армія без вас обійдеться? Що ви не народжені для війни. Про ваше рішення нічого не скажу – ми ж домовилися раціонально порозмовляти. Але може й ви погодитесь, що Україна повинна вистояти? Хай без вашої участі. Хай хтось інший напружиться, але виходу нема – треба створити систему, яка дозволить країні вистояти проти більш потужного противника.
Що це за система? Яка вона? Тут може скластися враження, що я підводжу до теми про Чіткі терміни служби. Ніт. Питання набагато ширше.
Світом керує закон про причинно-наслідкові зв’язки. Чіткі терміни служби у будь якому випадку не є самостійним питанням. Це тільки один з факторів, який описує систему довготривалого спротиву. Інші фактори – комплекс мір мотивування і примусу для масового залучення громадян до цієї системи.
Ще раз. Негайно, учора, позавчора повинна була бути створена система загального військового обов’язку, яка залучить до спротиву максимальну кількість людей. Чоловіків і жінок. Ось тоді зможемо жити і боротися в безперервному циклі: мобілізація – служба – звільнення в резерв – цивільне життя – мобілізація – служба – звільнення в резерв – цивільне життя і т.д.
Ось на цьому місці, на якомусь етапі життєвого циклу країни, й виникає питання чітких термінів служби, але це НЕ питання "поверніть мені тата" чи "поверніть мені чоловіка". Ми ж домовилися без емоцій? Це питання виживання Країни.
Подивіться на це коло і подумайте – хто тоді перший впаде? Ми чи росія? А зараз як? Отож. Вони потужніші, у них більше людей і грошей. Висновок? Висновок – ми повинні розподілити тягар війни на більшу кількість залучених. А не на 10%, які зараз захекано тягнуть це ярмо і на стогін яких веніславський ссить в очі – "заєбок, ви тут до виходу на кордони 91-го року", а інші вже настільки відсторонилися, що знову трясуть хуями в театральних виставах, а в школах про ЗСУ забули та навіть на 6 грудня чи 24 лютого відсутні тематичні події з цього приводу.
Стефанчук і веніславський нам жопами кажуть, що "де ви бачили демобілізацію під час війни такого масштабу?" і що "ось в 1918 році уряд провів демобілізацію, а ви знаєте чим це закінчилося". І це відкрита брехня. По-перше, мова йде НЕ про демобілізацію, а про звільнення в резерв, щоб воїни відновили сили і були здатні битися далі. Вони навмисно підсовують слово "демобілізація", щоб пояснити чому вони не хочуть робити працюючу систему. Хіба це не іспанський сором кожного разу слухати цю брехню і вдавати що все норм? По-друге, так саме тому нам і треба частіше робити ротацію в циклі "війна – цивільне життя", тому що війна такого масштабу! Так як зараз - не витягнемо. Здається це настільки очевидно, що і сперечатися нема про що. Але чому з цього приводу суцільна тиша в інфо-просторі? Ну, зрозуміло чому мовчить налякана більшість – нуєгонахуй самому вдягати піксель в цих умовах. Зрозуміло, чому мовчить влада – вони сподіваються, що якось само обійдеться, а більшість чіпати не можна, бо то електорат, а коли-небудь вибори да будуть. Але хоч якійсь відсоток адекватних топ-спікерів в країні залишився? Депутатів? Журналістів? Військових? Як погуглиш по темі – про що завгодно пишуть, але не про найважливіше. Придушені голоси лунають час від часу, але занадто мало і тихо. Бля, не треба так. Проїбемо ж все.
Таке враження, що ця тиша в обговоренні найважливішого пояснюється тим, що буквально усі, навіть найрозумніші, розраховують пропітляти між капельками ссанини, яка зараз нас потужно зрошує. Ну ок, може і доведеться пітляти. Але це не знімає необхідності побудування системи загального військового обов’язку.
На яких засадах повинна будуватися система загального військового обов’язку? З якого по який вік залучати? Ось тут треба широка постійна безперервна дискусія і негайні дії. Скоріш за все знадобиться кілька ітерацій в результаті яких ми наблизимося до працюючої схеми. Робіть щось вже зараз! Не спрацювало? Обговорюємо знову і міняємо підходи. Хоча якось вже страшно казати, що в 2025 треба терміново робити те, що було терміново в 2021 році.
Головне – не ховати голову в пісок. І не пиздюнькати популістські гасла в розрахунку на електорат. Мова йде про виживання країни. Мобілізувати з 18 чи з 20 років? Можливо. На такий вік знайдеться служба і без штурму посадок. Ось тут аргументовано пишуть про це: https://hromadske.ua/.../240357-nam-potriben-zahalnyy...
Мобілізувати дідів до 60? До 55 років? Можливо. Все повинно бути пораховано. Але тільки без піздежу типу "цих людей можна залучати на тилові або штабні посади". Сука, ті хто таке каже – ви хоч в армії служили? Які, бля, тилові або штабні посади? По перше, посад, на яких не треба щось важке таскати кратно менше, ніж людей, які на ці посади хотіли б сісти. А ще є жінки або поранені, яким ці посади також треба. По друге, 55+ річний дядько на тиловій посаді багато натаскає ящиків з БК на складі? Скільки фур він завантажить? Багато він накопає окопів? А зможе він водієм кілька діб за кермом пробути? А хай навіть на командному пункті в умовах значного психоемоційного навантаження довго він зможе адекватно обробляти інформацію перед тим як скаже – пішло воно все нахуй?
А якщо він/вони це скажуть, то ви теж будете розраховувати на переможеньку? І у вас знову не виникає питання чому ж ми пройобуємо росії? Ти ба, дійсно ж чому? Життя не так влаштовано як оті веніславські кажуть. Звідки їм знати - ані самі вони, ані їх сини в бліндажах не сидять.
Я розумію, що "трускавецька школа економіки" не здатна вирішувати такі питання. А може їм похуй. Вони ж так і казали з самого початку, ще на етапі виборчих перегонів. Це ж "Квартал-95", чого ви хотіли? І хоча я це розумію, все одно кожного ранку я починаю день з пошуку новин, що "ми взялися за розум". Без результату звісно. Можливо тому й тиша в інфопросторі – ну типу раз все одно не допоможе, то чого вже про це розмовляти, хай воно само якось порішається, чи шо, бо самі ми не здатні.
Але досить! Більше так не можна. Закликаю почати про це писати, казати, сперечатися, кричати, штурхати. Будемо мовчати – проїбемо усе.
Призупинення військової допомоги Україні торкнулося переважно постачання бронетехніки, — ABC з посиланням на чиновників
Не відбулося жодних змін у ключових аспектах військової підтримки США, навіть обмін розвідданими не зупинено. Поки що військове «удушення» Трампа обмежується просто публікаціями в ЗМІ, — журналіст The Economist.
Запасів зброї вистачить на пів року, навіть без постійної підтримки США,— член оборонного Комітету Веніславський
Він додав, що нині шукають альтернативи постачання зброї для України.
Припиненням військової допомоги, Білий дім змусить Зеленського відмовитися від гарантій безпеки в рамках угоди про корисні копалини. Це може статися швидко, — The Times
На Рolymarket з'явилися ставки на вибачення Зеленського перед Трампом
Зараз вартість ставки на те, що президент України вибачиться, коливається в межах 14–20 центів за акцію, тоді як ставка на «Ні» значно дорожча — близько 87 центів.
Це свідчить про те, що більшість трейдерів не вірять у ймовірність вибачень.
вопрос к ЛАДу. Если договор о редкоземельных металлах (в вашем понимании) сам по себе и был гарантией безопасности, как из него эти гарантии можно исключить?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 04 бер, 2025 13:31, всього редагувалось 2 разів.
Бобуа *Але чому з цього приводу суцільна тиша в інфо-просторі? Ну, зрозуміло чому мовчить налякана більшість – нуєгонахуй самому вдягати піксель в цих умовах. Зрозуміло, чому мовчить влада – вони сподіваються, що якось само обійдеться, а більшість чіпати не можна, бо то електорат, а коли-небудь вибори да будуть. Але хоч якійсь відсоток адекватних топ-спікерів в країні залишився? Депутатів? Журналістів? Військових? Як погуглиш по темі – про що завгодно пишуть, але не про найважливіше. Придушені голоси лунають час від часу, але занадто мало і тихо. Бля, не треба так.* (С) __________________________________
Меншість. Меншість має намір саме нахилити-примусити більшість? Бо інструменти від меншості достукатися закликами, мотивувати моралями не спрацьовують. Серйозно сподіваються?
Імхо. Тільки якщо оця меншість перетягне (або примусить) на свій бік хоча б владу, то тоді з'являться хоч якісь можливі варіанти. Через зміни умов (існуючих умов, як ото сказано в автора. Бо саме з-за існуючих умов отака поведінка більшості).
А про це в автора ні гу-гу. Лише все те ж, що і було, і не дає результату.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 04 бер, 2025 13:22, всього редагувалось 1 раз.
Ой+ написав:З ЄС все складніше, бо потрібен консенсус:
у ЕС планів вище даху
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала "план перевооружения Европы", состоящий из нескольких предложений:
▪️Мы можем предоставить странам ЕС кредиты на сумму 150 миллиардов евро для инвестиций в оборону. Совместный подход к военным расходам позволит государствам-членам ЕС объединить спрос и закупки, а также значительно усилить свою поддержку Украины.
▪️Мы предлагаем выйти из Пакта о стабильности и экономическом росте, что позволит странам ЕС значительно увеличить расходы на оборону, не прибегая к процедуре чрезмерного дефицита. Например, если государства-члены свои расходы на оборону в среднем на 1,5% ВВП, это позволит создать финансовый резерв в размере около 650 миллиардов евро на четыре года.
▪️Членам ЕС будут предложены дополнительные возможности и стимулы, которые они смогут использовать, если захотят увеличить расходы на оборону в рамках программ политики сплочения. Необходима мобилизация частного капитала путём ускорения создания Союза сбережений и инвестиций и через Европейский инвестиционный банк.
По мнению Урсулы фон дер Ляйен, "программа перевооружения Европы" может мобилизовать около 800 миллиардов евро.
Banderlog написав: Народ голосував за програму трампа по поверненню виробництва в штати і це важливіше для нього ніж допомога Україні.
Багато він наповертав виробництв під час першого терміну? За Трампа голосують неосвічені люди, які вважають, що час можна повернути назад. Хто ще може голосувати за популіста, який пропонує прості рішення для складних проблем?
Banderlog написав:За демократів голосують ті хто не хоче працювати і заробляти сам.
Ага...Саме так... Це свіжі понаїхи нарозповідали? Найбідніші американці, які "не хочуть працювати" і самим поліпшувати своє життя, масово прогосували за Трампа. Демократи отримали голоси більшості освічених американців, які заробляють більше 100 000 доларів на рік. Різниця в тому, що такі люди вміють думати. Ніколи не замислювались чому найбідніші Штати - республіканські?
Востаннє редагувалось АндрейМ в Вів 04 бер, 2025 13:26, всього редагувалось 1 раз.
СКОРО У ВАС НЕ БУДЕ ДРУЗІВ КРІМ БАНДИТІВ Тепер і ми зрозуміли хто такий той провокатор венс…
Але мене дуже вразила смілива і дуже гідна відповідь цьому піжону міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. Це варто згадати саме зараз. Бо не одним нам ці провокатори плюнули в душу: – «Я зараз палаю від люті. Мене нудить.
Адміністрація, яка активно намагається позбавити жінок фізичної автономії.
Адміністрації, яка переслідує ту саму масову депортацію іммігрантів, яку Європа спостерігала в Німеччині 1930-х років.
Він приїхав до Європи, щоб вилити свою християнсько-фaшистську жовч на лідерів Великої Британії та усієї Європи.
Для довідки 6000 українських солдатів служать разом із американськими солдатами в Іраку.
Ганьба йому. Ганьба людині, яка ухилилася від заклику і не відслужила жодного дня, захищаючи свою країну. Він боягуз, і я з радістю назвав би його так в обличчя.
Наша допомога у ВВП вже перевищує допомогу США, як і Польща, Німеччина, Фінляндія та інші.
З Вашого дозволу трохи надьоргав цитат Значить кажете християнсько-фашистська жовч? )))
Хоче відмінити право жінок на аборт? Ужас..
6000 українських солдатів зараз в іраку?
Ганьба людині яка ухилилась від заклику? Там на сша вже напали? Може Венс боронив сша на економічному фронті? Нізя ж так одразу - ганьба! Так мож чортідочого договоритись...
prodigy написав:звісно, що пошліни спрацюють в мінус, внутрішнього виробника немає, ти був в США хоч раз? там в магазинах(маркет плейсах, молах) американських товарів менше 20% (обув, одяг -китай/Мексика/Бразилія, гаджети-99% Китай, батарейки/повербанки-частково Мексика,частково Китай, їжа -80% місцева, соки зроблені в США (з концентрату (з Бразилії, і Еквадору, Нікарагуа), автомобілі: заводи Lexus/Hyundai та інше в США, якщо є можливість -подивися на ціни в Автошоу 2024 в Маямі (немає авто дешевше 55-60тис), в середньому 75-90тис(це американські) продаватися такі авто не будуть, чому? обмаль грошей, народ навіть в США буде купувати китайців або їздити на 10 річних
пс Tesla Y 2025 ціна в Китаї 39950, ціна в США 55000
У 2023 році імпорт товарів та послуг становив 14% від валового внутрішнього продукту (ВВП) США. Це ДУЖЕ мало. Ось карта: https://w3.unece.org/PXWeb/ru/DataMap?IndicatorCode=36 Китай - 17,57% В США в цьому плані - фактично найкращі в світі. Тому "внутрішнього виробника(в США) немає" звучить як брєд.
Будуть купляти(американці) Теслу за 55000, нікуди не дінуться. Саме для того "тарифи" і вводять! Щоб захистити свого виробника.